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Главная Мода Жилет, подходящий ко всему — любимая вещь модниц 2025 года

Жилет, подходящий ко всему — любимая вещь модниц 2025 года

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 18:05
Самый универсальный элемент гардероба — модный жилет
Девушка в сером жилете. Фото: Freepik

Жилет снова в моде и на этот раз надолго. Он стремительно вернулся из категории "офисная классика" в ранг мастхэва сезона. И сейчас он уже не просто часть костюма, а самодостаточный герой гардероба. И лучше всего, то, что жилет идеально вписывается в любой стиль: от сдержанного минимализма до богемной небрежности.

Об этом пишет журнал Grazia.

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Этот маленький элемент способен мгновенно преобразить любой образ. Наденьте его вместо привычного топа — и вот уже ваш лук выглядит дороже, собраннее и увереннее. Даже обычные джинсы вдруг приобретают шарм, если добавить к ним правильно подобранный жилет.

Почему все снова полюбили жилет

Потому что он — как хамелеон. Он замечательно выглядит:

  • в классическом варианте из костюмной ткани — идеален для работы или важной встречи;
  • в вязаном исполнении — теплый, уютный вариант для прохладного вечера;
  • приталенный жилет с поясом добавляет женственности и подчеркивает талию — идеально для свидания;
  • а трикотажный oversize на завязках — это уже про комфорт и свободу движения.

Инфлюенсеры и модные редакторы не скрывают восторга и носят жилеты даже на голое тело — это очень современно. Или же сочетают с базовыми футболками, блузами или даже кроп-топами.

Жилет можна стилізувати в образі як забажаєте
Стильный образ с жилетом. Фото из Instagram

В тренде многослойность — поверх рубашки, с мини-юбкой или длинным платьем. Это добавляет образу глубины, фактурности, вкуса. Вообще не стоит бояться экспериментировать.

Жилет можна носити хоч круглий рік
Льняной жилет. Фото из Instagram

Идеальный жилет — не обязательно черный или серый. Сейчас актуальны цветные модели, деним, льняные текстуры, фактурные пуговицы или асимметричные линии. А еще удобные варианты без застежек — просто на запах или с декоративной лентой.

Жилет можна носити з будь чим
Жилет с юбкой. Фото из Instagram

В целом, вы можете адаптировать свой жилет в образе как пожелаете. Хоть с костюмом, хоть с обычными шортами и соломенной шляпой. А для вечера выберите модель из кожи или с блеском. В любом случае здесь трудно прогадать.

Ранее мы писали о том, какие стильные вещи должны быть у всех женщин после 40 лет.

Также мы делились подборкой одежды, которая считается удачной инвестицией на сезоны.

мода тренды вещи стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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