Интерьер гостиной Джастина Бибера — стиль, уют и тренды (фото)

Джастин Бибер. Фото: Reuters

В доме знаменитости интерьеры часто роскошные, но не всегда уютные. Гостиная Джастина Бибера — исключение. Она не поражает пафосом, однако с первого взгляда вызывает желание задержаться. Благодаря одной особой детали обычная комната превращается в очаг домашнего тепла.

Как пишет издание Homes & gardens, главный акцент гостиной Бибера — секционный диван в стиле 1970-х, разработанный французским дизайнером Пьером Полином. Его конструкция относится к типу conversational seating, или же "сиденье для разговоров". Такой диван будто создан для того, чтобы все присутствующие могли видеть друг друга, комфортно разместиться и вести неспешные разговоры.

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"Сиденье для разговора — это настоящая находка для тех, кто хочет создать в гостиной теплую, непринужденную атмосферу", — отмечает эксперт по интерьерам Sofa Club Моника Пуччио.

Она подчеркивает: популярность такого типа мебели стремительно растет, ее ценят звезды — от Ким Кардашьян до Фрэнка Овшена, — и все чаще эти диваны появляются в интерьерах современных домов.

Вдохновение из прошлого: почему возвращается стиль 70-х

То, что в интерьере гостиной Бибера ключевую роль играет элемент из наследия 70-х, неслучайно.

"Возрождение дивана 70-х можно объяснить популярностью максимализма и желанием добавить больше выразительных предметов в доме", — объясняет Моника Пуччио.

Это отражает глобальный тренд: современные интерьеры отходят от стерильной минималистичности и тяготеют к формам, которые пробуждают эмоции. Секционный диван с углублениями — именно такой предмет.

Ключ к уюту: мягкие формы и органичность

Кроме "разговорного" дивана, эксперты отмечают еще одну тенденцию — изогнутая мебель. Это не только об эстетике, но и о психологическом комфорте. Изогнутые формы ассоциируются с природой, плавностью, безопасностью. В сочетании с приглушенными тонами и натуральными тканями они делают гостиную местом, где хочется дышать глубже.

Джастин Бибер в гостиной. Фото: justinbieber/Instagram

Бибер, похоже, интуитивно придерживался именно этих принципов. В интерьере его гостиной преобладают спокойные оттенки, а мягкие текстуры задают темп спокойствия и умиротворения.

Что можно позаимствовать для собственного дома

Интерьер гостиной певца легко адаптировать к обычному помещению. Вот несколько идей:

выбирайте секционный диван с мягкими формами. Он не только практичен, но и создает впечатление объятий;

избегайте лишнего декора. Уют — это не скопление вещей, а гармония формы, цвета и пространства;

обращайте внимание на расположение мебели. Сиденья должны "приглашать" к диалогу, а не отталкивать строгостью.

Почему эта гостиная работает: формула простоты и эмоциональности

Все элементы гостиной Бибера — от дивана до палитры — объединены одной целью: сделать пространство местом для живого, искреннего общения. Здесь не кричит роскошь, не доминирует технология, не теряется человечность. Это пространство, дышащее теплом. Именно поэтому он так сильно выделяется среди глянцевых интерьеров других знаменитостей, констатируют дизайнеры.

Ранее сообщалось, что в уютном имении Райана Гослинга и Евы Мендес в Южной Калифорнии находится гостиная, которая привлекла внимание дизайнеров. Хотя основным цветом является белый, пространство поражает глубиной и продуманностью.

Также мы рассказывали о гостиной известного американского актера Роберта Дауни-младшего. Его эстетический вкус проявляется в простоте, которая в интерьере возвышена до уровня искусства. Харизма актера чувствуется и в оформлении его дома, где царит гармония света и свободного пространства.