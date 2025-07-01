Сколько стоит паркоместо в Киеве — где купить недорого в июле 2025 года

Подземный паркинг. Фото: Freepik

В Киеве все меньше свободного пространства — и не только для застройки, но и для автомобилистов. Паркоместо в столице уже давно перестало быть просто удобством — это настоящий актив. В этом году ситуация обострилась: цены на паркинги существенно выросли, спрос превышает предложение, а в некоторых районах найти свободное место почти невозможно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит паркоместо в Киеве в июле 2025 года, где самое дорогое, где еще можно купить дешевле, а также какие тенденции на рынке.

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Средняя стоимость одного паркоместа в столице в январе 2025 года составляла от 10 000 до 23 000 долл. в зависимости от района. В июле цены выросли до 11 500-27 000 долл., свидетельствуют данные портала OLX Недвижимость.

За последние шесть месяцев цены на паркоместа в Киеве выросли в среднем на 12-18%. Наибольший рост зафиксирован в центральных районах и новых бизнес-локациях — там, где появляются новостройки с подземными паркингами.

Причины роста:

дефицит мест в спальных районах;

активный рост количества авто;

снижение объемов строительства подземных паркингов в старых ЖК;

новые штрафы за хаотичную парковку;

тренд на приобретение недвижимости как инвестиции (в том числе паркомест).

Ценовая карта Киева: где дороже всего, а где еще терпимо

Самые дорогие районы

Печерск — подземное паркоместо в новостройке стоит 22 000-27 000 долл. В премиальных ЖК типа Tetris Hall 2 — 60 000 долл.

Центр (Шевченковский район) — от 18 000 до 24 000 долл. в зависимости от размера, охраны, наличия зарядной станции для электрокаров.

Средний сегмент

Оболонь, Лукьяновка, Соломенка — в диапазоне 13 000 -17 000 долл. В ЖК бизнес-класса стоимость может доходить до 20 000 долл., особенно если речь о месте в подземном паркинге с лифтом.

Бюджетные варианты

Троещина, Виноградарь, Академгородок, Святошин — от 8 000 до 11 000 долл. Но во многих старых домах нет современного паркинга — только гаражные кооперативы или открытые стоянки.

В отдельных ЖК экономкласса еще можно найти паркоместо за 7 500 долл. но это исключение.

Почему спрос растет, а предложение сокращается

Спрос на паркоместа рос на протяжении всего 2024 года, но в 2025-м он стал критическим. Основные факторы:

Количество авто растет. Как отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив в эфире Общественного радио, в Киеве уже более 1,2 млн зарегистрированных автомобилей. Застройщики экономят на паркингах. Из-за подорожания стройматериалов и нестабильности, многие ЖК не имеют достаточного количества мест. Спрос от инвесторов. Паркоместо часто покупают не для себя, а с целью дальнейшей сдачи в аренду.

Инвестиционная привлекательность паркомест

Покупка паркоместа в Киеве — это не только удобство для автовладельцев, но и потенциально выгодная инвестиция. По данным компании InCo home, аренда паркоместа в спальных районах приносит 4-7% годового дохода, а в центральных — до 9%.

Например, паркоместо стоимостью 22 000 долл. может сдаваться в аренду за 100 долл. в месяц, что обеспечивает окупаемость примерно за 9-10 лет.

Чего ждать дальше: тенденции до конца 2025 года

Ожидается, что цены продолжат расти. По прогнозам агентств недвижимости, к концу года средняя стоимость подземного паркоместа может достичь 29 000-31 000 долл. в центральных районах. В отдаленных районах — 12 000-14 000 долл.

Особенно быстро будут расти цены в новостройках, которые уже ввели в эксплуатацию, но где количество мест ограничено. Также стоимость растет на фоне развития электромобильной инфраструктуры — места с зарядкой стоят на 10-15% дороже.

Что еще стоит знать украинцам

В крупных городах Украины платные паркинги стали привычным явлением. Однако не всем известно, что определенные категории граждан имеют законное право парковаться на них бесплатно.

Также мы рассказывали, чем отличаются форматы парковки, ведь украинские города переживают значительные изменения: появляются новые районы, ускоряется темп жизни, а количество автомобилей растет. Это приводит к острой проблеме с парковкой, делая приобретение собственного паркоместа или гаража не роскошью, а насущной необходимостью для удобного и безопасного хранения авто.