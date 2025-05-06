Что такое "австрийский люкс" в квартирах Львова — особенности и преимущества

Львов. Фото: Unsplash

Представьте: вы заходите в просторную квартиру с высокими потолками, где каждый уголок дышит историей. Толстые кирпичные стены, изящные лепнины на потолке, огромные окна, заливающие комнаты светом, и парадный вход, напоминающий о величии Австро-Венгерской империи. Это не просто жилье — это "австрийский люкс", категория недвижимости, сочетающая роскошь прошлого с комфортом настоящего.

Как отмечают эксперты портала Rise Together, "австрийский люкс" — это неофициальное название для квартир в домах, построенных в XVIII-XIX веках во времена Австро-Венгерской империи, преимущественно во Львове. Эти здания, часто расположенные в центральных районах города, строились для зажиточных слоев населения: аристократов, купцов, интеллигенции.

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Архитектура таких домов отражает стили историзма и сецессии, отличающиеся изысканными фасадами, украшенными скульптурами, лепниной и коваными балконами.

Эти сооружения создавались с учетом самых высоких стандартов того времени. Строительным материалом служил кирпич, а толщина стен достигала 70 см, что обеспечивало прочность и отличную звукоизоляцию. Железобетонные перекрытия добавляли долговечности, а высокие потолки (до 4 м) создавали ощущение простора и величия. Такие дома часто имели просторные лестничные площадки, парадные и "черные" входы, подчеркивающие их статус.

Особенности планировки

Квартиры "австрийского люкса" отличаются продуманной и роскошной планировкой.

Большая площадь: от 100 до 300 кв. м, что позволяет создавать 5-8 комнат. Такие квартиры идеально подходят для больших семей или использования в качестве офисов.

Одна из комнат "австрийского люкса". Фото: real-estate.lviv.ua

Высокие потолки: от 3,5 до 4 м, которые добавляют пространства и позволяют устанавливать изысканные люстры или декоративные элементы.

Потолки более 3 м. Фото: real-estate.lviv.ua

Просторные окна: обеспечивают много естественного света, что было важным во времена, когда электричество еще не было повсеместным.

Большие окна. Фото: real-estate.lviv.ua

Балконы и лоджии: часто украшены коваными элементами, они добавляют шарма и функциональности.

Балкон. Фото: real-estate.lviv.ua

Парадный и "черный" входы: парадный вход вел в главные комнаты, а "черный" использовался для прислуги или хозяйственных нужд.

Подъезд в австрийском доме. Фото: real-estate.lviv.ua

Кухни в таких квартирах могли достигать 24 кв. м, а санузлы часто размещались отдельно, иногда даже на балконе. Отопление было печным или индивидуальным, хотя современные владельцы часто устанавливают двухконтурные газовые котлы для автономного обогрева.

Большая кухня. Фото: real-estate.lviv.ua

Преимущества "австрийского люкса"

Прочность и долговечность: кирпичные стены и железобетонные перекрытия обеспечивают надежность даже через века.

Эстетика: изысканные фасады, лепнина, паркетные полы и оригинальные детали интерьера создают уникальную атмосферу.

Расположение: большинство домов расположены в историческом центре Львова, например, на улицах Шевченко, Дудаева, Коновальца или площади Рынок, что повышает их престижность.

Инвестиционная привлекательность: спрос на "австрийский люкс" стабильно высокий, а цены могут достигать 3 000 долл. за кв. м.

Индивидуальность: каждая квартира имеет уникальную планировку и историю, что делает ее эксклюзивной.

Недостатки и вызовы

Несмотря на все преимущества, "австрийский люкс" имеет и определенные недостатки:

отсутствие лифтов: большинство домов — трех- или пятиэтажные, но лифты не предусмотрены, что может быть неудобным для пожилых людей;

изношенные коммуникации: старые системы водоснабжения, канализации или отопления часто нуждаются в замене;

высокая стоимость ремонта: реставрация исторических элементов, таких как паркет или лепнина, требует значительных затрат и привлечения специалистов;

ограниченное количество предложений: из-за исторической ценности таких домов их количество на рынке невелико, что затрудняет поиск.

Современное использование

Сегодня квартиры "австрийского люкса" используются не только как жилье, но и как офисы, творческие студии или даже гостиницы. Благодаря расположению в центре города и большой площади они идеально подходят для коммерческих целей.

Многие владельцы инвестируют в реставрацию, сохраняя исторические элементы, но добавляя современные удобства: металлопластиковые окна, автономное отопление, системы климат-контроля. Такие обновления делают "австрийский люкс" комфортным для жизни, сохраняя его уникальный шарм.

Почему "австрийский люкс" так популярен

Популярность этих квартир объясняется не только их красотой, но и культурной ценностью. Львов, как город с богатым австрийским наследием, сохраняет эти дома как часть своей идентичности. Для многих львовян владение квартирой в "австрийском люксе" — это не только вопрос комфорта, но и статуса и принадлежности к истории города.

Кроме того, такие квартиры привлекают иностранных инвесторов, которые видят в них потенциал для арендного бизнеса или перепродажи. Стабильный спрос и ограниченное предложение только подогревают интерес к этой категории недвижимости.

Ранее мы рассказывали о "царских" домах в Киеве, которые являются ценными историческими памятниками и одновременно относятся к элитной недвижимости. Их неповторимость, центральное расположение и малое количество обусловливают самые высокие цены на вторичном рынке. Квартиры в таких зданиях отличаются особым шармом и престижностью.

Отметим также, Львов остается привлекательным городом для инвестиций в недвижимость. В мае 2025 года на первичном рынке жилья наблюдается стабильный рост цен. Это обусловлено высоким спросом, ограниченным количеством предложений в престижных районах и развитием городской инфраструктуры.