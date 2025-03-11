Сплеск попиту на елітні однокімнатні квартири в Україні: що відбувається на ринку

Елітні багатоповерхівки. Фото: svarog.in.ua

Елітна нерухомість завжди була лакмусовим папірцем економічної ситуації в країні. Сьогодні преміум-житло в найбільших містах України переживає значні зміни. Київ та Львів демонструють стабільність, Одеса — інтерес до просторих квартир, а Дніпро переживає складний період. Особливої уваги заслуговують однокімнатні квартири, які стають новим трендом серед покупців.

Як пише видання "СтройОбоз" за посиланням на дані експертів OLX Нерухомість, за період 2022-2024 років демонструє цікаві тенденції: різке зростання цін на елітне житло у Києві, стабільність у Львові, падіння попиту в Дніпрі та бум на трикімнатні квартири в Одесі.

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Елітна нерухомість: винятковий комфорт та престиж

Елітна нерухомість — це не просто житло, а символ статусу та вишуканого смаку. Такі квартири вирізняються не лише високою ціною, а й унікальними характеристиками, що забезпечують максимальний комфорт та престиж.

Ключові критерії елітного житла

Престижне розташування. Елітні квартири, як правило, розташовані в історичному центрі міста або в елітних районах, що вирізняються розвиненою інфраструктурою та мальовничими краєвидами.

Елітні квартири, як правило, розташовані в історичному центрі міста або в елітних районах, що вирізняються розвиненою інфраструктурою та мальовничими краєвидами. Закрита територія та безпека. Мешканці елітного житла цінують приватність та безпеку, тому такі комплекси часто мають закриту територію, цілодобову охорону та системи відеоспостереження.

Мешканці елітного житла цінують приватність та безпеку, тому такі комплекси часто мають закриту територію, цілодобову охорону та системи відеоспостереження. Високий рівень сервісу. Елітні житлові комплекси пропонують широкий спектр послуг, включаючи консьєрж-сервіс, обслуговування території, прибирання та інші зручності.

Елітні житлові комплекси пропонують широкий спектр послуг, включаючи консьєрж-сервіс, обслуговування території, прибирання та інші зручності. Ексклюзивні зручності. Додаткові зони для відпочинку та розваг, такі як басейн, спортзал, спа-салон, тераса або лаунж-зона, є невід'ємною частиною елітного житла.

Додаткові зони для відпочинку та розваг, такі як басейн, спортзал, спа-салон, тераса або лаунж-зона, є невід'ємною частиною елітного житла. Паркінг. Наявність власного паркінгу або паркомісця є обов'язковою умовою для елітного житла, забезпечуючи зручність та комфорт для мешканців.

Наявність власного паркінгу або паркомісця є обов'язковою умовою для елітного житла, забезпечуючи зручність та комфорт для мешканців. Архітектурні особливості. Елітні квартири часто вирізняються унікальним архітектурним дизайном, використанням високоякісних матеріалів та сучасними інженерними рішеннями.

Чому "однушки" преміум-класу стають популярнішими

Раніше преміум-сегмент традиційно асоціювався з просторими апартаментами, але сьогодні попит на "однушки" в дорогих будинках значно зріс.

Причини цього явища:

доступність та спокій. Інвестиції в однокімнатне житло менш ризиковані, ніж у великі квартири;

попит серед інвесторів. Однокімнатні квартири швидше здаються в оренду та мають високий рівень ліквідності;

зміна способу життя. Люди прагнуть жити ближче до центру в меншому, але комфортному просторі;

бажання збереження капіталу. У нестабільних економічних умовах житло залишається надійним активом.

Київ: лідер за цінами та попитом

Столиця демонструє найстабільніше зростання ринку елітної нерухомості за два роки.

Однокімнатні квартири подорожчали на 15% (7,4 млн грн).

Двокімнатні зросли на 21% (10,7 млн грн).

Трикімнатні додали 14% (16,52 млн грн).

Зростання цін супроводжується підвищеним інтересом покупців — кількість оголошень та запитів від потенційних клієнтів суттєво збільшилась.

Львів: стабільність та інтерес до "однушок"

Львівський ринок поводиться більш передбачувано.

Однокімнатні квартири зросли в ціні на 5% (3,6 млн грн), але кількість запитів на них зросла на 151%.

Двокімнатні подорожчали на 17% (4,8 млн грн).

Найбільше зростання показали трикімнатні — 37% (7,4 млн грн).

Ринок у Львові залишається привабливим для інвесторів, особливо у сегменті невеликих квартир.

Дніпро: неоднозначна ситуація

У Дніпрі спостерігається нестабільність.

Однокімнатні подешевшали на 24% (2 млн грн).

Двокімнатні додали 15% у вартості (3,3 млн грн).

Трикімнатні квартири зросли на 22% (5,2 млн грн).

Головна причина падіння попиту — геополітичні ризики, адже місто розташоване відносно близько до зони бойових дій.

Одеса: ринок трикімнатних квартир

Одеса демонструє зростання у всіх сегментах, проте головний акцент — на великих квартирах.

Однокімнатні подорожчали на 20% (2,5 млн грн).

Двокімнатні — на 18% (5 млн грн).

Трикімнатні виросли на 31% (9,6 млн грн).

Інтерес до трикімнатних квартир підтверджується зростанням кількості оголошень на 57% та збільшенням відгуків на 105%.

Чи варто інвестувати в елітне житло зараз

На 2025 рік ринок нерухомості України залишається динамічним, з урахуванням економічних і соціальних факторів.

Київ та Львів — хороші варіанти для довгострокових інвестицій. Попит залишається стабільним.

Однокімнатні квартири — найкраща ліквідність. Вони швидко здаються в оренду або перепродаються.

У Дніпрі та Одесі варто бути обережним. Ціни можуть продовжувати падати через геополітичні ризики.

Як повідомлялось, за три роки війни ринок нерухомості в Україні зазнав істотних змін, особливо в західних областях. Там попит на житло різко зріс, що призвело до найбільшого подорожчання первинного житла на 40-60%.

Зазначимо також, що купівля квартири в новобудові — це можливість вигідно інвестувати або придбати житло з сучасним плануванням за доступною ціною. Важливо ретельно перевірити надійність забудовника, оцінити свої фінансові можливості та врахувати ринкові тенденції. Перевагами є нижча ціна на етапі будівництва та можливість вибору оптимального планування.