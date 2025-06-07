Хто і кому може подарувати квартиру в Україні у 2025 році — повний гайд

Дарування квартири — кому можна і скільки буде коштувати у 2025
В Україні договір дарування квартири залишається одним із найпростіших способів передати нерухомість — безоплатно, швидко та з мінімальним бюрократичним опором. Але саме слово "подарунок" не має вводити в оману: юридичне оформлення дарчої — серйозний процес, який потребує точного дотримання закону, знання нюансів і розуміння, хто й кому взагалі може передати у власність житло.
Дарувати квартиру у 2025 році в Україні може будь-який повнолітній власник житла, наголошують фахівці АН "Маяк". Однак передача має відбуватися добровільно, без тиску, і лише від особи, яка повністю усвідомлює свої дії та має підтверджене право власності. Якщо житло у спільній сумісній власності (наприклад, подружжя), потрібно отримати нотаріально посвідчену згоду другого співвласника.
Хто може стати обдаровуваним
Отримати квартиру в дар можна незалежно від родинних зв’язків — закон не обмежує перелік можливих обдаровуваних. Це може бути:
- близький родич (дитина, батьки, подружжя, онуки);
- далекий родич або знайомий;
- стороння людина;
- нерезидент (іноземець).
Але саме від ступеня споріднення між дарувальником і обдаровуваним залежить фінансове навантаження — зокрема податки, військовий збір і необхідність проводити оцінку нерухомості.
Особливості дарування частки квартири
Дарування не обмежується лише цілими квартирами — дозволено передавати й частку житла. Тут усе залежить від форми співвласності. Якщо спільна часткова власність, то кожен співвласник має визначену частину й може подарувати її без згоди інших.
Якщо ж спільна сумісна власність, то частки не визначені, тому потрібна письмова згода всіх співвласників. Але без дозволу решти власників подарувати частину спільної квартири не можна.
Як оформити договір дарування
Процедура дарування у 2025 році виглядає так:
- збір документів (паспорти, ідентифікаційні коди, правовстановлюючі документи на квартиру, оцінка майна);
- укладення договору у державного або приватного нотаріуса;
- реєстрація прав власності в Державному реєстрі.
Дарча підписується лише в присутності обох сторін — дарувальника та обдаровуваного. Обирати нотаріуса можна лише за місцем реєстрації одного з учасників або розташуванням квартири.
Скільки коштує подарувати квартиру
Фінансове навантаження залежить від стосунків між сторонами:
- близькі родичі (1-2 ступінь споріднення) — не сплачують ПДФО та військовий збір. З витрат — послуги нотаріуса (від 4 500 грн), оцінка (від 1 000 грн), реєстрація (приблизно 2 500 грн), держмито (1% від вартості житла);
- сторонні особи або далекі родичі — сплачують 5% ПДФО + 5% військового збору. Також обов’язкова оцінка квартири;
- іноземці та дарувальники-нерезиденти — платять 18% ПДФО + 5% військового збору.
У разі дарування іноземцю або від іноземця нотаріус обов’язково вимагає підтвердження сплати податків.
Умовне дарування: майбутнє за сценарієм
Закон дозволяє дарувати квартиру не одразу, а за певної умови — наприклад, після весілля або народження дитини. Таке зобов’язання також оформлюється нотаріально, однак стає чинним тільки після настання зазначеної події.
Коли дарчу можуть скасувати
Дарування, хоч і здається остаточним, за певних обставин може бути оскаржене:
- Кримінальний злочин обдаровуваного проти дарувальника.
- Недієздатність дарувальника на момент підписання (психічне захворювання).
- Фіктивність — якщо житло передано лише формально, але обдаровуваний ним не користується.
- Спільна згода сторін — обидва звертаються до нотаріуса й скасовують дарування.
Оскаржити дарчу можна в суді протягом 1 року після підписання. У випадках з фіктивністю або недієздатністю — важливо мати докази.
Раніше ми розповідали, що передача будинку дитині — це важливе рішення, що впливає на її майбутнє та сімейні відносини. У 2025 році законодавство України передбачає декілька легальних способів оформити право власності на неповнолітнього. Важливо пам'ятати, що дитина може стати власником житла навіть у ранньому віці, але самостійно розпоряджатися цим майном зможе лише з 14 років та за згодою батьків чи органів опіки.
Також повідомлялось, що продаж квартири — це завжди юридично складна справа, а коли власником є дитина, вона стає ще заплутанішою. Законодавство України надає додаткові гарантії для захисту прав дітей, тому відчуження такої нерухомості вимагає дотримання особливої процедури.
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