Скільки коштує паркомісце в Києві — де купити недорого у липні 2025 року

Підземний паркінг. Фото: Freepik

У Києві все менше вільного простору — і не лише для забудови, а й для автомобілістів. Паркомісце у столиці вже давно перестало бути просто зручністю — це справжній актив. Цього року ситуація загострилася: ціни на паркінги суттєво зросли, попит перевищує пропозицію, а у деяких районах знайти вільне місце майже неможливо.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки коштує паркомісце в Києві у липні 2025 року, де найдорожче, де ще можна купити дешевше, а також які тенденції на ринку.

Реклама

Читайте також:

Ціни злетіли: що відомо про динаміку

Середня вартість одного паркомісця у столиці у січні 2025 року становила від 10 000 до 23 000 дол., залежно від району. У липні ціни зросли до 11 500-27 000 дол., свідчать дані порталу OLX Нерухомість.

За останні шість місяців ціни на паркомісця в Києві зросли в середньому на 12-18%. Найбільше зростання зафіксовано в центральних районах та нових бізнес-локаціях — там, де з’являються новобудови з підземними паркінгами.

Причини зростання:

дефіцит місць у спальних районах;

активне зростання кількості авто;

зниження обсягів будівництва підземних паркінгів у старих ЖК;

нові штрафи за хаотичне паркування;

тренд на придбання нерухомості як інвестиції (в тому числі паркомісць).

Цінова карта Києва: де найдорожче, а де ще терпимо

Найдорожчі райони

Печерськ — підземне паркомісце в новобудові коштує 22 000-27 000 дол. У преміальних ЖК типу Tetris Hall 2 — 60 000 дол.

Центр (Шевченківський район) — від 18 000 до 24 000 дол., залежно від розміру, охорони, наявності зарядної станції для електрокарів.

Середній сегмент

Оболонь, Лук’янівка, Солом’янка — в діапазоні 13 000 -17 000 дол. У ЖК бізнес-класу вартість може доходити до 20 000 дол., особливо якщо мова про місце в підземному паркінгу з ліфтом.

Бюджетні варіанти

Троєщина, Виноградар, Академмістечко, Святошин — від 8 000 до 11 000 дол. Але в багатьох старих будинках немає сучасного паркінгу — лише гаражні кооперативи або відкриті стоянки.

В окремих ЖК економкласу ще можна знайти паркомісце за 7 500 дол., але це виняток.

Чому попит зростає, а пропозиція скорочується

Попит на паркомісця зростав упродовж усього 2024 року, але в 2025-му він став критичним. Основні фактори:

Кількість авто зростає. Як зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів в етері Громадського радіо, у Києві вже понад 1,2 млн зареєстрованих автомобілів. Забудовники економлять на паркінгах. Через здорожчання будматеріалів та нестабільність, багато ЖК не мають достатньої кількості місць. Попит від інвесторів. Паркомісце часто купують не для себе, а з метою подальшого здавання в оренду.

Інвестиційна привабливість паркомісць

Купівля паркомісця в Києві — це не лише зручність для автовласників, а й потенційно вигідна інвестиція. За даними компанії InCo home, оренда паркомісця в спальних районах приносить 4-7% річного доходу, а в центральних — до 9%.

Наприклад, паркомісце вартістю 22 000 дол. може здаватися в оренду за 100 дол. на місяць, що забезпечує окупність приблизно за 9-10 років.

Чого чекати далі: тенденції до кінця 2025 року

Очікується, що ціни продовжать зростати. За прогнозами агентств нерухомості, до кінця року середня вартість підземного паркомісця може досягти 29 000-31 000 дол. у центральних районах. У віддалених районах — 12 000-14 000 дол.

Особливо швидко зростатимуть ціни в новобудовах, які вже ввели в експлуатацію, але де кількість місць обмежена. Також вартість зростає на фоні розвитку електромобільної інфраструктури — місця з зарядкою коштують на 10-15% дорожче.

Що ще варто знати українцям

У великих містах України платні паркінги стали звичним явищем. Однак не всім відомо, що певні категорії громадян мають законне право паркуватися на них безкоштовно.

Також ми розповідали, чим відрізняються формати паркування, адже українські міста переживають значні зміни: з'являються нові райони, пришвидшується темп життя, а кількість автомобілів зростає. Це призводить до гострої проблеми з паркуванням, роблячи придбання власного паркомісця або гаража не розкішшю, а нагальною потребою для зручного та безпечного зберігання авто.