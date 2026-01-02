Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч вкотре замилувала користувачів мережі стильним образом. Цього разу знаменитість показала лук з традиційними акцентами, але в сучасній інтерпретації.

Фото Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Стильний лук Злати Огнєвіч з вишиванкою

Співачка показала, як носити вишиванку по-новому. Злата Огнєвіч стилізувала сорочку з білої натуральної тканини та з рукавами-ліхтариками. Одяг оздоблений традиційною вишивкою. Зазвичай такий верх комбінують з довгими вовняними чи картатими спідницями, однак артистка вирішила додати в образ сучасних акцентів.

Стильний образ Злати Огнєвіч. Фото: instagram/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч обрала під вишиванку довгу приталену шкіряну спідницю. Така річ стала хітом цього сезону. Її прикрашають кишені на заклепках та велика срібна блискавка посередині.

Образ Злати Огнєвіч з вишиванкою. Фото: instagram/zlata.ognevich

Особливою деталлю образу став чорний нагрудник. Він оздоблений металевими прикрасами, завдяки чому робить лук зухвалішим та сучаснішим. До того ж нагрудник у формі трикутника створює чітку геометрію, надаючи характеру та сили образу.

Злата Огнєвіч у вишиванці та шкіряній спідниці. Фото: instagram/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч доповнила все масивними аксесуарами — сережками та численними каблучками. Вони підкреслили зухвалість лука. Такий прийом показав, що вишиванка — це не лише про ніжність та жіночність. Образ з нею може заграти зовсім новими фарбами, якщо додати до нього кілька акцентів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який верхній одяг у тренді цього сезону. Українські знаменитості показали найстильніші варіанти.

Також ми розповідали про те, що Настя Каменських показала стильний образ. Для нього знадобиться всього одна річ.