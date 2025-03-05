Как переоформить недвижимость в Украине на другого человека, находясь за границей

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

С началом полномасштабной войны в Украине, процедура купли-продажи недвижимости претерпела значительные изменения. При этом сложности связаны не только с ограничениями военного положения, но и с тем, что большая часть владельцев недвижимости находится за рубежом. Учитывая это, процесс продажи или передачи недвижимости на другое лицо становится актуальным и требует детального изучения.

Как отмечают в адвокатском объединении "Актум", для тех, кто находится за границей, есть несколько путей решения этого вопроса. Основным инструментом для таких случаев является оформление доверенности, позволяющей представителю в Украине подписать соглашение от вашего имени. Но важно правильно подойти к выбору сделки и правильно собрать все необходимые документы.

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Сделки при переоформлении недвижимости

Прежде всего, нужно определить, какой тип сделки подходит именно для вашей ситуации. В большинстве случаев для переоформления имущества выбирают между договорами купли-продажи и дарения. У этих договоров есть определенные особенности: ни один из них не может быть отменен в одностороннем порядке, но при определенных обстоятельствах сделки могут быть признаны недействительными, если выявлены нарушения порядка их заключения.

Несмотря на то, что онлайн-заключение сделок через порталы по типу "Дія" или другие дистанционные инструменты выглядят удобными, в реальности это невозможно.

Переоформление собственности можно осуществить только через доверенное лицо, которое лично подпишет сделку в присутствии нотариуса в Украине. Поэтому основным инструментом является генеральная доверенность.

Документы, необходимые для переоформления

Чтобы осуществить сделку на недвижимость, находясь за границей, нужно собрать определенный пакет документов.

Вот основной перечень:

генеральная доверенность — выдается для предоставления права на распоряжение имуществом;

заявление владельца — необходимо, чтобы подтвердить доверенность;

копии паспорта и ИНН — для всех владельцев недвижимости, если их несколько;

документы, подтверждающие право собственности — договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве и т.д;

согласие супругов — необходимо, если имущество принадлежит семейной паре;

справка об оценке имущества — чтобы определить его стоимость;

технические документы — для проверки характеристик недвижимости;

справка о зарегистрированных лицах — особенно важно, если в квартире прописаны дети;

справка из БТИ — нужна, если недвижимость была приобретена до введения электронных реестров.

Если в квартире зарегистрированы дети до 14 лет, придется сначала выписать их из жилья, что во время военного положения можно сделать только лично.

Кроме того, для оформления сделки необходимо не только подготовить документы, но и помнить о сроках их действия. Доверенность имеет определенный срок, после которого ее необходимо восстановить.

Как оформить доверенность за границей

Если вы находитесь за границей, лучший способ оформления доверенности — обратиться в консульство Украины в вашей стране. Если это невозможно, можно обратиться к местному нотариусу, однако в таком случае нужно будет переводить документы на соответствующий язык и апостилировать их.

Также стоит проконсультироваться с юристом, который специализируется на недвижимости, чтобы убедиться, что доверенность соответствует требованиям украинского законодательства. После подготовки текста доверенности, нотариус подтвердит вашу подпись и заверит документ.

Переоформление недвижимости: важные нюансы

Перед тем как передавать свою недвижимость на другое лицо, стоит учесть несколько важных моментов. Например, при наличии несовершеннолетних детей, которые зарегистрированы в квартире, вам придется решить вопрос об их регистрации на новом месте. При отсутствии выезда в Украину, это может стать значительной преградой.

Также стоит обратить внимание на долговые обязательства, которые могут усложнить сделку, особенно если на имущество наложен арест или открыты исполнительные производства.

Переоформление недвижимости на другое лицо, находясь за границей, — это возможный процесс, но он требует внимания к деталям и правильного оформления документов. Важно заранее подготовить доверенность, проконсультироваться с юристом, а также быть осведомленным о возможных нюансах, таких как наличие детей или долговых обязательств.

Ранее мы рассказывали, что потеря документов на недвижимость — это стрессовая, но не безвыходная ситуация. Существуют способы восстановить важные бумаги, даже если они повреждены или утеряны. Важно помнить, что потеря документов не лишает права собственности, и его можно восстановить.

Также сообщалось, что массовая эмиграция украинцев из-за войны вызвала изменения в правилах регистрации места жительства. Теперь, согласно обновленному порядку, выписать человека без его согласия возможно, но только при определенных условиях. Эти условия включают, например, решение суда или предоставление недостоверных данных при регистрации.