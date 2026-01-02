Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Злата Огневич показала, как по-новому носить вышиванку — фото

Злата Огневич показала, как по-новому носить вышиванку — фото

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 11:15
Злата Огневич показала необычный образ — с нагрудником и вышиванкой
Украинская певица Злата Огневич. Фото: instagram/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич в очередной раз очаровала пользователей сети стильным образом. На этот раз знаменитость показала лук с традиционными акцентами, но в современной интерпретации.

Фото Злата Огневич опубликовала в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Стильный лук Златы Огневич с вышиванкой

Певица показала, как носить вышиванку по-новому. Злата Огневич стилизовала рубашку из белой натуральной ткани и с рукавами-фонариками. Одежда украшена традиционной вышивкой. Обычно такой верх комбинируют с длинными шерстяными или клетчатыми юбками, однако артистка решила добавить в образ современных акцентов.

Злата Огнєвіч показала, як носити вишиванку
Стильный образ Златы Огневич. Фото: instagram/zlata.ognevich

Злата Огневич выбрала под вышиванку длинную приталенную кожаную юбку. Такая вещь стала хитом этого сезона. Ее украшают карманы на заклепках и большая серебряная молния посередине.

Злата Огнєвіч показала, як носити вишиванку
Образ Златы Огневич с вышиванкой. Фото: instagram/zlata.ognevich

Особой деталью образа стал черный нагрудник. Он украшен металлическими украшениями, благодаря чему делает лук более дерзким и современным. К тому же нагрудник в форме треугольника создает четкую геометрию, придавая характера и силы образу.

Злата Огнєвіч показала, як носити вишиванку
Злата Огневич в вышиванке и кожаной юбке. Фото: instagram/zlata.ognevich

Злата Огневич дополнила все массивными аксессуарами — серьгами и многочисленными кольцами. Они подчеркнули дерзость лука. Такой прием показал, что вышиванка — это не только о нежности и женственности. Образ с ней может заиграть совершенно новыми красками, если добавить к нему несколько акцентов.

Напомним, ранее мы писали о том, какая верхняя одежда в тренде этого сезона. Украинские знаменитости показали самые стильные варианты.

Также мы рассказывали о том, что Настя Каменских показала стильный образ. Для него понадобится всего одна вещь.

Злата Огневич знаменитости тренды вышиванка трендовые образы
Виктория Черненко - Редактор
Автор:
Виктория Черненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации