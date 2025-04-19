Как объединить и разделить земельные участки в 2025: полная инструкция

Мужчина в поле. Фото: Unsplash

Владельцы земельных участков нередко сталкиваются с необходимостью их раздела или объединения. Эти процедуры позволяют оптимизировать использование земли, упростить наследование, продать часть участка или организовать хозяйство на единой территории. Однако процесс имеет свои нюансы, которые требуют четкого понимания законодательства, сбора документов и сотрудничества со специалистами.

Как отмечают специалисты "Земельного фонда Украины", раздел земельного участка — это процесс разделения одного участка на два или более новых. Каждый из вновь созданных участков получает отдельный кадастровый номер и становится самостоятельным объектом права собственности. Например, вы можете разделить один большой участок на несколько меньших, чтобы продать часть или передать по наследству.

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Объединение земельных участков — это слияние нескольких смежных участков в один больший. После объединения старая кадастровая информация аннулируется, а новый участок получает единый кадастровый номер. Это удобно, если вы хотите вести хозяйство или застройку на единой территории.

Оба процесса регулируются Земельным кодексом Украины и другими нормативными актами, в частности Законом Украины "О государственном земельном кадастре".

В каких случаях это нужно

Раздел и объединение земельных участков могут понадобиться в разных жизненных ситуациях.

Продажа части земли. Если вы хотите продать только часть участка, ее нужно сначала выделить как отдельную единицу с собственным кадастровым номером

Наследование по наследству. Раздел участка позволяет справедливо разделить землю между несколькими наследниками.

Оптимизация хозяйствования. Объединение нескольких участков в один упрощает управление сельскохозяйственными работами или строительством.

Изменение целевого назначения. Иногда для застройки или других целей нужно объединить участки или выделить часть с новым статусом.

Решение юридических вопросов. Например, урегулирование границ с соседями или уточнение прав собственности.

Этапы раздела или объединения земельных участков

Оба процесса имеют похожий алгоритм, но требуют тщательной подготовки. Вот пошаговый план действий.

Проверка права собственности

Убедитесь, что вы имеете право собственности на участок или участки. Для этого проверьте документы: государственный акт на право собственности, договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и тому подобное. Если участок принадлежит нескольким владельцам, нужно письменное согласие всех совладельцев.

Обращение к землеустроителю

Для распределения или объединения необходимо разработать проект землеустройства. Этим занимаются сертифицированные землеустроительные организации. Специалист проведет геодезические замеры, определит границы новых участков и подготовит техническую документацию.

Согласование проекта

Проект землеустройства подается в местные органы власти (например, сельский или городской совет) для утверждения. В некоторых случаях требуется согласование с другими органами, такими как Госгеокадастр.

Регистрация в кадастре

После утверждения проекта новые участки (или объединенный) получают кадастровые номера. Для этого землеустроитель подает данные в Государственный земельный кадастр. Вы получите выписку из кадастра, которая подтверждает изменения.

Обновление данных в Реестре вещных прав

Последний этап — внесение изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Это необходимо для официального закрепления права собственности на новые участки.

Какие документы нужны

Для успешного завершения процедуры подготовьте следующие документы:

документ, подтверждающий право собственности (государственный акт, договор, свидетельство);

копии паспорта и идентификационного кода владельца;

согласие совладельцев (нотариально заверенное, если есть совладельцы);

проект землеустройства (готовит землеустроитель);

выписка из Государственного земельного кадастра (после присвоения новых номеров);

заявление на регистрацию изменений в кадастре и Реестре вещных прав.

Точный перечень может зависеть от региона или конкретной ситуации, поэтому лучше уточнить у землеустроителя или местном совете.

Важные нюансы и подводные камни

Целевое назначение земли. Раздел или объединение не меняет целевого назначения участка (например, сельскохозяйственная земля останется такой же). Если вы планируете изменить назначение, это отдельный процесс.

Смежность участков. Для объединения участки должны иметь общие границы. Несмежные участки объединить невозможно.

Минимальная площадь. При разделе новые участки должны соответствовать минимальным размерам, установленным для определенного типа земли. Например, для сельскохозяйственных участков в разных регионах могут быть свои нормативы.

Расходы. Процедура требует расходов на услуги землеустроителя, геодезические работы, государственную пошлину и нотариальные услуги (при необходимости).

Сроки. Процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от сложности ситуации и скорости работы местных органов.

Как сообщалось, земельная собственность в Украине охватывает не только юридическое оформление, но и контроль и защиту имущественных прав, а также стратегическое планирование. Особенно важно своевременно отслеживать окончание срока аренды земли. В 2025 году, в условиях роста значимости земельных отношений, игнорирование этой информации может привести к значительным проблемам.

Отметим, снижение цен на украинские сельскохозяйственные земли продолжается этой весной, достигнув годового минимума. Средняя стоимость гектара упала до 54 141 грн, что на 3 600 грн меньше, чем в феврале. Параллельно наблюдается уменьшение количества сделок купли-продажи, однако ценовая ситуация может отличаться в центральных регионах страны.