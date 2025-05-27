Чи можна повернути землю ОТГ у 2025 — нові правила та винятки

Люди в полі. Фото: Freepik

В Україні почав діяти новий закон — №12089. Він стосується тих земель, які раніше незаконно передали або продали об’єднаним територіальним громадам (ОТГ), компаніям чи приватним особам. Головна зміна — з’явилося обмеження у часі. Тепер, якщо з моменту передачі землі минуло понад 10 років, держава або громада вже не можуть вимагати її повернення. Навіть якщо землю передали незаконно.

Новий закон чітко встановлює: якщо землю незаконно передали або продали більше ніж 10 років тому, її вже не повернуть. Такий строк позовної давності тепер діє не тільки для приватних справ, а й для державної або комунальної власності, наголошують фахівці "Земельного фонду України".

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Це означає: якщо земля перейшла у приватні руки у 2010-х роках, шансів повернути її в судовому порядку вже майже немає.

До 10 років — повернути можна, але не безплатно

Якщо передача землі відбулась менш ніж 10 років тому — наприклад, у 2017 або 2018 році — громада чи держава ще можуть звернутись до суду, щоб повернути ділянку. Але тут є важлива умова: якщо нинішній власник не знав, що земля передана незаконно (тобто діяв добросовісно), йому мають компенсувати її ринкову вартість.

Іншими словами, громада повертає собі землю, але зобов’язана виплатити власнику серйозну суму.

Які землі повертаються навіть після 10 років

Деякі землі можна повернути незалежно від того, скільки часу минуло. Це:

землі оборонного призначення;

території заповідників, лісів, природоохоронних зон;

об’єкти культурної спадщини;

критично важлива інфраструктура.

У таких випадках навіть через 15 чи 20 років держава або громада можуть ініціювати повернення ділянки через суд.

Що відбувається на практиці: приклад із Тернопільщини

Після того як новий закон набрав чинності, почали з’являтися оновлені судові рішення. Наприклад, у Тернопільській області суд задовольнив позов громади і повернув понад 66 гектарів землі, які передали з порушеннями у 2017 році. Орендар не виконував умови договору, тому суд визнав угоду недійсною.

У цій справі термін ще дозволяв діяти. Але в інших випадках, де земля була передана у 2012–2013 роках, суди вже відмовляють у поверненні — термін вичерпано.

Компенсація: важливий нюанс

Коли громада виграє суд і хоче повернути землю, яку зараз використовує добросовісний власник, вона зобов’язана виплатити компенсацію. Сума залежить від ринкової вартості ділянки — а це часто мільйони гривень.

Якщо грошей немає, виконати рішення суду може бути складно. Саме тому деякі громади не поспішають подавати позови, навіть якщо мають шанси.

Висновки: що треба знати громадам і активістам

Після змін у законі ситуація з поверненням незаконно переданих земель стала значно складнішою.

Ось головне, що варто пам’ятати:

повернути землю можна тільки у межах 10 років від дати передачі;

стратегічні й заповідні землі можна повернути навіть після 10 років;

добросовісний власник отримає компенсацію, яку має виплатити громада;

суди вже почали відмовляти в позовах, якщо термін минув.

Тож громадам і активістам потрібно діяти швидко — час іде, і кожен місяць зменшує шанси вплинути на ситуацію.

Зазначимо, під час воєнного стану в Україні орендувати землю в ОТГ стало простіше. Завдяки тимчасовим змінам у законодавстві, отримати ділянку для сільськогосподарських потреб можна швидше, без аукціонів та зайвих документів. Це значно спростило доступ до землі.

Також ми повідомляли, що питання власності на землю між парканом приватного будинку та дорогою часто стає камінням спотикання між громадянами та місцевою владою в Україні. Багато хто помилково вважає цю ділянку своєю, хоча це не завжди відповідає дійсності. У 2025 році, враховуючи зміни у законодавстві та будівельних нормах, це питання набуває ще більшої актуальності.