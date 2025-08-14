Правительство выделило деньги на єВідновлення — сколько семей получат компенсацию за жилье

Поврежденный после атаки РФ дом. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине продолжается реализация государственной программы "єВідновлення", которая помогает семьям, потерявшим жилье из-за войны, вернуться к нормальной жизни. Правительство приняло решение выделить еще 1,6 млрд грн на компенсацию пострадавшим,

Эти средства позволят обеспечить около тысячи семей новыми домами или восстановить поврежденные дома, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

"Правительство выделило Минразвития 1,6 млрд грн для программы "єВідновлення" — чтобы помочь семьям, которые потеряли жилье из-за войны, вернуть себе безопасное пространство", — подчеркнула она.

Деньги на єВідновлення пойдут на сертификаты и восстановление

Из выделенной суммы около 1,3 млрд грн направят на жилищные сертификаты. Их смогут использовать 839 украинцев, чтобы приобрести новую квартиру или дом вместо разрушенного. Сертификаты позволяют быстро найти жилье на рынке, без дополнительных бюрократических процедур.

Еще 335 млн грн пойдут на восстановление частных домов на собственных земельных участках. Это поможет 152 семьям, чьи дома были уничтожены или серьезно повреждены.

"Благодаря программе люди смогут получить собственное жилье и вернуться к привычной жизни", — подчеркнула Свириденко.

Кто получит компенсацию за єВідновлення

Программа доступна для граждан Украины, чье жилье было повреждено или разрушено после 24 февраля 2022 года. Основные условия:

Жилье расположено на неоккупированной территории или в зонах, где завершились боевые действия. Право собственности зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав. Жилье не подлежит восстановлению (для сертификатов) или требует ремонта (для денежных выплат).

Приоритет предоставляется ветеранам, участникам боевых действий, многодетным семьям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям. Важно, что компенсацию не могут получить лица под санкциями или с судимостью за преступления против национальной безопасности.

Подать заявку на компенсацию можно через приложение или портал "Дія", а также через ЦПАУ или нотариусов. Процесс максимально упрощен: нужно зарегистрировать поврежденное или разрушенное имущество, подать заявление и дождаться решения специальной комиссии.

Если речь идет о дистанционном обследовании (например, в зонах активных боевых действий), комиссия использует спутниковые снимки, фото или видео от заявителей.

Вызовы и перспективы єВідновлення

Несмотря на успехи, программа сталкивается с трудностями. Некоторые заявители жалуются на задержки из-за бюрократии или проблем с документацией. Например, жилье на цокольных этажах иногда не считается жилым, что затрудняет получение компенсации.

Правительство заявляет о намерениях продолжать финансирование программы, чтобы поддержать все семьи, пострадавшие от войны.

"Мы делаем все, чтобы украинцы как можно быстрее получили возможность вернуться в безопасный дом", — отметила Свириденко.

Как сообщалось, отныне жители Одесской области могут получить государственную компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье по программе "єВідновлення". В перечень пострадавших территорий, что дает право на выплаты, вошли 119 населенных пунктов из семи громад региона.

Также учитывая вызовы безопасности, вызванные боевыми действиями, правительство модифицировало "єВідновлення". Теперь для подтверждения уничтожения недвижимости применяются дистанционные методы, что обеспечивает бесперебойную работу программы в условиях, где физическое обследование невозможно.