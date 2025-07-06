Можно ли выписать бывшего мужа из квартиры в 2025 году — правила и порядок действий

Больше не хозяин — как выписать из квартиры бывшего мужа
После развода иногда возникает парадоксальная ситуация: супруги больше не живут вместе, но один из бывших партнеров остается прописанным в квартире, которая принадлежит другому. Это создает трудности — как юридические, так и бытовые. В 2025 году закон позволяет владельцу жилья действовать, но предусматривает четкую процедуру.
Часто владельцы недвижимости считают, что развод автоматически лишает бывшего права на пребывание в квартире. На самом деле все сложнее, отмечает адвокат Ирэна Найда. Сам факт регистрации (прописки) не дает права собственности, но и не отменяется без согласия или решения суда. Если бывший муж не хочет выписываться добровольно, придется обращаться в суд.
Что гарантирует закон
Право человека на жилье защищено как Конституцией Украины, так и международными нормами. Принудительно выселить или выписать человека без законных оснований нельзя. Так, статья 47 Конституции предусматривает, что никто не может быть лишен жилья иначе как по решению суда. А статья 8 Конвенции о защите прав человека гарантирует право на уважение жилья.
Эти положения означают, что даже после расторжения брака право на пользование жильем сохраняется, пока не будет доказано, что человек не проживает в нем, не имеет на него законных оснований и создает препятствия владельцу.
Как действовать, если бывший уже не живет в квартире
Если человек формально зарегистрирован, но фактически не проживает в жилье, судебная практика допускает снятие с регистрации. В таких случаях обычно подают иск о прекращении права пользования жильем или устранении препятствий в осуществлении права собственности.
Аргументацией в иске служит статья 391 Гражданского кодекса, которая дает собственнику право защищать свои интересы, а также статья 406 ГКУ, которая позволяет прекратить сервитут (ограниченное право пользования чужой недвижимостью) в случае изменения обстоятельств — например, прекращения родственных связей.
В суде понадобятся доказательства: свидетельство о расторжении брака, документы о новом месте жительства бывшего, акты коммунальных служб или показания соседей, которые подтверждают, что лицо не проживает в квартире.
А если он до сих пор живет в квартире
Выписать человека, который фактически проживает в помещении, без предоставления альтернативного жилья возможно только по решению суда и при наличии веских оснований. Верховный Суд в решении от 2019 года (дело №757/7180/15-ц) указал, что вмешательство в право на жилье должно быть пропорциональным и оправданным общественной необходимостью.
Суд будет обращать внимание на:
- продолжительность непроживания лица в квартире;
- отсутствие участия в содержании жилья (в частности, неуплату коммунальных услуг);
- наличие у него другого места жительства;
- наличие конфликтов или препятствий в пользовании квартирой владельцем.
Если есть домашнее насилие, полиция или социальные службы могут выступить дополнительными источниками доказательств.
Какие документы подать в ЦПАУ после решения суда
Когда суд примет решение в пользу владельца, дальше дело — по административной процедуре. Для снятия лица с регистрации места жительства нужно обратиться в Центр административных услуг (ЦПАУ) с пакетом документов:
- заявлением о снятии с регистрации;
- судебным решением о прекращении права пользования или выселения;
- паспортом владельца.
Орган регистрации принимает решение в день обращения или после получения документов из суда.
Обязательно ли идти в суд
Самый простой путь — мирная договоренность. Если бывший супруг согласится добровольно сняться с регистрации, он может сделать это самостоятельно или дать письменное согласие. В таком случае визит в ЦПАУ не требует судебного решения. Но на практике это случается редко — именно поэтому большинство владельцев вынуждены обращаться в суд.
На что стоит обратить внимание в 2025 году
Современная судебная практика в Украине постепенно становится более чувствительной к правам собственников, особенно если доказано, что зарегистрированное лицо больше не имеет объективных оснований пользоваться жильем. Однако в то же время сохраняется высокая планка доказательности — решения принимаются только на основании четких фактов и документов.
Адвокат советует готовиться к суду тщательно: фиксировать отсутствие проживания, собирать квитанции, акты и свидетельства. А в сложных случаях — не медлить с подачей иска о выселении.
Что еще стоит знать украинцам
По общему правилу, имущество, приобретенное супругами во время брака, считается их общей совместной собственностью и при разводе подлежит разделу пополам, включая недвижимость. Однако, существует возможность избежать такого раздела жилья, если заранее позаботиться о надлежащем юридическом оформлении документов при его приобретении.
Также мы рассказывали, что расторжениебрака в Украине — это не только эмоционально и юридически сложный процесс, но и дело, требующее финансовых затрат. Стоимость процедуры может существенно различаться, ведь она зависит от наличия общих несовершеннолетних детей, имущественных споров, а также от того, пришли ли супруги к согласию о расторжении брака.
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