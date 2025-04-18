Розкішний мінімалізм у стилі глави сімейства Кардаш’ян: тренд 2025 року (фото)

Кріс Дженнер. Фото: Reuters

У 2025 році поняття розкоші в інтер'єрі переживає перетворення. І вітальня Кріс Дженнер — яскраве тому підтвердження. Глава родини Кардаш'ян зробила ставку не на блиск і химерність, а на природну простоту, гармонію та комфорт, які об'єднані у стиль "органічний мінімалізм". Цей напрям уже визнано одним із найвпливовіших трендів року, і приклад Дженнер лише закріплює його позиції.

Як пише видання Homes and gardens, секрет у деталях. Кріс Дженнер не просто оформила вітальню — вона створила простір, який резонує з потребами сучасної людини. Її приклад демонструє: справжній комфорт починається зі спрощення. У світі, що постійно вимагає нашої уваги, вітальня в стилі органічного мінімалізму — це маленький притулок, де розкіш звучить тихо.

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Нейтральна палітра з теплими акцентами

Білий, сланцевий, пісочний — ця палітра формує візуальний фундамент кімнати. Вона створює відчуття відкритості та світла. Темні акценти, як-от вугільний або насичений коричневий, додають простору глибини й вишуканості. Така гра кольорів дозволяє зберегти баланс між стриманістю і драматичністю.

Природні матеріали

Ключову роль у вітальні відіграють органічні текстури. Натуральне дерево, льон, камінь і кераміка не лише створюють тактильне задоволення, а й підсилюють атмосферу затишку. У вітальні Кріс — це, наприклад, дерев’яні столи, керамічні вази ручної роботи, лляні текстильні елементи. Ці матеріали зчитуються як дорогі не через ціну, а завдяки своїй автентичності.

Плавні форми та м’які силуети

У дизайні більше немає місця кутам та агресивним лініям. Замість них — вигнуті меблі, округлі спинки крісел, овальні журнальні столики. Ці форми не лише естетичні, а й функціональні: вони сприяють релаксації, налаштовують на спокій та м’який емоційний фон.

Кріс Дженнер у вітальні. Фото: waldosdesigns/Instagram

Спокій як головна розкіш

Вітальня Кріс Дженнер — це не просто кімната. Це простір, у якому все підпорядковано внутрішньому спокою. Вона не демонструє статус, а дарує відчуття безпеки й домашнього тепла. І саме в цьому полягає нова філософія розкоші — жити не на показ, а для себе.

Чому цей інтер’єр варто взяти на озброєння

Органічний мінімалізм — це не просто модний тренд, а відповідь на запити часу. Після років візуального шуму та хаосу люди шукають простір, який заспокоює. Дизайн, який не нав'язує, а обіймає.

Актуальні поради для вашої оселі

Почніть з кольору: оберіть основний нейтральний тон — білий, пісочний, теплий сірий. Додайте лише 1-2 контрастні акценти.

Тримайте баланс у формі: меблі з округлими краями надають відчуття плавності, що сприяє релаксації.

Вибирайте органіку: натуральні тканини, ручна робота, локальні майстри — усе це додає справжності.

Зменшуйте візуальний шум: відмовтеся від зайвих деталей, замінюючи їх на один-два вишукані акценти.

Раніше повідомлялось, вітальня Джастіна Бібера вирізняється серед розкішних, але часто холодних інтер'єрів зірок. Вона не хизується пафосом, а навпаки, одразу ж приваблює затишком. Саме одна особлива деталь перетворює цю кімнату на справжній домашній осередок, де панує тепло.

А у затишному маєтку Раяна Гослінга та Єви Мендес у Південній Каліфорнії знаходиться вітальня, що привертає увагу дизайнерів. Хоча основним кольором кімнати є білий, це далеко не банальний простір. Завдяки майстерному підходу та вдалих акцентів, монохромна палітра демонструє свою виразність та стиль.