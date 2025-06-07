Кто и кому может подарить квартиру в Украине в 2025 году — полный гайд

Мужчина и женщина изучают документы. Фото: Freepik

В Украине договор дарения квартиры остается одним из самых простых способов передать недвижимость — безвозмездно, быстро и с минимальным бюрократическим сопротивлением. Но само слово "подарок" не должно вводить в заблуждение: юридическое оформление дарственной — серьезный процесс, требующий точного соблюдения закона, знания нюансов и понимания, кто и кому вообще может передать в собственность жилье.

Дарить квартиру в 2025 году в Украине может любой совершеннолетний владелец жилья, отмечают специалисты АН "Маяк". Однако передача должна происходить добровольно, без давления, и только от лица, которое полностью осознает свои действия и имеет подтвержденное право собственности. Если жилье в общей совместной собственности (например, супругов), нужно получить нотариально заверенное согласие второго совладельца.

Реклама

Читайте также:

Кто может стать одариваемым

Получить квартиру в дар можно независимо от родственных связей - закон не ограничивает перечень возможных одариваемых. Это может быть:

близкий родственник (ребенок, родители, супруги, внуки);

дальний родственник или знакомый;

посторонний человек;

нерезидент (иностранец).

Но именно от степени родства между дарителем и одариваемым зависит финансовая нагрузка — в частности налоги, военный сбор и необходимость проводить оценку недвижимости.

Особенности дарения доли квартиры

Дарение не ограничивается только целыми квартирами — разрешено передавать и долю жилья. Здесь все зависит от формы совладения. Если общая долевая собственность, то каждый совладелец имеет определенную часть и может подарить ее без согласия других.

Если же общая совместная собственность, то доли не определены, поэтому требуется письменное согласие всех совладельцев. Но без разрешения остальных владельцев подарить часть общей квартиры нельзя.

Как оформить договор дарения

Процедура дарения в 2025 году выглядит так:

сбор документов (паспорта, идентификационные коды, правоустанавливающие документы на квартиру, оценка имущества);

заключение договора у государственного или частного нотариуса;

регистрация прав собственности в Государственном реестре.

Дарственная подписывается только в присутствии обеих сторон — дарителя и одаряемого. Выбирать нотариуса можно только по месту регистрации одного из участников или расположению квартиры.

Сколько стоит подарить квартиру

Финансовая нагрузка зависит от отношений между сторонами:

близкие родственники (1-2 степень родства) — не платят НДФЛ и военный сбор. Из расходов — услуги нотариуса (от 4 500 грн), оценка (от 1 000 грн), регистрация (примерно 2 500 грн), госпошлина (1% от стоимости жилья);

посторонние лица или дальние родственники — платят 5% НДФЛ + 5% военного сбора. Также обязательна оценка квартиры;

иностранцы и дарители-нерезиденты — платят 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

В случае дарения иностранцу или от иностранца нотариус обязательно требует подтверждения уплаты налогов.

Условное дарение: будущее по сценарию

Закон позволяет дарить квартиру не сразу, а при определенном условии — например, после свадьбы или рождения ребенка. Такое обязательство также оформляется нотариально, однако становится действительным только после наступления указанного события.

Когда дарственную могут отменить

Дарение, хоть и кажется окончательным, при определенных обстоятельствах может быть оспорено:

Уголовное преступление одаряемого против дарителя. Недееспособность дарителя на момент подписания (психическое заболевание). Фиктивность — если жилье передано лишь формально, но одаряемый им не пользуется. Совместное согласие сторон — оба обращаются к нотариусу и отменяют дарение.

Оспорить дарственную можно в суде в течение 1 года после подписания. В случаях с фиктивностью или недееспособностью — важно иметь доказательства.

Ранее мы рассказывали, что передача дома ребенку — это важное решение, влияющее на его будущее и семейные отношения. В 2025 году законодательство Украины предусматривает несколько легальных способов оформить право собственности на несовершеннолетнего. Важно помнить, что ребенок может стать владельцем жилья даже в раннем возрасте, но самостоятельно распоряжаться этим имуществом сможет только с 14 лет и с согласия родителей или органов опеки.

Также сообщалось, что продажа квартиры — это всегда юридически сложное дело, а когда владельцем является ребенок, оно становится еще более запутанным. Законодательство Украины предоставляет дополнительные гарантии для защиты прав детей, поэтому отчуждение такой недвижимости требует соблюдения особой процедуры.