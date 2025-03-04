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Можно ли переписать купленную квартиру на другого человека

4 марта 2025 20:08
Катерина Балаева - редактор
Переоформление квартиры на другого человека в 2025 году: законные способы и риски
Женщина с документами. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

В условиях военного положения и усиленной мобилизации в Украине вопрос сохранения недвижимости становится все более актуальным. Многие мужчины пытаются обезопасить свое имущество, передавая его в собственность других людей, которые не подпадают под мобилизацию. Но существуют много рисков такой сделки.

Народный депутат Игорь Фрис отмечает, что в украинском законодательстве нет такого понятия, как "переписать" квартиру на другого человека. Есть лишь определенные механизмы распоряжения имуществом:

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  • договор купли-продажи — предусматривает передачу прав собственности за определенную денежную сумму;
  • договор дарения — оформляется между физическими лицами, обычно родственниками. Даритель безвозмездно передает недвижимость в собственность другого лица;
  • договор мены — обмен недвижимого имущества на другое имущество или активы;
  • завещание — способ передачи имущества после смерти собственника.

"Других способов по распоряжению и изменению собственника, чем те, которые определены Гражданским кодексом, не существует. Поэтому слова "переписать" просто нет в общей теории гражданского права", — объясняет Игорь Фрис.

Риски переоформления недвижимости

Несмотря на законные методы передачи имущества, есть риски, которые могут усложнить или даже сделать невозможным возврат недвижимости в случае конфликтной ситуации.

  1. Финансовые потери. Если квартира передана через договор дарения, вернуть ее обратно почти невозможно, кроме случаев мошенничества или доказательства недееспособности одаряемого.
  2. Конфликты в семье. Недвижимость, переоформленная на родственника, формально становится его собственностью. Это может вызвать имущественные споры, особенно в случае развода или ухудшения отношений.
  3. Налогообложение. При дарении недвижимости между не ближайшими родственниками (например, братом и сестрой) нужно уплатить налог в размере 6,5% от стоимости имущества.
  4. Возможны судебные процессы. Если власти посчитают, что переоформление было осуществлено для уклонения от мобилизации, сделку могут оспорить через суд.

"Договор дарения  двусторонний, то есть без одаряемого подарить ничего невозможно. Он обязан подписать этот договор", — добавляет Игорь Фрис.

Как переоформить недвижимость без рисков

Как отмечает эксперт Сергей Скрипник, если вы решили передать квартиру другому человеку, следует придерживаться следующих шагов:

  • соберите необходимые документы — право собственности, технический паспорт, паспорта обеих сторон;
  • выберите тип договора — купля-продажа, дарение или завещание, в зависимости от ситуации;
  • оформите сделку у нотариуса — только официальное нотариальное удостоверение гарантирует законность сделки;
  • зарегистрируйте нового владельца — после подписания договора подайте документы в регистрационные органы.

Может ли государство аннулировать переоформление недвижимости

В условиях военного положения закон предусматривает строгие меры для лиц, уклоняющихся от мобилизации. Если будет доказано, что переоформление квартиры осуществлено с целью избежать ответственности, суд может аннулировать сделку и вернуть недвижимость в собственность государства.

С другой стороны, если сделка была оформлена законно, и не нарушает действующего законодательства, риски аннуляции минимальны.

Переоформление недвижимости на другое лицо возможно, но оно несет ряд рисков. Если основная цель — защитить имущество от возможных санкций или мобилизации, важно понимать все юридические последствия такого шага.

  • Самый безопасный вариант — консультация с юристом перед оформлением любой сделки.
  • Дарение — необратимый процесс, а вернуть квартиру можно только через суд.
  • Купля-продажа имеет налоговые последствия, которые стоит учитывать.

Ранее мы рассказывали, что нужно для подготовки к сделке купли-продажи недвижимости. Перед приобретением квартиры надо проверить ее юридическую чистоту, тщательно изучить договор и согласовать финансовые детали. Только после этого можно уверенно заключить сделку купли-продажи.

Также сообщалось, что война в Украине вызвала массовый выезд граждан за границу, что требует изменений в процедуре регистрации места жительства. Согласно обновленным правилам, выписать человека без его согласия стало возможным, но только при четко определенных обстоятельствах.

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