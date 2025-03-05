Як переоформити нерухомість в Україні на іншу особу, перебуваючи за кордоном

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

З початком повномасштабної війни в Україні процедура купівлі-продажу нерухомості зазнала значних змін. Водночас складнощі пов'язані не лише з обмеженнями воєнного стану, а й з тим, що велика частина власників нерухомості перебуває за кордоном. Враховуючи це, процес продажу або передачі нерухомості на іншу особу стає актуальним і потребує детального вивчення.

Як зазначають в адвокатському об’єднанні "Актум", для тих, хто перебуває за кордоном, є кілька шляхів вирішення цього питання. Основним інструментом для таких випадків є оформлення довіреності, що дозволяє представнику в Україні підписати угоду від вашого імені. Але важливо правильно підійти до вибору правочину та правильно зібрати всі необхідні документи.

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Правочини при переоформленні нерухомості

Перш за все, потрібно визначити, який тип правочину підходить саме для вашої ситуації. У більшості випадків для переоформлення майна вибирають між договорами купівлі-продажу та дарування. У цих договорах є певні особливості: жоден з них не може бути скасований в односторонньому порядку, але за певних обставин угоди можуть бути визнані недійсними, якщо виявлено порушення порядку їх укладання.

Попри те, що онлайн-укладання угод через портали на кшталт "Дія" або інші дистанційні інструменти виглядають зручними, в реальності це неможливо.

Переоформлення власності можна здійснити лише через довірену особу, яка особисто підпише угоду у присутності нотаріуса в Україні. Тому основним інструментом є генеральна довіреність.

Документи, необхідні для переоформлення

Щоб здійснити угоду на нерухомість, перебуваючи за кордоном, потрібно зібрати певний пакет документів. Ось основний перелік:

генеральна довіреність — видається для надання права на розпорядження майном;

заява власника — необхідна, щоб підтвердити довіреність;

копії паспорта та ІПН — для всіх власників нерухомості, якщо їх кілька;

документи, що підтверджують право власності — договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину тощо;

згода подружжя — необхідна, якщо майно належить сімейній парі;

довідка про оцінку майна — щоб визначити його вартість;

технічні документи — для перевірки характеристик нерухомості;

довідка про зареєстрованих осіб — особливо важливо, якщо у квартирі прописані діти;

довідка з БТІ — потрібна, якщо нерухомість була придбана до запровадження електронних реєстрів.

Якщо у квартирі зареєстровані діти до 14 років, доведеться спочатку виписати їх із житла, що під час воєнного стану можна зробити лише особисто.

Крім того, для оформлення угоди необхідно не лише підготувати документи, а й пам’ятати про терміни їх дії. Довіреність має певний строк, після якого її необхідно поновити.

Як оформити довіреність за кордоном

Якщо ви перебуваєте за кордоном, найкращий спосіб оформлення довіреності — звернутися до консульства України у вашій країні. Якщо це неможливо, можна звернутися до місцевого нотаріуса, однак в такому випадку потрібно буде перекладати документи на відповідну мову та апостилювати їх.

Також варто проконсультуватися з юристом, який спеціалізується на нерухомості, щоб переконатися, що довіреність відповідає вимогам українського законодавства. Після підготовки тексту довіреності, нотаріус підтвердить ваш підпис і засвідчить документ.

Переоформлення нерухомості: важливі нюанси

Перед тим як передавати свою нерухомість на іншу особу, варто врахувати кілька важливих моментів. Наприклад, за наявності неповнолітніх дітей, які зареєстровані в квартирі, вам доведеться вирішити питання щодо їх реєстрації на новому місці. За відсутності виїзду в Україну, це може стати значною перепоною.

Також варто звернути увагу на боргові зобов'язання, що можуть ускладнити угоду, особливо якщо на майно накладено арешт чи відкрито виконавчі провадження.

Переоформлення нерухомості на іншу особу, перебуваючи за кордоном, — це можливий процес, але він вимагає уваги до деталей та правильного оформлення документів. Важливо заздалегідь підготувати довіреність, проконсультуватися з юристом, а також бути обізнаним щодо можливих нюансів, таких як наявність дітей або боргових зобов'язань.

Раніше ми розповідали, що втрата документів на нерухомість — це стресова, але не безвихідна ситуація. Існують способи відновити важливі папери, навіть якщо вони пошкоджені або втрачені. Важливо пам'ятати, що втрата документів не позбавляє права власності, і його можна відновити.

Також повідомлялось, що масова еміграція українців через війну спричинила зміни в правилах реєстрації місця проживання. Тепер, згідно з оновленим порядком, виписати людину без її згоди можливо, але лише за певних умов. Ці умови включають, наприклад, рішення суду або надання недостовірних даних при реєстрації.