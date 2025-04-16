Інтер'єр вітальні Джастіна Бібера — стиль, затишок і тренди (фото)

Джастін Бібер. Фото: Reuters

У будинках знаменитостей інтер’єри часто розкішні, але не завжди затишні. Вітальня Джастіна Бібера — виключення. Вона не вражає пафосом, проте з першого погляду викликає бажання затриматись. Завдяки одній особливій деталі звичайна кімната перетворюється на осередок домашнього тепла.

Як пише видання Homes & gardens, головний акцент вітальні Бібера — секційний диван у стилі 1970-х, розроблений французьким дизайнером П'єром Поліном. Його конструкція належить до типу conversational seating, або ж "сидіння для розмов". Такий диван ніби створений для того, щоб усі присутні могли бачити одне одного, комфортно розміститись і вести неспішні розмови.

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"Сидіння для розмови — це справжня знахідка для тих, хто хоче створити у вітальні теплу, невимушену атмосферу", — зазначає експертка з інтер’єрів Sofa Club Моніка Пуччіо.

Вона підкреслює: популярність такого типу меблів стрімко зростає. Їх цінують зірки — від Кім Кардашьян до Френка Овшена, — і дедалі частіше ці дивани з’являються в інтер’єрах сучасних будинків.

Натхнення з минулого: чому повертається стиль 70-х

Те, що в інтер’єрі вітальні Бібера ключову роль відіграє елемент зі спадщини 70-х, невипадково.

"Відродження дивана 70-х можна пояснити популярністю максималізму та бажанням додати більше виразних предметів у домі", — пояснює Моніка Пуччіо.

Це відображає глобальний тренд: сучасні інтер’єри відходять від стерильної мінімалістичності й тяжіють до форм, які пробуджують емоції. Секційний диван із заглибленнями — саме такий предмет.

Ключ до затишку: м’які форми та органічність

Окрім "розмовного" дивана, експерти відзначають ще одну тенденцію — вигнуті меблі. Це не лише про естетику, а й про психологічний комфорт. Вигнуті форми асоціюються з природою, плавністю, безпекою. У поєднанні з приглушеними тонами та натуральними тканинами вони роблять вітальню місцем, де хочеться дихати глибше.

Джастін Бібер у вітальні. Фото: justinbieber/Instagram

Бібер, схоже, інтуїтивно дотримався саме цих принципів. В інтер’єрі його вітальні переважають спокійні відтінки, а м’які текстури задають темп спокою й умиротворення.

Що можна запозичити для власного дому

Інтер’єр вітальні співака легко адаптувати до звичайного помешкання. Ось кілька ідей:

вибирайте секційний диван з м’якими формами. Він не лише практичний, а й створює враження обіймів;

уникайте зайвого декору. Затишок — це не скупчення речей, а гармонія форми, кольору і простору;

звертайте увагу на розташування меблів. Сидіння має "запрошувати" до діалогу, а не відштовхувати строгістю.

Чому ця вітальня працює: формула простоти та емоційності

Усі елементи вітальні Бібера — від дивана до палітри — об’єднані однією метою: зробити простір місцем для живого, щирого спілкування. Тут не кричить розкіш, не домінує технологія, не губиться людяність. Це простір, що дихає теплом. Саме тому він так сильно виділяється серед глянцевих інтер’єрів інших знаменитостей, констатують дизайнери.

Раніше повідомлялось, що у затишному маєтку Раяна Гослінга та Єви Мендес у Південній Каліфорнії знаходиться вітальня, що привернула увагу дизайнерів. Хоча основним кольором є білий, простір вражає глибиною та продуманістю.

Також ми розповідали про вітальню відомого американського актора Роберта Дауні-молодшого. Його естетичний смак проявляється у простоті, яка в інтер'єрі піднесена до рівня мистецтва. Харизма актора відчувається і в оформленні його оселі, де панує гармонія світла та вільного простору.