При каких условиях арендатор может расторгнуть досрочно договор аренды в 2025 году

Мужчина читает документы. Фото: Unsplash

Соглашение об аренде жилья — это не просто формальность, а юридический инструмент, определяющий взаимные обязанности между арендодателем и квартиросъемщиком. Однако жизнь динамична, и бывают обстоятельства, при которых арендатор вынужден покинуть квартиру раньше срока.

Как отмечают юристы Бесплатной правовой помощи, Гражданский кодекс Украины (ГКУ) четко определяет ситуации, когда арендатор имеет право прекратить договор аренды досрочно. Согласно статье 784 ГКУ, арендатор может инициировать расторжение в следующих случаях:

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несоответствие качества жилья условиям договора. Если квартира имеет существенные недостатки, которые делают невозможным ее использование (например, аварийное состояние, отсутствие отопления или водоснабжения), арендатор имеет право требовать расторжения договора;

невыполнение собственником обязанностей по капитальному ремонту. Если в договоре прописано, что владелец отвечает за капитальный ремонт, но он уклоняется от этого, арендатор может расторгнуть соглашение.

Кроме законодательных оснований, договор аренды может содержать дополнительные условия расторжения, согласованные сторонами. Например, это могут быть:

аварийное состояние дома, возникшее не по вине сторон;

форс-мажорные обстоятельства, такие как военные действия, природные катаклизмы или карантинные ограничения;

изменение экологических условий, что делает проживание опасным.

Важные нюансы относительно сроков и уведомлений

Согласно ст. 763 ГКУ, арендатор должен уведомить арендодателя о желании досрочно расторгнуть договор не позднее чем за три месяца до прекращения проживания, если иное не установлено соглашением. Но в большинстве практических случаев срок уведомления может быть сокращен, особенно если собственник не выполняет условия договора.

Уведомление должно быть письменным. Идеально — с фиксацией даты вручения: письмо с уведомлением, email с подтверждением прочтения или нотариально заверенный документ.

Что делать, если договориться не удалось

Если арендодатель отказывается признавать основания для расторжения, арендатор может:

обратиться в суд с требованием расторжения договора из-за существенного нарушения со стороны собственника;

собрать доказательства: фото, акты независимых экспертов, жалобы в ЖЭК и т.д;

не ожидать агрессии со стороны собственника — юридическая защита арендаторов в 2025 году остается актуальной и усиленной, учитывая военные обстоятельства.

Предусмотрен ли возврат залога

Это зависит от формулировки договора и условий выхода из него. Если досрочное расторжение вызвано нарушениями со стороны арендодателя — залог должен быть возвращен полностью. Если же инициатива принадлежит арендатору без веских причин — часть или всю сумму могут удержать в качестве компенсации.

Акт приема-передачи жилья при выезде должен быть обязательно подписан обеими сторонами. Это обезопасит от безосновательных претензий.

Права арендодателя и как они влияют на арендатора

Арендодатель также имеет право инициировать досрочное расторжение договора при определенных условиях, предусмотренных статьями 782-783 ГКУ. Например:

неуплата аренды в течение 3 месяцев подряд;

использование квартиры не по назначению (например, сдача квартиры в субаренду без согласия собственника);

угроза повреждения имущества из-за халатности арендатора;

необходимость использования жилья для проживания собственника или его семьи (с предупреждением за 2 месяца).

Эти права собственника могут усложнить ситуацию для арендатора, если он не выполняет условий договора. Поэтому важно вовремя вносить оплату и соблюдать все пункты соглашения.

Подводные камни и как их избежать

Досрочное расторжение договора может сопровождаться трудностями, если не учесть юридические нюансы.

Отсутствие письменного договора. Если аренда оформлена "на словах", доказать свои права в суде будет сложно. Всегда настаивайте на письменном соглашении.

Нечеткие условия в договоре. Избегайте размытых формулировок о ремонте, форс-мажоре или сроках предупреждения. Все детали должны быть прописаны четко.

Споры о состоянии квартиры. Чтобы избежать обвинений в повреждении имущества, фотографируйте квартиру при заселении и выселении.

Форс-мажор в 2025 году. Военное положение или экономические кризисы могут осложнить выполнение договора. Убедитесь, что в соглашении есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах.

Как сообщалось, в Украине значительно подешевела аренда однокомнатных квартир, причем в некоторых регионах падение цен достигло 12%. Это отражает изменение рыночных тенденций, обусловленное как экономическими, так и демографическими факторами. Среди основных причин — отток населения за границу, снижение покупательской способности и рост количества доступного жилья.

Отметим также, в Украине готовится масштабная реформа рынка аренды жилья, призванная изменить текущие правила. Это обновление жилищной политики инициировано Верховной Радой и профильными министерствами в ответ на вызовы войны, массового переселения и экономической нестабильности. Основная цель реформы — вывести рынок из тени, поощряя арендодателей к легализации через налоговые стимулы.