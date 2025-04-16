Как прописать ребенка без согласия отца или матери в Украине 2025

Девочка сидит на рабочем месте в офисе. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине регистрация места жительства ребенка остается не только административной формальностью, но и условием для реализации его базовых прав. Без прописки ребенок фактически теряет доступ к медицинским услугам, государственной помощи, а также не может быть зачислен в садик или школу. Важна и юридическая составляющая: зарегистрированное место жительства определяет юрисдикцию органов опеки, влияет на решение суда о проживании после развода родителей и тому подобное.

Как напоминают юристы системы Бесплатной правовой помощи (БПП), новорожденного ребенка необходимо зарегистрировать по месту жительства в течение трех месяцев после рождения. Если же меняется место жительства, родители имеют один месяц после снятия с предыдущего места регистрации, чтобы оформить новый адрес.

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Когда требуется согласие второго родителя

Регистрация места жительства ребенка возможна только по адресу одного из родителей. Если родители живут по одному адресу — дополнительных документов не требуется. Однако, если мать и отец зарегистрированы отдельно, обязательно нужно предоставить письменное согласие того из них, с кем ребенок не будет проживать.

Это часто становится камнем преткновения в случаях конфликтов, в частности после развода. Один из родителей может намеренно затягивать процесс или вообще не давать согласия, что непосредственно влияет на права ребенка.

В то же время согласие собственника жилья не требуется, если ребенка регистрируют вместе с зарегистрированным в квартире родителем.

Что нужно для регистрации

Перечень документов, которые необходимо предоставить:

заявление одного из родителей;

паспорта обоих родителей или другие документы, удостоверяющие личность;

свидетельство о рождении ребенка;

квитанция об оплате административного сбора;

письменное согласие второго родителя (если они зарегистрированы по разным адресам).

Подать документы можно в ЦПАУ, исполнительные органы местной власти или онлайн через портал "Дія".

Что делать, если второй родитель не дает согласия

В случае отказа одного из родителей предоставить письменное согласие на регистрацию — ситуацию придется решать в судебном порядке. Это предусматривает следующие шаги:

подать заявление в ЦПАУ;

получить официальный отказ из-за отсутствия согласия;

обратиться в суд с иском о предоставлении разрешения на регистрацию места жительства ребенка без согласия второго родителя.

Практика: как суд может разрешить регистрацию без согласия

История Екатерины показывает, как суд может стать действенным инструментом защиты прав ребенка. После развода она пыталась зарегистрировать место жительства сына по своему адресу. Отец ребенка не только отказался предоставить письменное согласие, но и не выходил на связь.

Юрист системы БПП подготовила судебный иск. После его рассмотрения, несмотря на неявку отца, суд удовлетворил заявление, что позволило матери законно зарегистрировать ребенка без согласия бывшего партнера.

Как сообщалось, в 2025 году наличие прописки является обязательным как для украинцев, так и для законно находящихся иностранцев. Законодательство Украины требует регистрации или декларирования фактического адреса проживания. Однако, значительное количество граждан не придерживается этого требования.

Отметим также, регистрация места жительства остается упрощенной и доступна как лично через ЦНАП, так и онлайн через "Дію". Но кроме удобства процедуры, важным аспектом для граждан является размер административного сбора, определяющий сроки и способ подачи заявления. Этот вопрос остается ключевым для многих, кто нуждается в регистрации своего места жительства.