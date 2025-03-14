История женского костюма-тройки — стиль, который не выходит из моды

Девушка в костюме. Фото: Freepik

Сегодня кажется вполне привычным — женщина в брюках, костюме со штанами, жилете. Но еще сто лет назад это было настоящей революцией в моде. Возможность носить то, что удобно, а не то, что "прилично" по представлениям общества.

Больше об этом рассказало издание Vogue.

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Все началось с мужчин. Первый костюм-тройка появился еще в XVII веке — его ввел английский король Чарльз II. Он хотел, чтобы английские аристократы меньше копировали французскую моду, поэтому предложил одежду из трех частей: жакет, брюки и жилет. Кстати, французский король настолько разозлился, что начал заставлять слуг носить жилеты — мол, чтобы унизить эту новую моду.

Аль Пачино в фильме "Крестный отец", 1974. Фото: Vogue

В XIX веке костюм стал более сдержанным — благодаря таким стильным персонажам, как Бо Браммел. Он был противником пышных украшений и выбрал простоту: идеально скроенные брюки, жилет и темный пиджак. До конца века этот образ ассоциировался с серьезностью, а яркие женские наряды — с легкомысленностью. Таково было время.

Позже, уже в XX веке, костюм-тройка постепенно исчезал из мужского гардероба. Особенно после Второй мировой войны. Жилетки, которые когда-то были нужны для карманных часов, потеряли смысл — все перешли на наручные. Костюм из трех частей стал скорее модным жестом, а не ежедневной одеждой. Но тут в игру вступили женщины.

Фильм "Марокко". Фото: Vogue

Еще в 1930 году Марлен Дитрих шокировала всех, появившись в кино в мужском смокинге с жилетом. Это был вызов — элегантный, сильный, смелый. Потом, в 1950-х, британская молодежь из субкультуры тедди-бойз решила вернуть моду на тройки. И девушки с ними тоже носили эти костюмы.

Но настоящий прорыв произошел в 1966 году, когда Ив Сен-Лоран создал Le Smoking — первый костюм-тройку специально для женщины, с учетом ее фигуры. Этот момент стал переломным — костюм из трех частей перестал быть "мужским" и занял свое место в женской моде.

Le Smoking. Фото: Vogue

В 70-х он снова вошел в моду — благодаря диско и образу Траволты в "Лихорадке субботнего вечера". А в 80-х — стал символом сильной, независимой женщины. Деловые леди выбирали костюмы, хотя часто уже без жилеток — только жакет и брюки с блузой. Но классика жила — и именно Джорджо Армани сделал все, чтобы мы не забыли, как стильно может выглядеть именно костюм-тройка.

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