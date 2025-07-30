Самый универсальный элемент гардероба — модный жилет

Жилет, подходящий ко всему — любимая вещь модниц 2025 года
Жилет снова в моде и на этот раз надолго. Он стремительно вернулся из категории "офисная классика" в ранг мастхэва сезона. И сейчас он уже не просто часть костюма, а самодостаточный герой гардероба. И лучше всего, то, что жилет идеально вписывается в любой стиль: от сдержанного минимализма до богемной небрежности.
Об этом пишет журнал Grazia.
Этот маленький элемент способен мгновенно преобразить любой образ. Наденьте его вместо привычного топа — и вот уже ваш лук выглядит дороже, собраннее и увереннее. Даже обычные джинсы вдруг приобретают шарм, если добавить к ним правильно подобранный жилет.
Почему все снова полюбили жилет
Потому что он — как хамелеон. Он замечательно выглядит:
- в классическом варианте из костюмной ткани — идеален для работы или важной встречи;
- в вязаном исполнении — теплый, уютный вариант для прохладного вечера;
- приталенный жилет с поясом добавляет женственности и подчеркивает талию — идеально для свидания;
- а трикотажный oversize на завязках — это уже про комфорт и свободу движения.
Инфлюенсеры и модные редакторы не скрывают восторга и носят жилеты даже на голое тело — это очень современно. Или же сочетают с базовыми футболками, блузами или даже кроп-топами.
В тренде многослойность — поверх рубашки, с мини-юбкой или длинным платьем. Это добавляет образу глубины, фактурности, вкуса. Вообще не стоит бояться экспериментировать.
Идеальный жилет — не обязательно черный или серый. Сейчас актуальны цветные модели, деним, льняные текстуры, фактурные пуговицы или асимметричные линии. А еще удобные варианты без застежек — просто на запах или с декоративной лентой.
В целом, вы можете адаптировать свой жилет в образе как пожелаете. Хоть с костюмом, хоть с обычными шортами и соломенной шляпой. А для вечера выберите модель из кожи или с блеском. В любом случае здесь трудно прогадать.
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