Модний вибір весни-2025 — футболка з яскравим меседжем

Дівчина в футболці. Фото: Freepik

Цієї весни модна сцена отримує нову порцію ностальгії: футболки з написами, слоганами та логотипами знову в центрі уваги. Якщо раніше всі бігли за звичайною білою класикою, то тепер справжній акцент — на тих речах, що говорять самі за себе. І це не просто речі — це справжні послання, настрій, характер.

Про це пише Vogue.

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Мода вже давно перестала бути лише про одяг — вона про емоції, про те, що всередині. А як краще розповісти світові, що у вас на думці, ніж через просту, але влучну футболку? Саме така, з іронічним підписом чи гучним гаслом, стає must-have сезону.

Чому варто придбати таку футболку

Цей тренд не новий, але зараз він звучить особливо актуально. Згадайте, як Вікторія Бекхем ще кілька років тому зробила заяву своєю футболкою з написом "Fashion stole my smile" (мода вкрала мою посмішку) — іронічною відповіддю на критику про її серйозний вигляд. А нещодавно Гейлі Бібер вийшла у світ у футболці з написом "Nepo Baby", відкрито кепкуючи з самого себе. Самоіронія — теж тренд.

Вікторія Бекгем. Фото: Vogue

Зараз футболка — це не просто базова річ у шафі, а щось більше. Вона ніби стає частиною особистої історії. У когось це меседж, у когось — настрій дня, у когось — крик душі. Зухвало, іронічно або романтично — кожен обирає своє.

Гейлі Бібер. Фото: Vogue

Тому не дивно, що дизайнери вже підхопили цю хвилю. Stella McCartney, Coach та інші бренди повертають моду на футболки з характером. Вони більше не фоновий елемент, а справжня зірка образу. Тож якщо хочеться сказати щось світу — іноді достатньо просто вдягти футболку. І хай вона скаже замість вас.

Раніше ми писали про те, яка джинсова спідниця в тренді цього сезону.

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