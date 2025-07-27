Які речі ніколи не вийдуть з моди — вічна класика, яка буде актуальною завжди

Речі на роки — добірка одягу, який буде модним завжди
Деякі речі стають трендовими й з часом виходять з моди, а деякі — вічна класика. Це одяг, який актуальний вже не один рік й навіть не збирається покидати топи.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Що завжди буде в моді
Маленька чорна сукня
Завжди в моді та підійде абсолютно на будь-який випадок. Чорна сукня має бути в гардеробі кожної жінки. Її хоч на побачення в дорогий ресторан одягай, хоч на прогулянку з друзями.
Біла сорочка
Ще одна річ, яка тримається в моді роками й підійде абсолютно до усього, — біла сорочка. Її можна одягнути під джинси для повсякденного образу або ж під спідницю чи штани зі стрілками для класичного лука.
Джинси
Гардероб неможливо уявити без джинсів. Вони можуть бути абсолютно різних моделей, в будь-якому випадку образи з ними будуть мати стильний вигляд. Влітку чи взимку, на роботу чи в ресторан — джинси знадобляться завжди.
Балетки
Якщо ж ви хочете знайти універсальне взуття на довгі роки, обирайте балетки. Вони пасуватимуть під усе — сукні, спідниці, шорти чи штани. Балетки стануть незамінним взуттям для стильних образів.
Ці речі — не просто універсальні. Вони стали базою, без якої важко уявити повноцінний гардероб.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сукні варто обрати на осінь — поради від Андре Тана.
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