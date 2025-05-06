Дизайн интерьера кухни Майкла Дугласа — пример изысканной простоты (фото)

Дизайн интерьера по-голливудски: эстетика кухни Майкла Дугласа
Кухня голливудской четы Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс поражает гармонией эстетики и практичности. Ее стиль "спанифорно" — это уникальное сочетание испанской архитектуры и калифорнийской непринужденности. Открытые полки, напоминающие художественную галерею, стали центральным элементом этого пространства.
Как пишет издание Homes and gardens, стиль "спанифорно" — это синтез теплоты испанских деревень и солнечной легкости Калифорнии. В кухне Дугласа он проявляется через терракотовую плитку, натуральное дерево, мягкие оттенки и деревенскую элегантность. Открытые стеллажи, подсвеченные точечными светильниками, создают эффект галереи, где каждый элемент — от разрисованных сосудов до свежих овощей — является частью композиции.
"Спанифорно — это не просто стиль, это атмосфера, приглашающая к творчеству и комфорту", — отмечает дизайнер Бо Хелберг.
Открытые полки: искусство и функциональность
Открытые полки — ключевой элемент кухни Дугласа. Они не только добавляют пространству легкости, но и делают его удобным для ежедневного использования. На полках размещены декоративные сосуды, керамические украшения и свежие продукты, которые гармонично дополняют палитру кухни.
"Когда вы много готовите, хочется иметь много открытых полок, чтобы все было под рукой", — советует Хелберг.
Он отмечает, что открытые полки идеально подходят для маленьких или темных кухонь, ведь они добавляют света и цвета. Для тех, у кого ограниченное пространство, дизайнер предлагает комбинировать полки с закрытыми шкафами, чтобы сохранить баланс между стилем и практичностью.
Цвет и свет: секреты гармонии
Кухня Дугласа оживает благодаря продуманной игре цветов и света. Терракотовые оттенки плитки сочетаются с теплыми тонами дерева, а свежие овощи — помидоры, зелень, перец — добавляют ярких акцентов. Точечное освещение подчеркивает текстуру материалов и создает уютную атмосферу.
"Открытые полки в темных помещениях — это способ добавить жизни и света", — комментирует Хелберг.
Его совет актуален для тех, кто хочет обновить кухню без больших затрат — достаточно нескольких полок и правильно подобранного освещения, чтобы пространство засияло.
Почему дизайнеры в восторге
Кухня Дугласа — это пример того, как звездный статус не мешает создавать уютное и практичное пространство. Дизайнеры ценят ее за универсальность: стиль спанифорно подходит как для больших вилл, так и для компактных квартир. Открытые полки, сочетающие декор и функциональность, стали трендом 2025 года, ведь они позволяют персонализировать пространство.
"Кухня — это место, где искусство встречается с жизнью", — заключает Хелберг. И кухня Майкла Дугласа доказывает это как нельзя лучше.
Как повторить стиль Дугласа в своей кухне
Чтобы воссоздать эстетику кухни Майкла Дугласа, не обязательно иметь большой бюджет или пространство.
- Используйте натуральные материалы. Дерево, керамика и терракота добавят теплоты.
- Добавьте открытые полки. Они подойдут для посуды, специй или декора.
- Играйте с цветами. Сочетайте нейтральные тона с яркими акцентами, например, свежими продуктами.
- Позаботьтесь об освещении. Точечные светильники или LED-ленты подчеркнут детали.
- Сохраняйте баланс. Комбинируйте открытые полки с закрытыми шкафами для удобства.
Как сообщалось, в 2025 году деревянные фасады из дуба, ясеня и светлого ореха стали очень популярными среди дизайнеров. Эта тенденция отражает желание людей иметь пространство, наполненное экологичностью и естественной гармонией. Кухня известной актрисы Сальмы Хайек является прекрасным примером такого стиля — ее выбор подчеркивает актуальность деревянных фасадов в современном дизайне.
В то же время, несмотря на популярность светлых оттенков в кухонных интерьерах, которые создают ощущение пространства и уюта, Сара Мишель Геллар сделала смелый выбор. Ее кухня отличается почти черными шкафами и столешницей цвета темного угля, нарушая общепринятые дизайнерские решения.
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