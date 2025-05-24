Що одягнути на пікнік — ідеї стильних та зручних образів

Дівчата на пікніку. Фото: Pexels

Літо вже на порозі, а це означає, що нас чекає незабутній відпочинок на природі. Підібрати образ для пікніка не завжди легко, адже хочеться мати стильний вигляд та почуватись комфортно водночас.

Новини.LIVE розповідають про те, що одягнути на пікнік.

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Ідеї стильних образів для відпочинку на природі

Ідеальним варіантом для пікніка стане спортивний костюм. Це зручний та комфортний одяг для відпочинку на природі. Багато хто недооцінює його та вважає, що стильних образів з таким одягом годі чекати. Однак варто тільки правильно стилізувати спортивний костюм і на відпочинку від вас не зможуть відвести погляди.

Дівчина у спортивному костюмі з кепкою та сумкою. Фото з Instagram

Для початку, додайте в образ багатошаровості — під кофту можна одягнути майку чи топ. Крім того, не бійтеся доповнити аутфіт аксесуарами. Оберіть підвіски чи сережки, які зроблять акцент та будуть привертати до вас увагу. Це точно додасть родзинку у ваш лук. Не забудьте про окуляри та сумку, аби завершити образ.

Дівчина у спортивному костюмі з окулярами та аксесуарами. Фото з Instagram

Крім того, варто подбати про зачіску. Можна просто розпустити волосся чи зробити модну укладку. Не нехтуйте цим. Якщо ж ви прагнете почуватись комфортно та не заморочуватися із зачіскою, додайте в образ кепку. Вона точно зробить його стильним.

Дівчина у спортивному костюмі з кепкою. Фото з Instagram

Спортивний костюм — це база, з якою можна працювати по-різному. Не бійтеся експериментів та пошуків свого ідеального образу. Стилізуйте одяг та поєднуйте його з різними аксесуарами, аби мати неповторний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі варто взяти з собою у літню відпустку. Чіткий список допоможе вам уникнути хаосу.

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