Дизайн интерьера кухни Селены Гомес: два острова и новые тренды (фото)

Селена Гомес. Фото: Reuters

Кухня Селены Гомес не просто впечатляет внешним видом — она является образцом функционального и продуманного пространства. В фокусе внимания — два кухонных острова с разными материалами: один из белого мрамора, другой — серый. Такое решение все чаще появляется в роскошных интерьерах, и не зря.

Как пишет издание Homes and gardens, первый остров, выполненный из белого мрамора, немного больше и предназначен для приготовления, сервировки и приема пищи. Его дополняет золотой смеситель, который добавляет эстетики и практичности.

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Серый остров — более компактный, но не менее значимый: здесь расположена техника, декоративные элементы, в том числе растения, а также кухонная утварь.

Селена Гомес на кухне. Фото: selenagomez/Instagram

Такое зонирование позволяет рационально разделить функции кухни: кулинарную, сервисную и эстетическую. Это особенно удобно в больших пространствах, где есть возможность экспериментировать с компоновкой.

Прощай, рабочий треугольник

Устаревшее правило "рабочего треугольника" — размещение плиты, мойки и холодильника на оптимальном расстоянии — постепенно теряет актуальность. На смену ему приходят новые подходы, где основную роль играет гибкость, а не жесткие архитектурные ограничения.

Селена Гомес готовит. Фото: selenagomez/Instagram

В случае кухни Гомес, острова создают новую логику пространства, где процесс приготовления не ограничивается линейной схемой. Это удобно, если пространство выполняет не только утилитарную, но и социальную функцию — например, для общения с гостями или съемок кулинарных шоу, как это было в случае Селены.

У Селены Гомес очень светлая кухня. Фото: selenagomez/Instagram

Новый тренд: "толстые" поверхности

Ключевой тенденцией последних лет в дизайне кухни стали так называемые "толстые" поверхности. Если раньше стандартная толщина столешницы составляла 12 мм, то сегодня все чаще используют более массивные — от 20 мм. Это создает ощущение монументальности и придает интерьеру премиальность.

На кухне актрисы "толстые" поверхности. Фото: selenagomez/Instagram

Именно так и сделано в кухне Гомес. Ее мраморные поверхности имеют выразительную толщину, что подчеркивает геометрию островов и делает их настоящими скульптурными объектами в интерьере.

Селена Гомес любит готовить. Фото: selenagomez/Instagram

Актуальные советы для тех, кто планирует кухню

Подумайте о двух островах. Если позволяет площадь, попробуйте разделить рабочие функции между двумя зонами: одна для приготовления, другая — для сервировки или хранения.

Инвестируйте в качественные материалы. Большая толщина не только эстетически выглядит лучше, но и обеспечивает долговечность.

Не бойтесь антикварных акцентов. Как и у Селены, они добавляют кухне душевности и уникальности.

Золото — не моветон. Современные смесители из латуни или золота способны освежить даже самый минималистичный интерьер.

Привлекайте растения. Живые элементы на кухне освежают пространство и создают связь с природой — это тренд, который будет продолжаться и в дальнейшем.

Как сообщалось, Гвинет Пэлтроу, известная не только как актриса, но и основательница Goop, разрушает стереотипы о роскоши знаменитостей. Несмотря на небольшие размеры и объединение с гостиной, ее кухня поражает своей продуманной организацией пространства. Актрисе удалось превратить компактную площадь в функциональный и стильный уголок.

Также с каждым годом дизайн интерьера обогащается свежими идеями, и 2025 год не является исключением. Одной из заметных тенденций стало возвращение эффектного подвесного освещения, которое снова в тренде, несмотря на популярность встроенных светильников. Примером этой тенденции является кухня Арианы Гранде, где главную роль играет большая люстра в ретро-стиле.