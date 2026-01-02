Відео
Україна
Злата Огнєвіч показала, як по-новому носити вишиванку — фото

Злата Огнєвіч показала, як по-новому носити вишиванку — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 11:15
Злата Огнєвіч показала незвичний образ — з нагрудником та вишиванкою
Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч вкотре замилувала користувачів мережі стильним образом. Цього разу знаменитість показала лук з традиційними акцентами, але в сучасній інтерпретації.

Фото Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Стильний лук Злати Огнєвіч з вишиванкою

Співачка показала, як носити вишиванку по-новому. Злата Огнєвіч стилізувала сорочку з білої натуральної тканини та з рукавами-ліхтариками. Одяг оздоблений традиційною вишивкою. Зазвичай такий верх комбінують з довгими вовняними чи картатими спідницями, однак артистка вирішила додати в образ сучасних акцентів.

Злата Огнєвіч показала, як носити вишиванку
Стильний образ Злати Огнєвіч. Фото: instagram/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч обрала під вишиванку довгу приталену шкіряну спідницю. Така річ стала хітом цього сезону. Її прикрашають кишені на заклепках та велика срібна блискавка посередині.

Злата Огнєвіч показала, як носити вишиванку
Образ Злати Огнєвіч з вишиванкою. Фото: instagram/zlata.ognevich

Особливою деталлю образу став чорний нагрудник. Він оздоблений металевими прикрасами, завдяки чому робить лук зухвалішим та сучаснішим. До того ж нагрудник у формі трикутника створює чітку геометрію, надаючи характеру та сили образу.

Злата Огнєвіч показала, як носити вишиванку
Злата Огнєвіч у вишиванці та шкіряній спідниці. Фото: instagram/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч доповнила все масивними аксесуарами — сережками та численними каблучками. Вони підкреслили зухвалість лука. Такий прийом показав, що вишиванка — це не лише про ніжність та жіночність. Образ з нею може заграти зовсім новими фарбами, якщо додати до нього кілька акцентів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який верхній одяг у тренді цього сезону. Українські знаменитості показали найстильніші варіанти.

Також ми розповідали про те, що Настя Каменських показала стильний образ. Для нього знадобиться всього одна річ.

Вікторія Черненко - Редактор
Автор:
Вікторія Черненко
