Дизайн інтер’єру: як Кім Кардаш’ян обрала диван незвичайний Pierre Paulin Dune (фото)

Кім Кардаш’ян. Фото: Reuters

Відома своїм бездоганним відчуттям стилю Кім Кардаш’ян вкотре підтвердила репутацію трендсетера. Для облаштування своєї вітальні вона обрала не просто диван — а справжній витвір мистецтва: Pierre Paulin Dune, культову модель 1970-х років. Цей вибір — більше ніж декор: це заява про те, як ностальгія, футуризм і комфорт формують нове обличчя дизайну інтер'єру.

Як пиши видання Homes and gardens, диван Pierre Paulin Dune — символ революційного підходу до форм і простору. Він складається з чотирьох модульних частин, які можна комбінувати різними способами, створюючи в інтер'єрі "вершини та долини". Така структура формує абсолютно інший тип житлового простору — де форми огортають, а не просто окреслюють межі.

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Кім обрала сірий відтінок — універсальний, стриманий, проте максимально елегантний вибір, який підкреслює мінімалістичний стиль її вітальні та дозволяє акцентувати увагу на незвичній формі меблів.

Диван Pierre Paulin Dune. Фото: paulinpaulinpaulin/Instagram

Історія створення: як диван Dune став іконою

Модель Pierre Paulin Dune була створена у 1970 році французьким дизайнером П'єром Поленом у співпраці з компанією Herman Miller. У той час меблі зі складними органічними формами символізували нову епоху свободи в мистецтві та побуті. Dune став втіленням ідеї, що меблі мають не лише функціональність, а й емоційний вплив: запрошувати, обіймати, надихати.

Не дивно, що навіть через понад 50 років після свого створення Dune переживає новий пік популярності, особливо серед знаменитостей, які прагнуть вирізнитися через нестандартні рішення.

Чому зараз у тренді повернення до 70-х

У 2025 році дизайн інтер'єру демонструє чіткий тренд: ностальгія та органічні форми виходять на передній план. М'які лінії, природні матеріали, ідеї свободи простору — усе це стало реакцією на роки надмірного мінімалізму та стерильності.

Диван Dune чудово вписується у цей контекст: він повертає людині відчуття "домашності" без шаблонності. Окрім того, його гнучка модульна конструкція відповідає сучасному запиту на трансформовані простори.

Як вписати ретродиван у сучасний інтер’єр

Якщо ви надихнулися вибором Кім Кардаш’ян, ось кілька порад, як інтегрувати подібний диван у ваш простір.

Обирайте модульні рішення. Вони дозволяють підлаштовувати простір під зміну настрою чи потреб.

Не бійтеся "космічних" форм. Органічні, асиметричні меблі зараз на піку популярності.

Інвестуйте у якість. Ікони дизайну, як-от вироби П'єра Полена, з роками тільки набирають цінності.

Додайте нейтральні кольори. Вони відкривають більше можливостей для творчого декорування.

Створіть "життєвий простір", а не просто кімнату. Меблі мають бути не лише красивими, а й запрошувати до взаємодії.

Як повідомлялось, трансформація уявлень про розкіш в інтер'єрі очевидна у 2025 році, і вітальня Кріс Дженнер є яскравим втіленням цих змін. Замість традиційного блиску та химерності, глава родини Кардаш'ян обрала природну простоту, гармонію та комфорт, що поєднуються у стилі "органічний мінімалізм".

А акторка Емма Робертс, знана своїми ролями у різножанрових фільмах і серіалах, привернула увагу не лише кінокритиків, а й фахівців з дизайну інтер'єру. Її вітальня стала взірцем сучасної естетики, поєднуючи затишок, стриманість та глибоку продуманість. Дизайнери відзначають гармонійне поєднання кольорів, фактур та меблів, що створює неповторну атмосферу.