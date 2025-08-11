Безоплатне житло медикам у селах — умови та порядок отримання

Жінка у медичній формі. Фото: Freepik

Держава розпочала нову програму, яка допоможе залучити лікарів та інших медичних працівників до сільських громад. Йдеться про безоплатне надання службового житла медикам, які працевлаштовуються у комунальні медзаклади на пріоритетні вакансії. Придбання квартир чи будинків фінансуватиметься з державного бюджету, а пріоритет визначатиметься за даними Єдиного вебпорталу вакансій у сфері охорони здоров’я.

Як наголосили у Міністерстві охорони здоров’я, зараз у сільських медзакладах відкрито 980 вакансій, з яких 798 — це посади лікарів. Більшість пропозицій роботи — 791 — не закриваються вже понад три місяці.

Найгостріший дефіцит кадрів спостерігається в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що рішення про службове житло стало відповіддю на численні звернення місцевої влади.

"Під час відвідування лікарень та громад часто чув прохання допомогти з забезпеченням житлом лікарів, які приїжджають працювати в сільську місцевість. Реагуючи на це, Уряд запроваджує стимули для медиків — як-от службове житло для тих, хто обирає працювати в сільських громадах. На мій погляд, це реальна підтримка для лікарів та турбота про людей, які живуть у віддалених населених пунктах", — наголосив Ляшко.

Він також додав, що найближчим часом будуть представлені інші стимули, узгоджені з прем’єр-міністром, щоб зробити роботу в селах привабливішою для молодих фахівців.

Хто може взяти участь у програмі

Претендувати на безоплатне службове житло можуть громадяни України віком до 50 років, які переїжджають для роботи у комунальний медичний заклад у сільській місцевості.

Вакансія, на яку працевлаштовується медпрацівник, повинна бути відкритою понад 90 днів на Єдиному вебпорталі вакансій. На момент подання заяви спеціаліст має працювати в закладі не більше 120 днів.

У самого медика або членів його сім’ї не повинно бути власного чи службового житла в цьому або сусідніх населених пунктах у радіусі 30 км. Заклад повинен відповідати планам розвитку госпітальних округів і не перебувати у процесі ліквідації.

Вимоги до житла для медиків

Медик самостійно обирає житло, яке відповідатиме встановленим критеріям. Воно повинно бути розташоване у населеному пункті, де працює фахівець, або в сусідньому — але не далі ніж за 30 км. Не підходять обласні центри, Київ, а також території, де тривають або тривали бойові дії, чи тимчасово окуповані регіони.

Житло повинно мати підтверджене право власності продавця, зареєстроване в Державному реєстрі речових прав. Його оціночна вартість має бути визначена незалежним експертом не пізніше ніж за пів року до подання заявки, а ціна за квадратний метр не може перевищувати середню вартість будівництва житла в області, затверджену Мінрозвитку.

Порядок подання та розгляду заявки

Після вибору житла медичний працівник подає заяву до свого медзакладу. Адміністрація перевіряє документи та проводить огляд об’єкта. Якщо все відповідає вимогам, документи передаються до обласного департаменту охорони здоров’я, який додає свої висновки і надсилає матеріали до Міністерства охорони здоров’я України.

У разі позитивного рішення лікарня укладає договір купівлі-продажу за бюджетні кошти, визначає житло як службове і передає його у користування медику на час роботи.

Очікувані результати програми

Ініціатива має на меті не лише вирішити проблему житла для медиків, але й посилити систему охорони здоров’я на місцях.

"Ми хочемо, щоб необхідна медична допомога залишалася доступною для всіх громадян, незалежно від місця проживання. Службове житло — це один із кроків, що допоможе цього досягти", — підкреслив Ляшко.

Очікується, що програма стимулюватиме молодих лікарів і фахівців середньої ланки працювати у громадах, де раніше було складно знайти кадри. У результаті мешканці віддалених сіл зможуть отримувати кваліфіковану допомогу без потреби їхати до обласних центрів.

Як повідомлялось, ринок нерухомості України стабілізується, а до кінця 2025 року очікується помірне зростання цін на купівлю та оренду житла — до 10% залежно від об'єкта та регіону. Найбільша активність прогнозується з серпня по жовтень, коли попит на житло традиційно зростає.

Також інвестування в нерухомість продовжує бути ефективним методом примноження капіталу завдяки стабільному зростанню цін і високому попиту на оренду. Однак, щоб мінімізувати ризики та максимізувати прибуток, інвесторам необхідно ретельно аналізувати ринок і розробляти обґрунтовану стратегію.