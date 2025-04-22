Дизайн інтер’єру вітальні Емми Робертс: ніжність і гармонія (фото)

Емма Робертс. Фото: Reuters

Акторка Емма Робертс, відома за ролями у фільмах і серіалах різних жанрів, несподівано привернула до себе увагу не лише кінокритиків, а й фахівців з дизайну інтер’єру. Її вітальня стала справжнім зразком сучасної естетики — водночас затишної, стриманої та глибоко продуманої.

Як пише видання Homes and gardens, дизайн простору розробила відома нестандартним підходом до оформлення інтер’єрів студія Pierce & Ward. Але ключову роль у створенні атмосфери відіграла саме Емма — з її тонким почуттям кольору та балансу.

Реклама

Читайте також:

Атмосфера дому: як поєднані теплі кольори та текстури

Вітальня Робертс — це приклад грамотно скомпонованої палітри з нейтральних теплих відтінків. Усе тут створено для комфорту:

гірчичний диван із коричневими подушками додає глибини й візуального тепла;

дерев’яний стіл і оливкові штори гармонійно підтримують природну гаму;

бежеві стіни м’яко обрамляють простір, а вінтажний килим із принтом на дерев’яній підлозі створює естетику затишку.

Це простір, у якому хочеться зупинити час. Але головна родзинка інтер’єру — неочікуване рішення, яке викликало захват серед дизайнерів.

Рожеві крісла: акцент, який все змінив

На тлі загальної стриманості два рожеві крісла стали влучним колірним акцентом. Але це не просто декор — це приклад глибокого розуміння колористики. Адже ніжний рожевий став витонченим контрапунктом до теплих відтінків, не порушуючи гармонії. А уникнення агресивного неонового рожевого засвідчує свідомий підхід Емми до деталей.

Цей вибір зробив інтер’єр живим, не позбавивши його елегантності. Саме ця тонка межа — між ризиком і стилем — робить вітальню Робертс прикладом дизайнерської зрілості.

Вітальня Емми Робертс. Фото: pierceandward/Instagram

Чому цей інтер’єр — позачасовий

Інтер’єр, створений за участі Робертс, виглядає не лише модно, а й позачасово. У ньому відсутні трендові рішення, що швидко втрачають актуальність. Натомість:

використано вінтажні елементи, які залишаються стильними десятиліттями;

колірна палітра не підвладна змінам моди;

простір дихає індивідуальністю, а не копією чужого стилю.

Це інтер’єр, який буде надихати господарів довгі роки, зберігаючи свою естетичну силу.

Актуальні поради: що варто запозичити у Робертс

Думайте у відтінках, а не в кольорах: навіть один тон може звучати по-різному залежно від текстури.

Оберіть 1-2 акценти, які додадуть характеру, але не зруйнують баланс.

Слухайте себе — інтер’єр має бути не для гостей, а для вас.

Вінтаж завжди влучний — це спосіб додати глибини без надмірного блиску.

Як повідомлялось, в інтер'єрі 2025 року змінюється уявлення про розкіш, і вітальня Кріс Дженнер це демонструє. Замість надмірності, вона обрала природну гармонію та затишок у стилі "органічний мінімалізм". Цей тренд стає дедалі популярнішим, а вибір Дженнер лише підкреслює його актуальність.

Також ми розповідали про вітальню Джастіна Бібера, яка на відміну від типових зіркових інтер'єрів, вражає своєю невимушеною затишністю, позбавленою зайвого пафосу. Особливу атмосферу тепла та домашнього вогнища створює одна ключова деталь, яка вирізняє цю кімнату.