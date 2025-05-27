Можно ли вернуть землю ОТО в 2025 — новые правила и исключения

Люди в поле. Фото: Freepik

В Украине начал действовать новый закон — №12089. Он касается тех земель, которые ранее незаконно передали или продали объединенным территориальным общинам (ОТО), компаниям или частным лицам. Главное изменение — появилось ограничение во времени. Теперь, если с момента передачи земли прошло более 10 лет, государство или община уже не могут требовать ее возврата. Даже если землю передали незаконно.

Новый закон четко устанавливает: если землю незаконно передали или продали более 10 лет назад, ее уже не вернут. Такой срок исковой давности теперь действует не только для частных дел, но и для государственной или коммунальной собственности, отмечают специалисты "Земельного фонда Украины".

Реклама

Читайте также:

Это означает: если земля перешла в частные руки в 2010-х годах, шансов вернуть ее в судебном порядке уже почти нет.

До 10 лет — вернуть можно, но не бесплатно

Если передача земли состоялась менее 10 лет назад — например, в 2017 или 2018 году — община или государство еще могут обратиться в суд, чтобы вернуть участок. Но здесь есть важное условие: если нынешний владелец не знал, что земля передана незаконно (то есть действовал добросовестно), ему должны компенсировать ее рыночную стоимость.

Иными словами, община возвращает себе землю, но обязана выплатить владельцу серьезную сумму.

Какие земли возвращаются даже после 10 лет

Некоторые земли можно вернуть независимо от того, сколько времени прошло. Это:

земли оборонного назначения;

территории заповедников, лесов, природоохранных зон;

объекты культурного наследия;

критически важная инфраструктура.

В таких случаях даже через 15 или 20 лет государство или община могут инициировать возвращение участка через суд.

Что происходит на практике: пример из Тернопольской области

После того как новый закон вступил в силу, начали появляться обновленные судебные решения. Например, в Тернопольской области суд удовлетворил иск общины и вернул более 66 гектаров земли, которые передали с нарушениями в 2017 году. Арендатор не выполнял условия договора, поэтому суд признал сделку недействительной.

В этом деле срок еще позволял действовать. Но в других случаях, где земля была передана в 2012-2013 годах, суды уже отказывают в возврате — срок исчерпан.

Компенсация: важный нюанс

Когда община выигрывает суд и хочет вернуть землю, которую сейчас использует добросовестный владелец, она обязана выплатить компенсацию. Сумма зависит от рыночной стоимости участка — а это часто миллионы гривен.

Если денег нет, выполнить решение суда может быть сложно. Именно поэтому некоторые общины не спешат подавать иски, даже если имеют шансы.

Выводы: что надо знать громадам и активистам

После изменений в законе ситуация с возвращением незаконно переданных земель стала значительно сложнее.

Вот главное, что следует помнить:

вернуть землю можно только в пределах 10 лет от даты передачи;

стратегические и заповедные земли можно вернуть даже после 10 лет;

добросовестный владелец получит компенсацию, которую должна выплатить община;

суды уже начали отказывать в исках, если срок истек.

Поэтому громадам и активистам нужно действовать быстро — время идет, и каждый месяц уменьшает шансы повлиять на ситуацию.

Отметим, во время военного положения в Украине арендовать землю в ОТО стало проще. Благодаря временным изменениям в законодательстве, получить участок для сельскохозяйственных нужд можно быстрее, без аукционов и лишних документов. Это значительно упростило доступ к земле.

Также мы сообщали, что вопрос собственности на землю между забором частного дома и дорогой часто становится камнем преткновения между гражданами и местными властями в Украине. Многие ошибочно считают этот участок своим, хотя это не всегда соответствует действительности. В 2025 году, учитывая изменения в законодательстве и строительных нормах, этот вопрос приобретает еще большую актуальность.