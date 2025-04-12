Біла вітальня Раяна Гослінга: яскраві акценти в дизайні інтер’єру (фото)

Раян Гослінг. Фото: Reuters

У серці Південної Каліфорнії, у приватному маєтку Раяна Гослінга та Єви Мендес, прихована вітальня, яка стала предметом обговорення дизайнерської спільноти. З першого погляду — це простір, домінантним кольором якого є білий. Проте це не просто нейтральне полотно — це майстерно продумана композиція, яка демонструє, наскільки сміливо можна працювати з монохромом, якщо додати до нього правильні акценти.

Як наголошують експерти видання Homes and gardens, білий колір — вибір, який часто вважають надто простим або навіть безликим. Але Гослінг і Мендес спростовують цей стереотип. Їхня вітальня — не стерильна і не нудна, а навпаки, наповнена життям, текстурами і кольором.

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Універсальність білого — саме те, що дозволяє гнучко змінювати атмосферу кімнати без капітального ремонту. Його світлі відтінки наповнюють простір світлом і створюють ефект відкритості. А ще білий — ідеальний фон для акцентів, які змінюються залежно від сезону, настрою або трендів.

Єва Мендес у вітальні. Фото: evamendes/Instagram

Родзинка в деталях: подушки, мистецтво, рослини

Секрет "оживлення" нейтральної вітальні криється у правильному підборі деталей. У своєму просторі Гослінг і Мендес використали яскраві подушки, абстрактні твори мистецтва та живі рослини. Ці елементи не лише візуально "розбивають" білий, а й додають емоційної глибини.

Сміливі рішення тут працюють на контрастах. Кольорові елементи не заглушають білу основу, а лише підкреслюють її. І це дозволяє кімнаті "дихати" — змінюватись, адаптуватися, відгукуватися на внутрішній стан мешканців.

Яскраві деталі у вітальні Гослінга. Фото: evamendes/Instagram

"Біла вітальня відкриває безмежні можливості для стилізації, тому ви можете легко змінювати вигляд кімнати коли завгодно. Ви можете застосувати мінімалістичний підхід з нейтральними меблями та мінімальним декором, або додати кольору сміливими акцентними предметами, такими як килим чи картини", — пояснює експерт з нерухомості Кармело Карраско.

Саме ця здатність до трансформації — те, що робить білу вітальню унікальною. Змінити лише кілька подушок — і кімната вже "розмовляє" іншою мовою.

Мендес прибирає у вітальні. Фото: evamendes/Instagram

Прийоми, що працюють: світло, дзеркала, текстури

Ще один ключовий елемент дизайну — поєднання різних матеріалів. У вітальні зіркової пари гармонійно переплітаються дерево та скло. Глянцеві поверхні, дзеркальні елементи, легкі тканини — усе це створює глибину, яка змінюється під дією світла.

Також простір наповнений деталями, які візуально збільшують площу: це і дзеркальні меблі, і прозорі столи, і фактурні тканини. Білий колір візуально "розсовує" стіни, робить простір легшим, а деталі додають вишуканості.

Як повторити цей прийом у власній оселі

Ставте на базу: білий колір як основа — ідеальний старт. Він відкриває безліч дизайнерських сценаріїв.

Додавайте акценти: подушки, картини, вазони — вибирайте кольори, які вам близькі.

Грайте з текстурами: дерево, скло, метал, текстиль — поєднуйте різні матеріали.

Рухайтесь у глибину: не бійтеся дзеркал і блиску — вони додають простору.

Пам’ятайте про гнучкість: ваш інтер’єр має змінюватися разом із вами.

Зазначимо, мінімалізм у дизайні інтер'єру перетворився з моди на стійку тенденцію сучасного житла. Клаудія Шиффер є прикладом того, як простота може бути вражаючою та позачасовою. Її вітальня демонструє, що справжній стиль проявляється в деталях, а не в надмірності.

Також ми розповідали про оселю Роберта Дауні-молодшого, яка вражає відчуттям світла, простору та спокою. Дивлячись на його вітальню, одразу розумієш, що естетичний смак цього відомого американського актора підносить простоту до рівня мистецтва. Харизма Дауні-молодшого відчувається і в оформленні його дому.