Як прописати дитину без згоди батька або матері в Україні 2025

Дівчина сидить на робочому місці в офісі. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні реєстрація місця проживання дитини залишається не лише адміністративною формальністю, а й умовою для реалізації її базових прав. Без прописки дитина фактично втрачає доступ до медичних послуг, державної допомоги, а також не може бути зарахована до садка чи школи. Важливою є і юридична складова: зареєстроване місце проживання визначає юрисдикцію органів опіки, впливає на рішення суду щодо проживання після розлучення батьків тощо.

Як нагадують юристи системи Безоплатної правничої допомоги (БПД), новонароджену дитину необхідно зареєструвати за місцем проживання протягом трьох місяців після народження. Якщо ж змінюється місце проживання, батьки мають один місяць після зняття з попереднього місця реєстрації, щоб оформити нову адресу.

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Коли потрібна згода другого з батьків

Реєстрація місця проживання дитини можлива лише за адресою одного з батьків. Якщо батьки мешкають за однією адресою — додаткових документів не потрібно. Однак, якщо мати й батько зареєстровані окремо, обов’язково потрібно надати письмову згоду того з них, з ким дитина не проживатиме.

Це часто стає камінням спотикання у випадках конфліктів, зокрема після розлучення. Один з батьків може навмисно затягувати процес або взагалі не давати згоди, що безпосередньо впливає на права дитини.

Водночас згода власника житла не потрібна, якщо дитину реєструють разом із зареєстрованим у помешканні з батьків.

Що потрібно для реєстрації

Перелік документів, які необхідно надати:

заява одного з батьків;

паспорти обох батьків або інші документи, що посвідчують особу;

свідоцтво про народження дитини;

квитанція про оплату адміністративного збору;

письмова згода другого з батьків (якщо вони зареєстровані за різними адресами).

Подати документи можна до ЦНАПу, виконавчих органів місцевої влади або онлайн через портал "Дія".

Що робити, якщо другий з батьків не дає згоди

У разі відмови одного з батьків надати письмову згоду на реєстрацію — ситуацію доведеться вирішувати в судовому порядку. Це передбачає наступні кроки:

подати заяву до ЦНАПу;

отримати офіційну відмову через відсутність згоди;

звернутися до суду з позовом про надання дозволу на реєстрацію місця проживання дитини без згоди другого з батьків.

Практика: як суд може дозволити реєстрацію без згоди

Історія Катерини показує, як суд може стати дієвим інструментом захисту прав дитини. Після розлучення вона намагалась зареєструвати місце проживання сина за своєю адресою. Батько дитини не лише відмовився надати письмову згоду, а й не виходив на зв’язок.

Юристка системи БПД підготувала судовий позов. Після його розгляду, попри неявку батька, суд задовольнив заяву, що дозволило матері законно зареєструвати дитину без згоди колишнього партнера.

Як повідомлялось, у 2025 році наявність прописки є обов'язковою як для українців, так і для законно перебуваючих іноземців. Законодавство України вимагає реєстрації або декларування фактичної адреси проживання. Однак, значна кількість громадян не дотримується цієї вимоги.

Зазначимо також, реєстрація місця проживання залишається спрощеною та доступна як особисто через ЦНАП, так і онлайн через "Дію". Але окрім зручності процедури, важливим аспектом для громадян є розмір адміністративного збору, що визначає терміни та спосіб подання заяви. Це питання залишається ключовим для багатьох, хто потребує зареєструвати своє місце проживання.