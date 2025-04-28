Дизайн интерьера: как Ким Кардашьян выбрала диван необычный Pierre Paulin Dune (фото)

Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Известная своим безупречным чувством стиля Ким Кардашьян в очередной раз подтвердила репутацию трендсеттера. Для обустройства своей гостиной она выбрала не просто диван — а настоящее произведение искусства: Pierre Paulin Dune, культовую модель 1970-х годов. Этот выбор — больше, чем декор: это заявление о том, как ностальгия, футуризм и комфорт формируют новое лицо дизайна интерьера.

Как пишет издание Homes and gardens, диван Pierre Paulin Dune — символ революционного подхода к формам и пространству. Он состоит из четырех модульных частей, которые можно комбинировать различными способами, создавая в интерьере "вершины и долины". Такая структура формирует совершенно другой тип жилого пространства — где формы окутывают, а не просто очерчивают границы.

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Ким выбрала серый оттенок — универсальный, сдержанный, но максимально элегантный выбор, который подчеркивает минималистичный стиль ее гостиной и позволяет акцентировать внимание именно на необычной форме мебели.

Диван Pierre Paulin Dune. Фото: paulinpaulinpaulinpaulin/Instagram

История создания: как диван Dune стал иконой

Модель Pierre Paulin Dune была создана в 1970 году французским дизайнером Пьером Поленом в сотрудничестве с компанией Herman Miller. В то время мебель со сложными органическими формами символизировала новую эпоху свободы в искусстве и быту. Dune стал воплощением идеи, что мебель имеет не только функциональность, но и эмоциональное воздействие: приглашать, обнимать, вдохновлять.

Неудивительно, что даже спустя более 50 лет после своего создания Dune переживает новый пик популярности, особенно среди знаменитостей, которые стремятся выделиться через нестандартные решения.

Почему сейчас в тренде возвращение к 70-м

В 2025 году дизайн интерьера демонстрирует четкий тренд: ностальгия и органичные формы выходят на передний план. Мягкие линии, природные материалы, идеи свободы пространства — все это стало реакцией на годы чрезмерного минимализма и стерильности.

Диван Dune отлично вписывается в этот контекст: он возвращает человеку ощущение "домашности" без шаблонности. Кроме того, его гибкая модульная конструкция соответствует современному запросу на трансформируемые пространства.

Как вписать ретро-диван в современный интерьер

Если вы вдохновились выбором Ким Кардашьян, вот несколько советов, как интегрировать подобный диван в ваше пространство.

Выбирайте модульные решения. Они позволяют подстраивать пространство под смену настроения или потребностей.

Не бойтесь "космических" форм. Органическая, асимметричная мебель сейчас на пике популярности.

Инвестируйте в качество. Иконы дизайна, такие как изделия Пьера Полена, с годами только набирают ценность.

Добавьте нейтральные цвета. Они открывают больше возможностей для творческого декорирования.

Создайте "жизненное пространство", а не просто комнату. Мебель должна быть не только красивой, но и приглашать к взаимодействию.

Как сообщалось, трансформация представлений о роскоши в интерьере очевидна в 2025 году, и гостиная Крис Дженнер является ярким воплощением этих изменений. Вместо традиционного блеска и вычурности, глава семьи Кардашьян выбрала естественную простоту, гармонию и комфорт, сочетающиеся в стиле "органический минимализм".

А актриса Эмма Робертс, известная своими ролями в разножанровых фильмах и сериалах, привлекла внимание не только кинокритиков, но и специалистов по дизайну интерьера. Ее гостиная стала образцом современной эстетики, сочетая уют, сдержанность и глубокую продуманность. Дизайнеры отмечают гармоничное сочетание цветов, фактур и мебели, что создает неповторимую атмосферу.