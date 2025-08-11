Видео
Главная Недвижимость Бесплатное жилье медикам — кто имеет право и как получить

Бесплатное жилье медикам — кто имеет право и как получить

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 20:08
Бесплатное жилье медикам в селах — условия и порядок получения
Женщина в медицинской форме. Фото: Freepik

Государство начало новую программу, которая поможет привлечь врачей и других медицинских работников в сельские общины. Речь идет о бесплатном предоставлении служебного жилья медикам, которые трудоустраиваются в коммунальные медучреждения на приоритетные вакансии. Приобретение квартир или домов будет финансироваться из государственного бюджета, а приоритет будет определяться по данным Единого вебпортала вакансий в сфере здравоохранения.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, сейчас в сельских медучреждениях открыто 980 вакансий, из которых 798 — это должности врачей. Большинство предложений работы — 791 — не закрываются уже более трех месяцев.

Читайте также:

Самый острый дефицит кадров наблюдается в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что решение о служебном жилье стало ответом на многочисленные обращения местных властей.

"Во время посещения больниц и общин часто слышал просьбы помочь с обеспечением жильем врачей, которые приезжают работать в сельскую местность. Реагируя на это, Правительство вводит стимулы для медиков — например служебное жилье для тех, кто выбирает работать в сельских общинах. На мой взгляд, это реальная поддержка для врачей и забота о людях, которые живут в отдаленных населенных пунктах", — подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что в ближайшее время будут представлены другие стимулы, согласованные с премьер-министром, чтобы сделать работу в селах более привлекательной для молодых специалистов.

Кто может принять участие в программе

Претендовать на бесплатное служебное жилье могут граждане Украины в возрасте до 50 лет, которые переезжают для работы в коммунальное медицинское учреждение в сельской местности.

Вакансия, на которую трудоустраивается медработник, должна быть открытой более 90 дней на Едином веб-портале вакансий. На момент подачи заявления специалист должен работать в учреждении не более 120 дней.

У самого медика или членов его семьи не должно быть собственного или служебного жилья в этом или соседних населенных пунктах в радиусе 30 км. Заведение должно соответствовать планам развития госпитальных округов и не находиться в процессе ликвидации.

Требования к жилью для медиков

Медик самостоятельно выбирает жилье, которое будет отвечать установленным критериям. Оно должно быть расположено в населенном пункте, где работает специалист, или в соседнем — но не дальше чем в 30 км. Не подходят областные центры, Киев, а также территории, где продолжаются или продолжались боевые действия, или временно оккупированные регионы.

Жилье должно иметь подтвержденное право собственности продавца, зарегистрированное в Государственном реестре прав. Его оценочная стоимость должна быть определена независимым экспертом не позднее чем за полгода до подачи заявки, а цена за квадратный метр не может превышать среднюю стоимость строительства жилья в области, утвержденную Минразвития.

Порядок подачи и рассмотрения заявки

После выбора жилья медицинский работник подает заявление в свое медучреждение. Администрация проверяет документы и проводит осмотр объекта. Если все соответствует требованиям, документы передаются в областной департамент здравоохранения, который прилагает свои выводы и направляет материалы в Министерство здравоохранения Украины.

В случае положительного решения больница заключает договор купли-продажи за бюджетные средства, определяет жилье как служебное и передает его в пользование медику на время работы.

Ожидаемые результаты программы

Инициатива имеет целью не только решить проблему жилья для медиков, но и усилить систему здравоохранения на местах.

"Мы хотим, чтобы необходимая медицинская помощь оставалась доступной для всех граждан, независимо от места жительства. Служебное жилье — это один из шагов, который поможет этого достичь", — подчеркнул Ляшко.

Ожидается, что программа будет стимулировать молодых врачей и специалистов среднего звена работать в громадах, где раньше было сложно найти кадры. В результате жители отдаленных сел смогут получать квалифицированную помощь без необходимости ехать в областные центры.

Как сообщалось, рынок недвижимости Украины стабилизируется, а до конца 2025 года ожидается умеренный рост цен на покупку и аренду жилья — до 10% в зависимости от объекта и региона. Наибольшая активность прогнозируется с августа по октябрь, когда спрос на жилье традиционно растет.

Также инвестирование в недвижимость продолжает быть эффективным методом приумножения капитала благодаря стабильному росту цен и высокому спросу на аренду. Однако, чтобы минимизировать риски и максимизировать прибыль, инвесторам необходимо тщательно анализировать рынок и разрабатывать обоснованную стратегию.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
