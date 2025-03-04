Переоформление квартиры на другого человека в 2025 году: законные способы и риски

Женщина с документами. Фото: Freepik

В условиях военного положения и усиленной мобилизации в Украине вопрос сохранения недвижимости становится все более актуальным. Многие мужчины пытаются обезопасить свое имущество, передавая его в собственность других людей, которые не подпадают под мобилизацию. Но существуют много рисков такой сделки.

Народный депутат Игорь Фрис отмечает, что в украинском законодательстве нет такого понятия, как "переписать" квартиру на другого человека. Есть лишь определенные механизмы распоряжения имуществом:

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договор купли-продажи — предусматривает передачу прав собственности за определенную денежную сумму;

договор дарения — оформляется между физическими лицами, обычно родственниками. Даритель безвозмездно передает недвижимость в собственность другого лица;

договор мены — обмен недвижимого имущества на другое имущество или активы;

завещание — способ передачи имущества после смерти собственника.

"Других способов по распоряжению и изменению собственника, чем те, которые определены Гражданским кодексом, не существует. Поэтому слова "переписать" просто нет в общей теории гражданского права", — объясняет Игорь Фрис.

Риски переоформления недвижимости

Несмотря на законные методы передачи имущества, есть риски, которые могут усложнить или даже сделать невозможным возврат недвижимости в случае конфликтной ситуации.

Финансовые потери. Если квартира передана через договор дарения, вернуть ее обратно почти невозможно, кроме случаев мошенничества или доказательства недееспособности одаряемого. Конфликты в семье. Недвижимость, переоформленная на родственника, формально становится его собственностью. Это может вызвать имущественные споры, особенно в случае развода или ухудшения отношений. Налогообложение. При дарении недвижимости между не ближайшими родственниками (например, братом и сестрой) нужно уплатить налог в размере 6,5% от стоимости имущества. Возможны судебные процессы. Если власти посчитают, что переоформление было осуществлено для уклонения от мобилизации, сделку могут оспорить через суд.

"Договор дарения — двусторонний, то есть без одаряемого подарить ничего невозможно. Он обязан подписать этот договор", — добавляет Игорь Фрис.

Как переоформить недвижимость без рисков

Как отмечает эксперт Сергей Скрипник, если вы решили передать квартиру другому человеку, следует придерживаться следующих шагов:

соберите необходимые документы — право собственности, технический паспорт, паспорта обеих сторон;

выберите тип договора — купля-продажа, дарение или завещание, в зависимости от ситуации;

оформите сделку у нотариуса — только официальное нотариальное удостоверение гарантирует законность сделки;

зарегистрируйте нового владельца — после подписания договора подайте документы в регистрационные органы.

Может ли государство аннулировать переоформление недвижимости

В условиях военного положения закон предусматривает строгие меры для лиц, уклоняющихся от мобилизации. Если будет доказано, что переоформление квартиры осуществлено с целью избежать ответственности, суд может аннулировать сделку и вернуть недвижимость в собственность государства.

С другой стороны, если сделка была оформлена законно, и не нарушает действующего законодательства, риски аннуляции минимальны.

Переоформление недвижимости на другое лицо возможно, но оно несет ряд рисков. Если основная цель — защитить имущество от возможных санкций или мобилизации, важно понимать все юридические последствия такого шага.

Самый безопасный вариант — консультация с юристом перед оформлением любой сделки.

Дарение — необратимый процесс, а вернуть квартиру можно только через суд.

Купля-продажа имеет налоговые последствия, которые стоит учитывать.

Ранее мы рассказывали, что нужно для подготовки к сделке купли-продажи недвижимости. Перед приобретением квартиры надо проверить ее юридическую чистоту, тщательно изучить договор и согласовать финансовые детали. Только после этого можно уверенно заключить сделку купли-продажи.

Также сообщалось, что война в Украине вызвала массовый выезд граждан за границу, что требует изменений в процедуре регистрации места жительства. Согласно обновленным правилам, выписать человека без его согласия стало возможным, но только при четко определенных обстоятельствах.