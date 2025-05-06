Дизайн інтер’єру кухні Майкла Дугласа — приклад вишуканої простоти (фото)

Майкл Дуглас. Фото: Reuters

Кухня голлівудського подружжя Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс вражає гармонією естетики й практичності. Її стиль "спаніфорно" — це унікальне поєднання іспанської архітектури та каліфорнійської невимушеності. Відкриті полиці, що нагадують мистецьку галерею, стали центральним елементом цього простору.

Як пише видання Homes and gardens, стиль "спаніфорно" — це синтез теплоти іспанських сіл та сонячної легкості Каліфорнії. У кухні Дугласа він проявляється через теракотову плитку, натуральне дерево, м’які відтінки та сільську елегантність. Відкриті стелажі, підсвічені точковими світильниками, створюють ефект галереї, де кожен елемент — від розмальованих посудин до свіжих овочів є частиною композиції.

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"Спаніфорно — це не просто стиль, це атмосфера, що запрошує до творчості та комфорту", — зазначає дизайнер Бо Хелберг.

Відкриті полиці: мистецтво і функціональність

Відкриті полиці — ключовий елемент кухні Дугласа. Вони не лише додають простору легкості, але й роблять його зручним для щоденного використання. На полицях розміщені декоративні посудини, керамічні прикраси та свіжі продукти, які гармонійно доповнюють палітру кухні.

"Коли ви багато готуєте, хочеться мати багато відкритих полиць, щоб усе було під рукою", — радить Хелберг.

Він наголошує, що відкриті полиці ідеально підходять для маленьких або темних кухонь, адже вони додають світла і кольору. Для тих, у кого обмежений простір, дизайнер пропонує комбінувати полиці із закритими шафами, щоб зберегти баланс між стилем і практичністю.

Колір і світло: секрети гармонії

Кухня Дугласа оживає завдяки продуманій грі кольорів і світла. Теракотові відтінки плитки поєднуються з теплими тонами дерева, а свіжі овочі — помідори, зелень, перець — додають яскравих акцентів. Точкове освітлення підкреслює текстуру матеріалів і створює затишну атмосферу.

"Відкриті полиці в темних приміщеннях — це спосіб додати життя і світла", — коментує Хелберг.

Його порада актуальна для тих, хто хоче оновити кухню без великих витрат — достатньо кількох полиць і правильно підібраного освітлення, щоб простір засяяв.

Майкл Дуглас на кухні. Фото: michaelkirkdouglas/Instagram

Чому дизайнери у захваті

Кухня Дугласа — це приклад того, як зірковий статус не заважає створювати затишний і практичний простір. Дизайнери цінують її за універсальність: стиль спаніфорно підходить як для великих вілл, так і для компактних квартир. Відкриті полиці, що поєднують декор і функціональність, стали трендом 2025 року, адже вони дозволяють персоналізувати простір.

"Кухня — це місце, де мистецтво зустрічається з життям", — підсумовує Хелберг. І кухня Майкла Дугласа доводить це якнайкраще.

Як повторити стиль Дугласа у своїй кухні

Щоб відтворити естетику кухні Майкла Дугласа, необов’язково мати великий бюджет чи простір.

Використовуйте натуральні матеріали. Дерево, кераміка та теракота додадуть теплоти.

Додайте відкриті полиці. Вони підійдуть для посуду, спецій чи декору.

Грайте з кольорами. Поєднуйте нейтральні тони з яскравими акцентами, наприклад, свіжими продуктами.

Подбайте про освітлення. Точкові світильники або LED-стрічки підкреслять деталі.

Зберігайте баланс. Комбінуйте відкриті полиці із закритими шафами для зручності.

Як повідомлялось, у 2025 році дерев'яні фасади з дуба, ясена та світлого горіха стали дуже популярними серед дизайнерів. Ця тенденція відображає бажання людей мати простір, наповнений екологічністю та природною гармонією. Кухня відомої акторки Сальми Гаєк є чудовим прикладом такого стилю — її вибір підкреслює актуальність дерев'яних фасадів у сучасному дизайні.

Водночас попри популярність світлих відтінків у кухонних інтер'єрах, які створюють відчуття простору й затишку, Сара Мішель Геллар зробила сміливий вибір. Її кухня вирізняється майже чорними шафами та стільницею кольору темного вугілля, порушуючи загальноприйняті дизайнерські рішення.