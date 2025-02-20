Продаж будинку в 2025 році — що потрібно знати власникам про документи

Жінка розглядає документи. Фото: Freepik

Успішний продаж будинку неможливий без належної підготовки документів. Продавець має ретельно зібрати усі необхідні папери, щоб угода відбулася без проблем і не затягувалася через відсутність важливих документів. Підготовка до продажу включає не тільки оформлення майна, а й врахування різних нюансів, пов’язаних з земельною ділянкою, особливостями права власності та, у деяких випадках, потребою у згоді інших осіб.

Редакція Новини.LIVE підготувала основний перелік документів для продажу будинку у 2025 році, який дозволить уникнути юридичних труднощів.

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Оригінали документів, що підтверджують особу та право власності

Продавець повинен мати при собі оригінали паспорта та ідентифікаційного коду. Ці документи необхідні для підтвердження особи продавця та правомочності на здійснення угоди. Якщо продавців кілька, кожен з них має надати свої документи. Крім того, свідоцтво про народження неповнолітніх власників потрібно подати, якщо такі є серед співвласників нерухомості.

Далі необхідно надати документ, що підтверджує право власності на будинок. Це може бути договір купівлі-продажу, довідка з Держреєстру прав на нерухоме майно, свідоцтво права власності, договір дарування або інші подібні документи.

Технічний паспорт та кадастровий номер землі

Під час продажу будинку обов’язково потрібно підготувати технічний паспорт на саму споруду. Цей документ містить важливі технічні характеристики будинку, які можуть знадобитися при реєстрації угоди.

Ще одним важливим документом є кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться будинок. У разі відсутності кадастрового номера угода не буде визнана дійсною, і нотаріус не зможе зареєструвати договір купівлі-продажу.

Додаткові документи на землю

Продаж будинку часто пов’язаний і з передачею земельної ділянки. Тому продавець повинен також подбати про документи, що стосуються земельної ділянки. У пакеті документів обов’язково має бути акт на землю з кадастровим номером. Якщо цього документа немає, угоду визнають недійсною.

Особливу увагу слід звернути на категорію землекористування. Земельні ділянки, що належать до категорії нежитлової забудови або сільськогосподарського призначення, можуть мати обмеження на будівництво або реєстрацію житлового будинку. Тому потрібно перевірити, чи ділянка підходить для житлової забудови.

Спеціальні документи для певних випадків

Існують ситуації, коли до стандартного пакета документів додаються спеціальні. Наприклад, якщо серед співвласників є неповнолітні діти, то для укладення угоди потрібно отримати дозвіл органів опіки та піклування.

Крім того, якщо продаж будинку здійснюється за наявності пайового права власності або за відсутності одного з власників, необхідно додати підтвердження відмови від первинного права на купівлю частки від інших співвласників.

Представник продавця: нотаріальна довіреність

У випадку, коли продавець не може особисто бути присутнім при оформленні угоди (наприклад, перебуває за кордоном або з інших причин не може приїхати), продаж може бути здійснений через нотаріально завірену довіреність. Для цього представник продавця має при собі довіреність, оригінали паспорта та ідентифікаційного коду.

Додаткові документи для продажу будинку з пайовою власністю

У випадку продажу будинку, на який є часткова власність, інші співвласники мають переважне право на купівлю частини майна. Якщо вони відмовляються від цього права, продавець повинен надати письмову заяву про відмову від першочергового права купівлі від інших співвласників. Таке повідомлення повинно бути оформлене в межах місяця після отримання повідомлення про намір продати частину будинку.

Продаж будинку — це складний процес, що вимагає уважного підходу до підготовки всіх необхідних документів. Продавець повинен ретельно стежити за їх наявністю та відповідністю вимогам законодавства. Своєчасне та правильне оформлення документів допоможе уникнути юридичних проблем і забезпечити успішне завершення угоди купівлі-продажу.

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