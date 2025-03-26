Програма "єВідновлення" для військових — як отримати компенсацію за знищене житло

Українські військові. Фото: president.gov.ua

Захисники України, які втратили житло через війну, можуть отримати компенсацію за державною програмою "єВідновлення". Ветерани, військові, поранені бійці та сім’ї загиблих мають пріоритетне право на виплати. Держава компенсує втрату оселі житловим сертифікатом, який можна використати для купівлі нового житла.

Як зазначили в Міністерстві розвитку громад та територій України, програма охоплює всіх громадян, чиє житло було знищене або суттєво пошкоджене через війну. Але військові мають пріоритет у черзі на виплати.

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До цієї категорії належать:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

мобілізовані військовослужбовці;

родини загиблих захисників.

Якщо ви або ваші рідні належите до однієї з цих груп, шанси отримати компенсацію зростають.

Ключова умова: статус ВПО

Для того, щоб скористатися програмою, потрібно отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Це можна зробити:

через застосунок "Дія";

у ЦНАП (Центрі надання адміністративних послуг);

у нотаріуса.

Навіть якщо ви переїхали в межах однієї громади, статус ВПО все одно можна оформити.

Після отримання довідки ВПО ваша заявка переходить до окремої черги для внутрішньо переміщених осіб. Військові у цій черзі мають першочерговий пріоритет.

Як подати заявку на компенсацію

Є три способи подання заявки — через застосунок або портал "Дія", ЦНАП або нотаріуса. Під час подання заявки обов’язково вказуйте вашу пільгову категорію (військовий, ветеран, член сім’ї загиблого тощо).

Етапи отримання компенсації

Подання інформаційного повідомлення. Фіксація факту руйнування житла в "Дії", ЦНАП або у нотаріуса. Перевірка прав власності. Житло повинно бути зареєстроване у Державному реєстрі речових прав. Якщо право власності не оформлене, потрібно звернутися до реєстратора. Перевірка заявки комісією. Місцева влада оцінює збитки та визначає суму компенсації. Відомості заносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Отримання компенсації. Після схвалення рішення ви отримуєте житловий сертифікат у "Дії". Його можна використати для купівлі нового житла.

Що робити після отримання сертифіката

Отримавши сертифікат, його потрібно забронювати — це гарантує, що кошти для купівлі житла будуть зарезервовані за вами. У вас є 30 днів для пошуку нового житла та укладення угоди купівлі-продажу.

Також можна об’єднати сертифікати, якщо житло було у спільній власності. Їх можна використати разом для купівлі нового житла або окремо — кожен власник сам вирішує, як розпорядитися компенсацією. Головне, всі співвласники повинні мати довідку ВПО та не володіти іншим житлом.

Зазначимо, в Україні запустили програму компенсації оренди житла для ветеранів війни. Уряд ухвалив постанову про часткове відшкодування витрат на оренду житла для ветеранів, які опинилися у складних житлових умовах через війну. Ця програма спрямована на підтримку ветеранів, які втратили житло або змушені тимчасово проживати в інших регіонах через бойові дії.

Нагадаємо також, у 2025 році держава запроваджує програму фінансової підтримки для власників житла, які здають його в оренду внутрішньо переміщеним особам. Орендодавці зможуть отримати стабільний дохід та уникнути сплати податків, а також отримати юридичні гарантії. Ця програма робить оренду житла для ВПО вигідною для власників нерухомості.