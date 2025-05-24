Что надеть на пикник — идеи стильных и удобных образов

Девушки на пикнике. Фото: Pexels

Лето уже на пороге, а это значит, что нас ждет незабываемый отдых на природе. Подобрать образ для пикника не всегда легко, ведь хочется выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно одновременно.

Новини.LIVE рассказывают о том, что надеть на пикник.

Реклама

Читайте также:

Идеи стильных образов для отдыха на природе

Идеальным вариантом для пикника станет спортивный костюм. Это удобная и комфортная одежда для отдыха на природе. Многие недооценивают ее и считают, что стильных образов с такой одеждой нечего ждать. Однако стоит только правильно стилизовать спортивный костюм и на отдыхе от вас не смогут отвести взгляды.

Девушка в спортивном костюме с кепкой и сумкой. Фото из Instagram

Для начала, добавьте в образ многослойности — под кофту можно надеть майку или топ. Кроме того, не бойтесь дополнить аутфит аксессуарами. Выберите подвески или серьги, которые сделают акцент и будут привлекать к вам внимание. Это точно добавит изюминку в ваш лук. Не забудьте об очках и сумке, чтобы завершить образ.

Девушка в спортивном костюме с очками и аксессуарами. Фото из Instagram

Кроме того, стоит позаботиться о прическе. Можно просто распустить волосы или сделать модную укладку. Не пренебрегайте этим. Если же вы хотите чувствовать себя комфортно и не заморачиваться с прической, добавьте в образ кепку. Она точно сделает его стильным.

Девушка в спортивном костюме с кепкой. Фото из Instagram

Спортивный костюм — это база, с которой можно работать по-разному. Не бойтесь экспериментов и поисков своего идеального образа. Стилизуйте одежду и сочетайте ее с различными аксессуарами, чтобы иметь неповторимый вид.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи стоит взять с собой в летний отпуск. Четкий список поможет вам избежать хаоса.

Также мы рассказывали о том, какие цвета выпускных платьев будут модными в этом сезоне. Свой идеальный оттенок найдет каждая.