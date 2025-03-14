Історія жіночого костюма-трійки — стиль, що не виходить з моди

Дівчина в костюмі. Фото: Freepik

Сьогодні здається цілком звичним — жінка в штанах, костюмі зі штанами, жилеті. Але ще сто років тому це було справжньою революцією в моді. Можливість носити те, що зручно, а не те, що "пристойно" за уявленнями суспільства.

Більше про це розповіло видання Vogue.

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Все почалося з чоловіків. Перший костюм-трійка з’явився ще в XVII столітті — його ввів англійський король Чарльз ІІ. Він хотів, щоб англійські аристократи менше копіювали французьку моду, тому запропонував одяг із трьох частин: жакет, штани й жилет. До речі, французький король настільки роздратувався, що почав змушувати слуг носити жилети — мовляв, щоб принизити цю нову моду.

Аль Пачіно у стрічці "Хресний батько", 1974. Фото: Vogue

У XIX столітті костюм став більш стриманим — завдяки таким стильним персонажам, як Бо Браммел. Він був противником пишних прикрас і обрав простоту: ідеально скроєні штани, жилет і темний піджак. До кінця століття цей образ асоціювався з серйозністю, а яскраве жіноче вбрання — з легковажністю. Такий був час.

Пізніше, вже у XX столітті, костюм-трійка поступово зникав із чоловічого гардероба. Особливо після Другої світової війни. Жилетки, які колись були потрібні для кишенькових годинників, втратили сенс — усі перейшли на наручні. Костюм із трьох частин став радше модним жестом, а не щоденним одягом. Але тут у гру вступили жінки.

Фільм "Марокко". Фото: Vogue

Ще у 1930 році Марлен Дітріх шокувала всіх, з’явившись у кіно в чоловічому смокінгу з жилетом. Це був виклик — елегантний, сильний, сміливий. Потім, у 1950-х, британська молодь із субкультури тедді-бойз вирішила повернути моду на трійки. І дівчата з ними теж носили ці костюми.

Але справжній прорив стався в 1966 році, коли Ів Сен-Лоран створив Le Smoking — перший костюм-трійку спеціально для жінки, з урахуванням її фігури. Цей момент став переломним — костюм з трьох частин перестав бути "чоловічим" і зайняв своє місце в жіночій моді.

Le Smoking. Фото: Vogue

У 70-х він знову увійшов у моду — завдяки диско і образу Траволти в "Лихоманці суботнього вечора". А в 80-х — став символом сильної, незалежної жінки. Ділові леді обирали костюми, хоча часто вже без жилеток — лише жакет і штани з блузою. Але класика жила — і саме Джорджо Армані зробив усе, щоб ми не забули, який стильний може мати вигляд саме костюм-трійка.

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