Модный выбор весны-2025 — футболка с ярким месседжем

Девушка в футболке. Фото: Freepik

Этой весной модная сцена получает новую порцию ностальгии: футболки с надписями, слоганами и логотипами снова в центре внимания. Если раньше все бежали за обычной белой классикой, то теперь настоящий акцент — на тех вещах, которые говорят сами за себя. И это не просто вещи — это настоящие послания, настроение, характер.

Об этом пишет Vogue.

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Мода уже давно перестала быть только об одежде — она об эмоциях, о том, что внутри. А как лучше рассказать миру, что у вас на уме, чем через простую, но меткую футболку? Именно такая, с ироничной подписью или громким лозунгом, становится must-have сезона.

Почему стоит приобрести такую футболку

Этот тренд не новый, но сейчас он звучит особенно актуально. Вспомните, как Виктория Бекхэм еще несколько лет назад сделала заявление своей футболкой с надписью "Fashion stole my smile" (мода украла мою улыбку) — ироничным ответом на критику о ее серьезном виде. А недавно Хейли Бибер вышла в свет в футболке с надписью "Nepo Baby", открыто подшучивая над самим собой. Самоирония — тоже тренд.

Виктория Бекхэм. Фото: Vogue

Сейчас футболка — это не просто базовая вещь в шкафу, а нечто большее. Она будто становится частью личной истории. У кого-то это месседж, у кого-то — настроение дня, у кого-то — крик души. Дерзко, иронично или романтично — каждый выбирает свое.

Хейли Бибер. Фото: Vogue

Поэтому неудивительно, что дизайнеры уже подхватили эту волну. Stella McCartney, Coach и другие бренды возвращают моду на футболки с характером. Они больше не фоновый элемент, а настоящая звезда образа. Так что если хочется сказать что-то миру — иногда достаточно просто надеть футболку. И пусть она скажет вместо вас.

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