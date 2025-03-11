Всплеск спроса на элитные однокомнатные квартиры в Украине: что происходит на рынке

Элитные многоэтажки. Фото: svarog.in.ua

Элитная недвижимость всегда была лакмусовой бумажкой экономической ситуации в стране. Сегодня премиум-жилье в крупнейших городах Украины переживает значительные изменения. Киев и Львов демонстрируют стабильность, Одесса — интерес к просторным квартирам, а Днепр переживает сложный период. Особого внимания заслуживают однокомнатные квартиры, которые становятся новым трендом среди покупателей.

Как пишет издание "СтройОбоз" со ссылкой на данные экспертов OLX Недвижимость, за период 2022-2024 годов демонстрирует интересные тенденции: резкий рост цен на элитное жилье в Киеве, стабильность во Львове, падение спроса в Днепре и бум на трехкомнатные квартиры в Одессе.

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Элитная недвижимость: исключительный комфорт и престиж

Элитная недвижимость — это не просто жилье, а символ статуса и изысканного вкуса. Такие квартиры отличаются не только высокой ценой, но и уникальными характеристиками, обеспечивающими максимальный комфорт и престиж.

Ключевые критерии элитного жилья

Престижное расположение. Элитные квартиры, как правило, расположены в историческом центре города или в элитных районах, отличающихся развитой инфраструктурой и живописными видами.

Элитные квартиры, как правило, расположены в историческом центре города или в элитных районах, отличающихся развитой инфраструктурой и живописными видами. Закрытая территория и безопасность. Жители элитного жилья ценят приватность и безопасность, поэтому такие комплексы часто имеют закрытую территорию, круглосуточную охрану и системы видеонаблюдения.

Жители элитного жилья ценят приватность и безопасность, поэтому такие комплексы часто имеют закрытую территорию, круглосуточную охрану и системы видеонаблюдения. Высокий уровень сервиса. Элитные жилые комплексы предлагают широкий спектр услуг, включая консьерж-сервис, обслуживание территории, уборку и другие удобства.

Элитные жилые комплексы предлагают широкий спектр услуг, включая консьерж-сервис, обслуживание территории, уборку и другие удобства. Эксклюзивные удобства. Дополнительные зоны для отдыха и развлечений, такие как бассейн, спортзал, спа-салон, терраса или лаунж-зона, являются неотъемлемой частью элитного жилья.

Дополнительные зоны для отдыха и развлечений, такие как бассейн, спортзал, спа-салон, терраса или лаунж-зона, являются неотъемлемой частью элитного жилья. Паркинг. Наличие собственного паркинга или паркоместа является обязательным условием для элитного жилья, обеспечивая удобство и комфорт для жильцов.

Наличие собственного паркинга или паркоместа является обязательным условием для элитного жилья, обеспечивая удобство и комфорт для жильцов. Архитектурные особенности. Элитные квартиры часто отличаются уникальным архитектурным дизайном, использованием высококачественных материалов и современными инженерными решениями.

Почему "однушки" премиум-класса становятся популярнее

Ранее премиум-сегмент традиционно ассоциировался с просторными апартаментами, но сегодня спрос на "однушки" в дорогих домах значительно вырос.

Причины этого явления:

доступность и спокойствие. Инвестиции в однокомнатное жилье менее рискованны, чем в большие квартиры;

спрос среди инвесторов. Однокомнатные квартиры быстрее сдаются в аренду и имеют высокий уровень ликвидности;

изменение образа жизни. Люди стремятся жить ближе к центру в меньшем, но комфортном пространстве;

желание сохранения капитала. В нестабильных экономических условиях жилье остается надежным активом.

Киев: лидер по ценам и спросу

Столица демонстрирует самый стабильный рост рынка элитной недвижимости за два года.

Однокомнатные квартиры подорожали на 15% (7,4 млн грн).

Двухкомнатные выросли на 21% (10,7 млн грн).

Трехкомнатные прибавили 14% (16,52 млн грн).

Рост цен сопровождается повышенным интересом покупателей — количество объявлений и запросов от потенциальных клиентов существенно увеличилось.

Львов: стабильность и интерес к "однушкам"

Львовский рынок ведет себя более предсказуемо.

Однокомнатные квартиры выросли в цене на 5% (3,6 млн грн), но количество запросов на них выросло на 151%.

Двухкомнатные подорожали на 17% (4,8 млн грн).

Наибольший рост показали трехкомнатные — 37% (7,4 млн грн).

Рынок во Львове остается привлекательным для инвесторов, особенно в сегменте небольших квартир.

Днепр: неоднозначная ситуация

В Днепре наблюдается нестабильность.

Однокомнатные подешевели на 24% (2 млн грн).

Двухкомнатные прибавили 15% в стоимости (3,3 млн грн).

Трехкомнатные квартиры выросли на 22% (5,2 млн грн).

Главная причина падения спроса — геополитические риски, ведь город расположен относительно близко к зоне боевых действий.

Одесса: рынок трехкомнатных квартир

Одесса демонстрирует рост во всех сегментах, однако главный акцент — на больших квартирах.

Однокомнатные подорожали на 20% (2,5 млн грн).

Двухкомнатные — на 18% (5 млн грн).

Трехкомнатные выросли на 31% (9,6 млн грн).

Интерес к трехкомнатным квартирам подтверждается ростом количества объявлений на 57% и увеличением откликов на 105%.

Стоит ли инвестировать в элитное жилье сейчас

На 2025 год рынок недвижимости Украины остается динамичным, с учетом экономических и социальных факторов.

Киев и Львов — хорошие варианты для долгосрочных инвестиций. Спрос остается стабильным.

Однокомнатные квартиры — лучшая ликвидность. Они быстро сдаются в аренду или перепродаются.

В Днепре и Одессе стоит быть осторожным. Цены могут продолжать падать из-за геополитических рисков.

Как сообщалось, за три года войны рынок недвижимости в Украине претерпел существенные изменения, особенно в западных областях. Там спрос на жилье резко вырос, что привело к наибольшему подорожанию первичного жилья на 40-60%.

Отметим также, что покупка квартиры в новостройке — это возможность выгодно инвестировать или приобрести жилье с современной планировкой по доступной цене. Важно тщательно проверить надежность застройщика, оценить свои финансовые возможности и учесть рыночные тенденции. Преимуществами являются более низкая цена на этапе строительства и возможность выбора оптимальной планировки.