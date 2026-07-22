Злата Огневич нашла идеальный способ носить джинсы этим летом

Злата Огневич. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Украинская певица Злата Огневич в очередной раз доказала, что даже обычные джинсы могут стать главным украшением образа. Певица поделилась летним нарядом, который легко взять на заметку, если хочется выглядеть стильно без сложных сочетаний.

Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Україна расскажут о новом образе звезды подробнее.

Какие джинсы выбрала на это лето Злата Огневич

Центральной деталью нового образа певицы стали джинсы. На первый взгляд они имеют классический крой и знакомый синий оттенок, но все внимание сразу переходит на декор. Брюки украшены блестящими элементами и вышивкой, которые красиво переливаются при движении и делают вещь совсем не похожей на обычный деним.

Чтобы не перегружать образ, Злата сочетала такие джинсы с простым топом нейтрального цвета. Именно этот прием в этом сезоне работает лучше всего: когда низ уже достаточно яркий, верх должен оставаться максимально лаконичным. В результате образ выглядит гармонично, а не перегруженным деталями.

К комплекту певица добавила светлые замшевые босоножки на плоской подошве. Такая обувь не отвлекает внимание от джинсов и в то же время прекрасно подходит для жаркой погоды и долгих прогулок.

Не обошлось и без аксессуаров. Несколько тонких ожерелий разной длины и аккуратные браслеты сделали наряд более завершенным, но не перетянули внимание на себя.

Если хочется повторить подобный стиль, совсем не обязательно искать именно такую модель джинсов. Подойдет любой деним с необычными деталями — стразами, вышивкой, пайетками или декоративными вставками. Все остальное лучше оставить максимально простым: базовый топ, удобная обувь и несколько минималистичных украшений.

Именно на таком контрасте сейчас и строятся многие модные образы. Одна выразительная вещь становится главным акцентом, а остальное лишь удачно ее дополняет. Это простой способ сделать даже повседневный гардероб интереснее без лишних затрат.

Ранее мы писали о том, что сейчас модницы носят вместо ремней. Это больше, чем просто практичная деталь в образе.

Также Новини.LIVE сообщали, что белый цвет брюк стал хитом этого сезона. Стилисты лишь советуют поэкспериментировать с фасонами.