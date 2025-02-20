Продажа дома в 2025 году — что нужно знать владельцам о документах

Женщина рассматривает документы. Фото: Freepik

Успешная продажа дома невозможна без надлежащей подготовки документов. Продавец должен тщательно собрать все необходимые бумаги, чтобы сделка прошла без проблем и не затягивалась из-за отсутствия важных документов. Подготовка к продаже включает не только оформление имущества, но и учет различных нюансов, связанных с земельным участком, особенностями права собственности и, в некоторых случаях, потребностью в согласии других лиц.

Редакция Новини.LIVE подготовила основной перечень документов для продажи дома в 2025 году, который позволит избежать юридических трудностей.

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Оригиналы документов, подтверждающих личность и право собственности

Продавец должен иметь при себе оригиналы паспорта и идентификационного кода. Эти документы необходимы для подтверждения личности продавца и правомочности на совершение сделки. Если продавцов несколько, каждый из них должен предоставить свои документы. Кроме того, свидетельство о рождении несовершеннолетних владельцев нужно подать, если таковые имеются среди совладельцев недвижимости.

Далее необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности на дом. Это может быть договор купли-продажи, справка из Госреестра прав на недвижимое имущество, свидетельство права собственности, договор дарения или другие подобные документы.

Технический паспорт и кадастровый номер земли

При продаже дома обязательно нужно подготовить технический паспорт на саму постройку. Этот документ содержит важные технические характеристики дома, которые могут понадобиться при регистрации сделки.

Еще одним важным документом является кадастровый номер земельного участка, на котором находится дом. В случае отсутствия кадастрового номера сделка не будет признана действительной, и нотариус не сможет зарегистрировать договор купли-продажи.

Дополнительные документы на землю

Продажа дома часто связана и с передачей земельного участка. Поэтому продавец должен также позаботиться о документах, касающихся земельного участка. В пакете документов обязательно должен быть акт на землю с кадастровым номером. Если этого документа нет, сделку признают недействительной.

Особое внимание следует обратить на категорию землепользования. Земельные участки, относящиеся к категории нежилой застройки или сельскохозяйственного назначения, могут иметь ограничения на строительство или регистрацию жилого дома. Поэтому нужно проверить, подходит ли участок для жилой застройки.

Специальные документы для определенных случаев

Существуют ситуации, когда к стандартному пакету документов добавляются специальные. Например, если среди совладельцев есть несовершеннолетние дети, то для заключения сделки нужно получить разрешение органов опеки и попечительства.

Кроме того, если продажа дома осуществляется при наличии долевого права собственности или при отсутствии одного из собственников, необходимо добавить подтверждение отказа от первичного права на покупку доли от других совладельцев.

Представитель продавца: нотариальная доверенность

В случае, когда продавец не может лично присутствовать при оформлении сделки (например, находится за границей или по другим причинам не может приехать), продажа может быть осуществлена через нотариально заверенную доверенность. Для этого представитель продавца имеет при себе доверенность, оригиналы паспорта и идентификационного кода.

Дополнительные документы для продажи дома с долевой собственностью

В случае продажи дома, на который есть долевая собственность, другие совладельцы имеют преимущественное право на покупку части имущества. Если они отказываются от этого права, продавец должен предоставить письменное заявление об отказе от первоочередного права покупки от других совладельцев. Такое уведомление должно быть оформлено в пределах месяца после получения уведомления о намерении продать часть дома.

Продажа дома — это сложный процесс, требующий внимательного подхода к подготовке всех необходимых документов. Продавец должен тщательно следить за их наличием и соответствием требованиям законодательства. Своевременное и правильное оформление документов поможет избежать юридических проблем и обеспечить успешное завершение сделки купли-продажи.

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