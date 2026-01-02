Злата Огневич показала необычный образ — с нагрудником и вышиванкой

Украинская певица Злата Огневич. Фото: instagram/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич в очередной раз очаровала пользователей сети стильным образом. На этот раз знаменитость показала лук с традиционными акцентами, но в современной интерпретации.

Фото Злата Огневич опубликовала в Instagram.

Стильный лук Златы Огневич с вышиванкой

Певица показала, как носить вышиванку по-новому. Злата Огневич стилизовала рубашку из белой натуральной ткани и с рукавами-фонариками. Одежда украшена традиционной вышивкой. Обычно такой верх комбинируют с длинными шерстяными или клетчатыми юбками, однако артистка решила добавить в образ современных акцентов.

Стильный образ Златы Огневич. Фото: instagram/zlata.ognevich

Злата Огневич выбрала под вышиванку длинную приталенную кожаную юбку. Такая вещь стала хитом этого сезона. Ее украшают карманы на заклепках и большая серебряная молния посередине.

Образ Златы Огневич с вышиванкой. Фото: instagram/zlata.ognevich

Особой деталью образа стал черный нагрудник. Он украшен металлическими украшениями, благодаря чему делает лук более дерзким и современным. К тому же нагрудник в форме треугольника создает четкую геометрию, придавая характера и силы образу.

Злата Огневич в вышиванке и кожаной юбке. Фото: instagram/zlata.ognevich

Злата Огневич дополнила все массивными аксессуарами — серьгами и многочисленными кольцами. Они подчеркнули дерзость лука. Такой прием показал, что вышиванка — это не только о нежности и женственности. Образ с ней может заиграть совершенно новыми красками, если добавить к нему несколько акцентов.

