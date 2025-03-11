Сплеск попиту на елітні однокімнатні квартири в Україні: що відбувається на ринку

Бум на "однушки" — чому елітне житло змінює правила гри
Елітна нерухомість завжди була лакмусовим папірцем економічної ситуації в країні. Сьогодні преміум-житло в найбільших містах України переживає значні зміни. Київ та Львів демонструють стабільність, Одеса — інтерес до просторих квартир, а Дніпро переживає складний період. Особливої уваги заслуговують однокімнатні квартири, які стають новим трендом серед покупців.
Як пише видання "СтройОбоз" за посиланням на дані експертів OLX Нерухомість, за період 2022-2024 років демонструє цікаві тенденції: різке зростання цін на елітне житло у Києві, стабільність у Львові, падіння попиту в Дніпрі та бум на трикімнатні квартири в Одесі.
Елітна нерухомість: винятковий комфорт та престиж
Елітна нерухомість — це не просто житло, а символ статусу та вишуканого смаку. Такі квартири вирізняються не лише високою ціною, а й унікальними характеристиками, що забезпечують максимальний комфорт та престиж.
Ключові критерії елітного житла
- Престижне розташування. Елітні квартири, як правило, розташовані в історичному центрі міста або в елітних районах, що вирізняються розвиненою інфраструктурою та мальовничими краєвидами.
- Закрита територія та безпека. Мешканці елітного житла цінують приватність та безпеку, тому такі комплекси часто мають закриту територію, цілодобову охорону та системи відеоспостереження.
- Високий рівень сервісу. Елітні житлові комплекси пропонують широкий спектр послуг, включаючи консьєрж-сервіс, обслуговування території, прибирання та інші зручності.
- Ексклюзивні зручності. Додаткові зони для відпочинку та розваг, такі як басейн, спортзал, спа-салон, тераса або лаунж-зона, є невід'ємною частиною елітного житла.
- Паркінг. Наявність власного паркінгу або паркомісця є обов'язковою умовою для елітного житла, забезпечуючи зручність та комфорт для мешканців.
- Архітектурні особливості. Елітні квартири часто вирізняються унікальним архітектурним дизайном, використанням високоякісних матеріалів та сучасними інженерними рішеннями.
Чому "однушки" преміум-класу стають популярнішими
Раніше преміум-сегмент традиційно асоціювався з просторими апартаментами, але сьогодні попит на "однушки" в дорогих будинках значно зріс.
Причини цього явища:
- доступність та спокій. Інвестиції в однокімнатне житло менш ризиковані, ніж у великі квартири;
- попит серед інвесторів. Однокімнатні квартири швидше здаються в оренду та мають високий рівень ліквідності;
- зміна способу життя. Люди прагнуть жити ближче до центру в меншому, але комфортному просторі;
- бажання збереження капіталу. У нестабільних економічних умовах житло залишається надійним активом.
Київ: лідер за цінами та попитом
Столиця демонструє найстабільніше зростання ринку елітної нерухомості за два роки.
- Однокімнатні квартири подорожчали на 15% (7,4 млн грн).
- Двокімнатні зросли на 21% (10,7 млн грн).
- Трикімнатні додали 14% (16,52 млн грн).
Зростання цін супроводжується підвищеним інтересом покупців — кількість оголошень та запитів від потенційних клієнтів суттєво збільшилась.
Львів: стабільність та інтерес до "однушок"
Львівський ринок поводиться більш передбачувано.
- Однокімнатні квартири зросли в ціні на 5% (3,6 млн грн), але кількість запитів на них зросла на 151%.
- Двокімнатні подорожчали на 17% (4,8 млн грн).
- Найбільше зростання показали трикімнатні — 37% (7,4 млн грн).
Ринок у Львові залишається привабливим для інвесторів, особливо у сегменті невеликих квартир.
Дніпро: неоднозначна ситуація
У Дніпрі спостерігається нестабільність.
- Однокімнатні подешевшали на 24% (2 млн грн).
- Двокімнатні додали 15% у вартості (3,3 млн грн).
- Трикімнатні квартири зросли на 22% (5,2 млн грн).
Головна причина падіння попиту — геополітичні ризики, адже місто розташоване відносно близько до зони бойових дій.
Одеса: ринок трикімнатних квартир
Одеса демонструє зростання у всіх сегментах, проте головний акцент — на великих квартирах.
- Однокімнатні подорожчали на 20% (2,5 млн грн).
- Двокімнатні — на 18% (5 млн грн).
- Трикімнатні виросли на 31% (9,6 млн грн).
Інтерес до трикімнатних квартир підтверджується зростанням кількості оголошень на 57% та збільшенням відгуків на 105%.
Чи варто інвестувати в елітне житло зараз
На 2025 рік ринок нерухомості України залишається динамічним, з урахуванням економічних і соціальних факторів.
- Київ та Львів — хороші варіанти для довгострокових інвестицій. Попит залишається стабільним.
- Однокімнатні квартири — найкраща ліквідність. Вони швидко здаються в оренду або перепродаються.
- У Дніпрі та Одесі варто бути обережним. Ціни можуть продовжувати падати через геополітичні ризики.
Як повідомлялось, за три роки війни ринок нерухомості в Україні зазнав істотних змін, особливо в західних областях. Там попит на житло різко зріс, що призвело до найбільшого подорожчання первинного житла на 40-60%.
Зазначимо також, що купівля квартири в новобудові — це можливість вигідно інвестувати або придбати житло з сучасним плануванням за доступною ціною. Важливо ретельно перевірити надійність забудовника, оцінити свої фінансові можливості та врахувати ринкові тенденції. Перевагами є нижча ціна на етапі будівництва та можливість вибору оптимального планування.
Читайте Новини.LIVE!