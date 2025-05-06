Що таке "австрійський люкс" у квартирах Львова — особливості та переваги

Львів. Фото: Unsplash

Уявіть: ви заходите в простору квартиру з високими стелями, де кожен куточок дихає історією. Товсті цегляні стіни, витончені ліпнини на стелі, величезні вікна, що заливають кімнати світлом, і парадний вхід, який нагадує про велич Австро-Угорської імперії. Це не просто житло — це "австрійський люкс", категорія нерухомості, що поєднує розкіш минулого з комфортом сьогодення.

Як зазначають експерти порталу Rise Together, "австрійський люкс" — це неофіційна назва для квартир у будинках, зведених у XVIII-XIX століттях за часів Австро-Угорської імперії, переважно у Львові. Ці будівлі, часто розташовані в центральних районах міста, будувалися для заможних верств населення: аристократів, купців, інтелігенції.

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Архітектура таких будинків відображає стилі історизму та сецесії, що вирізняються вишуканими фасадами, прикрашеними скульптурами, ліпниною та кованими балконами.

Ці споруди створювалися з урахуванням найвищих стандартів того часу. Будівельним матеріалом була цегла, а товщина стін сягала 70 см, що забезпечувало міцність і чудову звукоізоляцію. Залізобетонні перекриття додавали довговічності, а високі стелі (до 4 м) створювали відчуття простору й величі. Такі будинки часто мали просторі сходові майданчики, парадні та "чорні" входи, що підкреслювали їхній статус.

Особливості планування

Квартири "австрійського люксу" вирізняються продуманим і розкішним плануванням.

Велика площа: від 100 до 300 кв. м, що дозволяє створювати 5–8 кімнат. Такі квартири ідеально підходять для великих сімей або використання як офіси.

Одна з кімнат "австрійського люксу". Фото: real-estate.lviv.ua

Високі стелі: від 3,5 до 4 м, що додають простору й дозволяють встановлювати вишукані люстри чи декоративні елементи.

Стелі більше 3 м. Фото: real-estate.lviv.ua

Просторі вікна: забезпечують багато природного світла, що було важливим у часи, коли електрика ще не була повсюдною.

Великі вікна. Фото: real-estate.lviv.ua

Балкони та лоджії: часто прикрашені кованими елементами, вони додають шарму й функціональності.

Балкон. Фото: real-estate.lviv.ua

Парадний і "чорний" входи: парадний вхід вів до головних кімнат, а "чорний" використовувався для прислуги чи господарських потреб.

Під’їзд в австрійському будинку. Фото: real-estate.lviv.ua

Кухні в таких квартирах могли сягати 24 кв. м, а санвузли часто розміщувалися окремо, іноді навіть на балконі. Опалення було пічним або індивідуальним, хоча сучасні власники часто встановлюють двоконтурні газові котли для автономного обігріву.

Велика кухня. Фото: real-estate.lviv.ua

Переваги "австрійського люксу"

Міцність і довговічність: цегляні стіни та залізобетонні перекриття забезпечують надійність навіть через століття.

Естетика: вишукані фасади, ліпнина, паркетні підлоги та оригінальні деталі інтер’єру створюють унікальну атмосферу.

Розташування: більшість будинків розташовані в історичному центрі Львова, наприклад, на вулицях Шевченка, Дудаєва, Коновальця чи площі Ринок, що підвищує їхню престижність.

Інвестиційна привабливість: попит на "австрійський люкс" стабільно високий, а ціни можуть сягати 3 000 дол. за кв. м.

Індивідуальність: кожна квартира має унікальне планування та історію, що робить її ексклюзивною.

Недоліки та виклики

Попри всі переваги, "австрійський люкс" має й певні недоліки:

відсутність ліфтів: більшість будинків — три- чи п’ятиповерхові, але ліфти не передбачені, що може бути незручним для людей похилого віку;

зношені комунікації: старі системи водопостачання, каналізації чи опалення часто потребують заміни;

висока вартість ремонту: реставрація історичних елементів, таких як паркет чи ліпнина, вимагає значних витрат і залучення фахівців;

обмежена кількість пропозицій: через історичну цінність таких будинків їхня кількість на ринку невелика, що ускладнює пошук.

Сучасне використання

Сьогодні квартири "австрійського люксу" використовуються не лише як житло, а і як офіси, творчі студії чи навіть готелі. Завдяки розташуванню в центрі міста та великій площі вони ідеально підходять для комерційних цілей.

Багато власників інвестують у реставрацію, зберігаючи історичні елементи, але додаючи сучасні зручності: металопластикові вікна, автономне опалення, системи клімат-контролю. Такі оновлення роблять "австрійський люкс" комфортним для життя, зберігаючи його унікальний шарм.

Чому "австрійський люкс" такий популярний

Популярність цих квартир пояснюється не лише їхньою красою, а й культурною цінністю. Львів, як місто з багатою австрійською спадщиною, зберігає ці будинки як частину своєї ідентичності. Для багатьох львів’ян володіння квартирою в "австрійському люксі" — це не лише питання комфорту, а й статусу та приналежності до історії міста.

Крім того, такі квартири приваблюють іноземних інвесторів, які бачать у них потенціал для орендного бізнесу чи перепродажу. Стабільний попит і обмежена пропозиція лише підігрівають інтерес до цієї категорії нерухомості.

Раніше ми розповідали про "царські" будинки у Києві, які є цінними історичними пам'ятками та водночас належать до елітної нерухомості. Їхня неповторність, центральне розташування та мала кількість зумовлюють найвищі ціни на вторинному ринку. Квартири в таких будівлях вирізняються особливим шармом і престижністю.

Зазначимо також, Львів залишається привабливим містом для інвестицій у нерухомість. У травні 2025 року на первинному ринку житла спостерігається стабільне зростання цін. Це зумовлено високим попитом, обмеженою кількістю пропозицій у престижних районах та розвитком міської інфраструктури.