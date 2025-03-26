Программа "єВідновлення" для военных — как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

Защитники Украины, которые потеряли жилье из-за войны, могут получить компенсацию по государственной программе "єВідновлення". Ветераны, военные, раненые бойцы и семьи погибших имеют приоритетное право на выплаты. Государство компенсирует потерю жилья жилищным сертификатом, который можно использовать для покупки нового жилья.

Как отметили в Министерстве развития общин и территорий Украины, программа охватывает всех граждан, чье жилье было уничтожено или существенно повреждено из-за войны. Но военные имеют приоритет в очереди на выплаты.

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К этой категории относятся:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

мобилизованные военнослужащие;

семьи погибших защитников.

Если вы или ваши родные принадлежите к одной из этих групп, шансы получить компенсацию возрастают.

Ключевое условие: статус ВПЛ

Для того чтобы воспользоваться программой, нужно получить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Это можно сделать:

через приложение "Дія";

в ЦПАУ (Центре предоставления административных услуг);

у нотариуса.

Даже если вы переехали в пределах одной громады, статус ВПЛ все равно можно оформить.

После получения справки ВПЛ ваша заявка переходит в отдельную очередь для внутренне перемещенных лиц. Военные в этой очереди имеют первоочередной приоритет.

Как подать заявку на компенсацию

Есть три способа подачи заявки — через приложение или портал "Дія", ЦНАП или нотариуса. При подаче заявки обязательно указывайте вашу льготную категорию (военный, ветеран, член семьи погибшего и т.д.).

Этапы получения компенсации

Подача информационного сообщения. Фиксация факта разрушения жилья в "Дії", ЦНАПе или у нотариуса. Проверка прав собственности. Жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав. Если право собственности не оформлено, нужно обратиться к регистратору. Проверка заявки комиссией. Местная власть оценивает ущерб и определяет сумму компенсации. Сведения заносятся в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПОМ). Получение компенсации. После принятия решения вы получаете жилищный сертификат в "Дії". Его можно использовать для покупки нового жилья.

Что делать после получения сертификата

Получив сертификат, его нужно забронировать — это гарантирует, что средства для покупки жилья будут зарезервированы за вами. У вас есть 30 дней для поиска нового жилья и заключения сделки купли-продажи.

Также можно объединить сертификаты, если жилье было в общей собственности. Их можно использовать вместе для покупки нового жилья или отдельно — каждый владелец сам решает, как распорядиться компенсацией. Главное: все совладельцы должны иметь справку ВПЛ и не владеть другим жильем.

Отметим, в Украине запустили программу компенсации аренды жилья для ветеранов войны. Правительство приняло постановление о частичном возмещении расходов на аренду жилья для ветеранов, которые оказались в сложных жилищных условиях из-за войны. Эта программа направлена на поддержку ветеранов, которые потеряли жилье или вынуждены временно проживать в других регионах из-за боевых действий.

Напомним также, в 2025 году государство вводит программу финансовой поддержки для владельцев жилья, которые сдают его в аренду внутренне перемещенным лицам. Арендодатели смогут получить стабильный доход и избежать уплаты налогов, а также получить юридические гарантии. Эта программа делает аренду жилья для ВПЛ выгодной для владельцев недвижимости.