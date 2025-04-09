Что будет, если нет прописки в Украине в 2025 году

Сотрудница ЦПАУ. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

В 2025 году требование иметь зарегистрированное место жительства (так называемая прописка) остается актуальным для всех — как для граждан Украины, так и для иностранцев, находящихся в стране на законных основаниях. Закон прямо обязывает зарегистрировать или задекларировать адрес, по которому человек фактически проживает. Это можно сделать онлайн через приложение Дія, через портал электронных услуг или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Впрочем, многие граждане игнорируют это требование.

Согласно законодательству Украины, после снятия с регистрации у человека есть 30 календарных дней, чтобы подать новые данные. В течение этого срока он считается таким, что не нарушает закон. Но уже с 31-го дня отсутствие прописки — это административное правонарушение.

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Какая ответственность предусмотрена законом

По статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за проживание без прописки впервые предусмотрено предупреждение. То есть, государство не штрафует сразу, а дает шанс исправить ситуацию. Но если через год ситуация повторится, гражданина могут оштрафовать.

"Те же действия, совершенные лицом повторно в течение года, влекут за собой наложение штрафа от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан", — пояснил "РБК-Украина" юрист Игорь Тетеря.

Это сумма от 17 до 51 гривны.

"Итак, худшее, что может грозить лицу, проживающему без регистрации, — штраф в размере 51 гривны", — подчеркнул эксперт.

Новорожденных следует прописать в течение трех месяцев. И хотя первое нарушение опять же ограничивается предупреждением, повторное — уже предусматривает штраф (17-53 грн). Закон одинаково требует регистрации как от взрослых, так и от детей.

Кто выносит решение: суд или местные власти

Тетеря уточнил, что по закону дела о проживании без регистрации должны рассматривать исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов — не суды. Но на практике все иначе.

"Суды в подавляющем большинстве рассматривают такие дела - вероятно, тогда, когда они касаются несовершеннолетних лиц (в возрасте 16-18 лет)", — говорит эксперт.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, по статье 197 КУоАП имеются более 9 тысяч судебных производств. Большинство из них — только с предупреждениями.

На самом деле штрафы применяют редко.

"Подавляющее большинство дел закрывается в связи с отсутствием состава административного правонарушения", — говорит Тетеря.

Даже если дело доходит до суда, оно обычно заканчивается предупреждением. А случаи наложения штрафа документально почти не фиксируются.

Юрист также привел пример, когда в одном из судебных дел в Киевской области суд обнаружил, что несовершеннолетний проживает без регистрации. Суд вынес предупреждение, но дополнительно обязал его уплатить судебный сбор — 454 гривны.

Почему стоит иметь прописку, даже несмотря на мягкое наказание

Хотя санкции за отсутствие прописки в 2025 году остаются мягкими, само ее наличие - это не только формальность. Прописка важна для:

оформления субсидий;

регистрации ребенка в школе или садике;

доступа к медицинским услугам;

подтверждения фактического места жительства в судебных спорах.

Кроме того, в период военного положения некоторые административные услуги (например, эвакуация, социальная помощь) могут предоставляться только по зарегистрированному месту жительства.

Как сообщалось, в 2025 году украинцы могут зарегистрировать место жительства по упрощенной процедуре лично в ЦНАП или онлайн через приложение Дія. Однако, кроме удобства сервисов, важным аспектом для граждан является размер административного сбора, который определяет сроки и способ подачи заявления.

Также отметим, что в условиях военного положения, мужчинам призывного возраста, военнообязанным и резервистам для изменения места регистрации необходимо получить разрешение от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это требование является обязательным, и его игнорирование может привести к административной ответственности. Таким образом, процедура смены прописки значительно усложнена по сравнению с мирным временем.