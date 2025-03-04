Переоформлення квартири на іншу людину в 2025 році: законні способи та ризики

Жінка з документами. Фото: Freepik

В умовах воєнного стану та посиленої мобілізації в Україні питання збереження нерухомості стає все більш актуальним. Багато чоловіків намагаються убезпечити своє майно, передаючи його у власність інших осіб, які не підпадають під мобілізацію. Але існують багато ризиків такої угоди.

Народний депутат Ігор Фріс зазначає, що в українському законодавстві немає такого поняття, як "переписати" квартиру на іншу людину. Є лише визначені механізми розпорядження майном:

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договір купівлі-продажу — передбачає передачу прав власності за певну грошову суму;

договір дарування — оформлюється між фізичними особами, зазвичай родичами. Дарувальник безоплатно передає нерухомість у власність іншої особи;

договір міни — обмін нерухомого майна на інше майно або активи;

заповіт — спосіб передачі майна після смерті власника.

"Інших способів щодо розпорядження і зміни власника, ніж ті, які визначені Цивільним кодексом, не існує. Тому слова "переписати" просто немає в загальній теорії цивільного права", — пояснює Ігор Фріс.

Ризики переоформлення нерухомості

Попри законні методи передачі майна, є ризики, які можуть ускладнити або навіть зробити неможливим повернення нерухомості у разі конфліктної ситуації.

Фінансові втрати. Якщо квартира передана через договір дарування, повернути її назад майже неможливо, окрім випадків шахрайства або доведення недієздатності обдарованого. Конфлікти в родині. Нерухомість, переоформлена на родича, формально стає його власністю. Це може спричинити майнові суперечки, особливо у випадку розлучення або погіршення стосунків. Оподаткування. При даруванні нерухомості між не найближчими родичами (наприклад, братом і сестрою) потрібно сплатити податок у розмірі 6,5% від вартості майна. Можливі судові процеси. Якщо влада вважатиме, що переоформлення було здійснене для ухилення від мобілізації, операцію можуть оскаржити через суд.

"Договір дарування — двосторонній, тобто без обдаровуваного подарувати нічого неможливо. Він зобов’язаний підписати цей договір", — додає Ігор Фріс.

Як переоформити нерухомість без ризиків

Як наголошує експерт Сергій Скрипнік, якщо ви вирішили передати квартиру іншій особі, слід дотримуватися наступних кроків:

зберіть необхідні документи — право власності, технічний паспорт, паспорти обох сторін;

оберіть тип договору — купівля-продаж, дарування або заповіт, залежно від ситуації;

оформіть угоду у нотаріуса — тільки офіційне нотаріальне посвідчення гарантує законність угоди;

зареєструйте нового власника — після підписання договору подайте документи в реєстраційні органи.

Чи може держава анулювати переоформлення нерухомості

В умовах воєнного стану закон передбачає суворі заходи для осіб, які ухиляються від мобілізації. Якщо буде доведено, що переоформлення квартири здійснене з метою уникнення відповідальності, суд може анулювати угоду та повернути нерухомість у власність держави.

З іншого боку, якщо операція була оформлена законно, і не порушує чинного законодавства, ризики ануляції мінімальні.

Переоформлення нерухомості на іншу особу можливе, але воно несе низку ризиків. Якщо основна мета — захистити майно від можливих санкцій або мобілізації, важливо розуміти всі юридичні наслідки такого кроку.

Найбезпечніший варіант — консультація з юристом перед оформленням будь-якої угоди.

Дарування — незворотний процес, а повернути квартиру можна лише через суд.

Купівля-продаж має податкові наслідки, які варто враховувати.

Раніше ми розповідали, що потрібно для підготовки до угоди купівлі-продажу нерухомості. Перед придбанням квартири треба перевірити її юридичну чистоту, ретельно вивчити договір та узгодити фінансові деталі. Лише після цього можна впевнено укласти угоду купівлі-продажу.

Також повідомлялось, що війна в Україні спричинила масовий виїзд громадян за кордон, що вимагає змін у процедурі реєстрації місця проживання. Згідно з оновленими правилами, виписати людину без її згоди стало можливим, але лише за чітко визначених обставин.