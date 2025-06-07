Хто і кому може подарувати квартиру в Україні у 2025 році — повний гайд

Чоловік та жінка вивчають документи. Фото: Freepik

В Україні договір дарування квартири залишається одним із найпростіших способів передати нерухомість — безоплатно, швидко та з мінімальним бюрократичним опором. Але саме слово "подарунок" не має вводити в оману: юридичне оформлення дарчої — серйозний процес, який потребує точного дотримання закону, знання нюансів і розуміння, хто й кому взагалі може передати у власність житло.

Дарувати квартиру у 2025 році в Україні може будь-який повнолітній власник житла, наголошують фахівці АН "Маяк". Однак передача має відбуватися добровільно, без тиску, і лише від особи, яка повністю усвідомлює свої дії та має підтверджене право власності. Якщо житло у спільній сумісній власності (наприклад, подружжя), потрібно отримати нотаріально посвідчену згоду другого співвласника.

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Хто може стати обдаровуваним

Отримати квартиру в дар можна незалежно від родинних зв’язків — закон не обмежує перелік можливих обдаровуваних. Це може бути:

близький родич (дитина, батьки, подружжя, онуки);

далекий родич або знайомий;

стороння людина;

нерезидент (іноземець).

Але саме від ступеня споріднення між дарувальником і обдаровуваним залежить фінансове навантаження — зокрема податки, військовий збір і необхідність проводити оцінку нерухомості.

Особливості дарування частки квартири

Дарування не обмежується лише цілими квартирами — дозволено передавати й частку житла. Тут усе залежить від форми співвласності. Якщо спільна часткова власність, то кожен співвласник має визначену частину й може подарувати її без згоди інших.

Якщо ж спільна сумісна власність, то частки не визначені, тому потрібна письмова згода всіх співвласників. Але без дозволу решти власників подарувати частину спільної квартири не можна.

Як оформити договір дарування

Процедура дарування у 2025 році виглядає так:

збір документів (паспорти, ідентифікаційні коди, правовстановлюючі документи на квартиру, оцінка майна);

укладення договору у державного або приватного нотаріуса;

реєстрація прав власності в Державному реєстрі.

Дарча підписується лише в присутності обох сторін — дарувальника та обдаровуваного. Обирати нотаріуса можна лише за місцем реєстрації одного з учасників або розташуванням квартири.

Скільки коштує подарувати квартиру

Фінансове навантаження залежить від стосунків між сторонами:

близькі родичі (1-2 ступінь споріднення) — не сплачують ПДФО та військовий збір. З витрат — послуги нотаріуса (від 4 500 грн), оцінка (від 1 000 грн), реєстрація (приблизно 2 500 грн), держмито (1% від вартості житла);

сторонні особи або далекі родичі — сплачують 5% ПДФО + 5% військового збору. Також обов’язкова оцінка квартири;

іноземці та дарувальники-нерезиденти — платять 18% ПДФО + 5% військового збору.

У разі дарування іноземцю або від іноземця нотаріус обов’язково вимагає підтвердження сплати податків.

Умовне дарування: майбутнє за сценарієм

Закон дозволяє дарувати квартиру не одразу, а за певної умови — наприклад, після весілля або народження дитини. Таке зобов’язання також оформлюється нотаріально, однак стає чинним тільки після настання зазначеної події.

Коли дарчу можуть скасувати

Дарування, хоч і здається остаточним, за певних обставин може бути оскаржене:

Кримінальний злочин обдаровуваного проти дарувальника. Недієздатність дарувальника на момент підписання (психічне захворювання). Фіктивність — якщо житло передано лише формально, але обдаровуваний ним не користується. Спільна згода сторін — обидва звертаються до нотаріуса й скасовують дарування.

Оскаржити дарчу можна в суді протягом 1 року після підписання. У випадках з фіктивністю або недієздатністю — важливо мати докази.

Раніше ми розповідали, що передача будинку дитині — це важливе рішення, що впливає на її майбутнє та сімейні відносини. У 2025 році законодавство України передбачає декілька легальних способів оформити право власності на неповнолітнього. Важливо пам'ятати, що дитина може стати власником житла навіть у ранньому віці, але самостійно розпоряджатися цим майном зможе лише з 14 років та за згодою батьків чи органів опіки.

Також повідомлялось, що продаж квартири — це завжди юридично складна справа, а коли власником є дитина, вона стає ще заплутанішою. Законодавство України надає додаткові гарантії для захисту прав дітей, тому відчуження такої нерухомості вимагає дотримання особливої процедури.