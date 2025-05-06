Дизайн интерьера кухни Майкла Дугласа — пример изысканной простоты (фото)

Майкл Дуглас. Фото: Reuters

Кухня голливудской четы Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс поражает гармонией эстетики и практичности. Ее стиль "спанифорно" — это уникальное сочетание испанской архитектуры и калифорнийской непринужденности. Открытые полки, напоминающие художественную галерею, стали центральным элементом этого пространства.

Как пишет издание Homes and gardens, стиль "спанифорно" — это синтез теплоты испанских деревень и солнечной легкости Калифорнии. В кухне Дугласа он проявляется через терракотовую плитку, натуральное дерево, мягкие оттенки и деревенскую элегантность. Открытые стеллажи, подсвеченные точечными светильниками, создают эффект галереи, где каждый элемент — от разрисованных сосудов до свежих овощей — является частью композиции.

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"Спанифорно — это не просто стиль, это атмосфера, приглашающая к творчеству и комфорту", — отмечает дизайнер Бо Хелберг.

Открытые полки: искусство и функциональность

Открытые полки — ключевой элемент кухни Дугласа. Они не только добавляют пространству легкости, но и делают его удобным для ежедневного использования. На полках размещены декоративные сосуды, керамические украшения и свежие продукты, которые гармонично дополняют палитру кухни.

"Когда вы много готовите, хочется иметь много открытых полок, чтобы все было под рукой", — советует Хелберг.

Он отмечает, что открытые полки идеально подходят для маленьких или темных кухонь, ведь они добавляют света и цвета. Для тех, у кого ограниченное пространство, дизайнер предлагает комбинировать полки с закрытыми шкафами, чтобы сохранить баланс между стилем и практичностью.

Цвет и свет: секреты гармонии

Кухня Дугласа оживает благодаря продуманной игре цветов и света. Терракотовые оттенки плитки сочетаются с теплыми тонами дерева, а свежие овощи — помидоры, зелень, перец — добавляют ярких акцентов. Точечное освещение подчеркивает текстуру материалов и создает уютную атмосферу.

"Открытые полки в темных помещениях — это способ добавить жизни и света", — комментирует Хелберг.

Его совет актуален для тех, кто хочет обновить кухню без больших затрат — достаточно нескольких полок и правильно подобранного освещения, чтобы пространство засияло.

Майкл Дуглас на кухне. Фото: michaelkirkdouglas/Instagram

Почему дизайнеры в восторге

Кухня Дугласа — это пример того, как звездный статус не мешает создавать уютное и практичное пространство. Дизайнеры ценят ее за универсальность: стиль спанифорно подходит как для больших вилл, так и для компактных квартир. Открытые полки, сочетающие декор и функциональность, стали трендом 2025 года, ведь они позволяют персонализировать пространство.

"Кухня — это место, где искусство встречается с жизнью", — заключает Хелберг. И кухня Майкла Дугласа доказывает это как нельзя лучше.

Как повторить стиль Дугласа в своей кухне

Чтобы воссоздать эстетику кухни Майкла Дугласа, не обязательно иметь большой бюджет или пространство.

Используйте натуральные материалы. Дерево, керамика и терракота добавят теплоты.

Добавьте открытые полки. Они подойдут для посуды, специй или декора.

Играйте с цветами. Сочетайте нейтральные тона с яркими акцентами, например, свежими продуктами.

Позаботьтесь об освещении. Точечные светильники или LED-ленты подчеркнут детали.

Сохраняйте баланс. Комбинируйте открытые полки с закрытыми шкафами для удобства.

Как сообщалось, в 2025 году деревянные фасады из дуба, ясеня и светлого ореха стали очень популярными среди дизайнеров. Эта тенденция отражает желание людей иметь пространство, наполненное экологичностью и естественной гармонией. Кухня известной актрисы Сальмы Хайек является прекрасным примером такого стиля — ее выбор подчеркивает актуальность деревянных фасадов в современном дизайне.

В то же время, несмотря на популярность светлых оттенков в кухонных интерьерах, которые создают ощущение пространства и уюта, Сара Мишель Геллар сделала смелый выбор. Ее кухня отличается почти черными шкафами и столешницей цвета темного угля, нарушая общепринятые дизайнерские решения.