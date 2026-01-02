Злата Огнєвіч показала, як по-новому носити вишиванку — фото
Українська співачка Злата Огнєвіч вкотре замилувала користувачів мережі стильним образом. Цього разу знаменитість показала лук з традиційними акцентами, але в сучасній інтерпретації.
Фото Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram.
Стильний лук Злати Огнєвіч з вишиванкою
Співачка показала, як носити вишиванку по-новому. Злата Огнєвіч стилізувала сорочку з білої натуральної тканини та з рукавами-ліхтариками. Одяг оздоблений традиційною вишивкою. Зазвичай такий верх комбінують з довгими вовняними чи картатими спідницями, однак артистка вирішила додати в образ сучасних акцентів.
Злата Огнєвіч обрала під вишиванку довгу приталену шкіряну спідницю. Така річ стала хітом цього сезону. Її прикрашають кишені на заклепках та велика срібна блискавка посередині.
Особливою деталлю образу став чорний нагрудник. Він оздоблений металевими прикрасами, завдяки чому робить лук зухвалішим та сучаснішим. До того ж нагрудник у формі трикутника створює чітку геометрію, надаючи характеру та сили образу.
Злата Огнєвіч доповнила все масивними аксесуарами — сережками та численними каблучками. Вони підкреслили зухвалість лука. Такий прийом показав, що вишиванка — це не лише про ніжність та жіночність. Образ з нею може заграти зовсім новими фарбами, якщо додати до нього кілька акцентів.
