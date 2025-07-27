Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Речі на роки — добірка одягу, який буде модним завжди

Речі на роки — добірка одягу, який буде модним завжди

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 18:03
Які речі ніколи не вийдуть з моди — вічна класика, яка буде актуальною завжди
Дівчина в костюмі та окулярах. Фото: Pexels

Деякі речі стають трендовими й з часом виходять з моди, а деякі — вічна класика. Це одяг, який актуальний вже не один рік й навіть не збирається покидати топи. 

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Що завжди буде в моді

Маленька чорна сукня

Завжди в моді та підійде абсолютно на будь-який випадок. Чорна сукня має бути в гардеробі кожної жінки. Її хоч на побачення в дорогий ресторан одягай, хоч на прогулянку з друзями.

Універсальні речі, які будуть в моді завжди
Коротка чорна сукня. Фото з Instagram

Біла сорочка

Ще одна річ, яка тримається в моді роками й підійде абсолютно до усього, — біла сорочка. Її можна одягнути під джинси для повсякденного образу або ж під спідницю чи штани зі стрілками для класичного лука.

Універсальні речі, які будуть в моді завжди
Біла сорочка. Фото з Instagram

Джинси

Гардероб неможливо уявити без джинсів. Вони можуть бути абсолютно різних моделей, в будь-якому випадку образи з ними будуть мати стильний вигляд. Влітку чи взимку, на роботу чи в ресторан — джинси знадобляться завжди.

Універсальні речі, які будуть в моді завжди
Образ з джинсами. Фото з Instagram

Балетки

Якщо ж ви хочете знайти універсальне взуття на довгі роки, обирайте балетки. Вони пасуватимуть під усе — сукні, спідниці, шорти чи штани. Балетки стануть незамінним взуттям для стильних образів.

Універсальні речі, які будуть в моді завжди
Замшеві балетки. Фото з Instagram

Ці речі — не просто універсальні. Вони стали базою, без якої важко уявити повноцінний гардероб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сукні варто обрати на осінь — поради від Андре Тана.

Також ми розповідали про те, які речі більше не в моді — краще про них забути.

мода одяг тренди речі стиль
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації