Уряд виділив гроші на єВідновлення — скільки родин отримають компенсацію за житло

В Україні продовжується реалізація державної програми "єВідновлення", яка допомагає родинам, що втратили житло через війну, повернутися до нормального життя. Уряд ухвалив рішення виділити ще 1,6 млрд грн на компенсацію постраждалим,

Ці кошти дадуть змогу забезпечити близько тисячі родин новими будинками або відновити пошкоджені оселі, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

"Уряд виділив Мінрозвитку 1,6 млрд грн для програми "єВідновлення" — щоб допомогти сім’ям, які втратили житло через війну, повернути собі безпечний простір", — наголосила вона.

Гроші на єВідновлення підуть на сертифікати та відбудову

З виділеної суми близько 1,3 млрд грн спрямують на житлові сертифікати. Їх зможуть використати 839 українців, щоб придбати нову квартиру чи будинок замість зруйнованого. Сертифікати дозволяють швидко знайти житло на ринку, без додаткових бюрократичних процедур.

Ще 335 млн грн підуть на відбудову приватних будинків на власних земельних ділянках. Це допоможе 152 родинам, чиї оселі були знищені або серйозно пошкоджені.

"Завдяки програмі люди зможуть отримати власне житло та повернутися до звичного життя", — підкреслила Свириденко.

Хто отримає компенсацію за єВідновлення

Програма доступна для громадян України, чиє житло було пошкоджено чи зруйновано після 24 лютого 2022 року. Основні умови:

Житло розташоване на неокупованій території або в зонах, де завершилися бойові дії. Право власності зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Житло не підлягає відновленню (для сертифікатів) або потребує ремонту (для грошових виплат).

Пріоритет надається ветеранам, учасникам бойових дій, багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям. Важливо, що компенсацію не можуть отримати особи під санкціями чи з судимістю за злочини проти національної безпеки.

Подати заявку на компенсацію можна через застосунок або портал "Дія", а також через ЦНАПи чи нотаріусів. Процес максимально спрощений: потрібно зареєструвати пошкоджене або зруйноване майно, подати заяву та дочекатися рішення спеціальної комісії.

Якщо йдеться про дистанційне обстеження (наприклад, у зонах активних бойових дій), комісія використовує супутникові знімки, фото чи відео від заявників.

Виклики та перспективи єВідновлення

Попри успіхи, програма постає перед труднощами. Деякі заявники скаржаться на затримки через бюрократію чи проблеми з документацією. Наприклад, житло на цокольних поверхах іноді не вважається житловим, що ускладнює отримання компенсації.

Уряд заявляє про наміри продовжувати фінансування програми, щоб підтримати всі родини, які постраждали від війни.

"Ми робимо все, щоб українці якнайшвидше отримали можливість повернутися до безпечного дому", — зазначила Свириденко.

Як повідомлялось, відтепер жителі Одеської області можуть отримати державну компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло за програмою "єВідновлення". До переліку постраждалих територій, що дає право на виплати, увійшли 119 населених пунктів із семи громад регіону.

Також з огляду на безпекові виклики, спричинені бойовими діями, уряд модифікував "єВідновлення". Тепер для підтвердження знищення нерухомості застосовуються дистанційні методи, що забезпечує безперебійну роботу програми в умовах, де фізичне обстеження є неможливим.