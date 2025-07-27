Які речі ніколи не вийдуть з моди — вічна класика, яка буде актуальною завжди

Дівчина в костюмі та окулярах. Фото: Pexels

Деякі речі стають трендовими й з часом виходять з моди, а деякі — вічна класика. Це одяг, який актуальний вже не один рік й навіть не збирається покидати топи.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що завжди буде в моді

Маленька чорна сукня

Завжди в моді та підійде абсолютно на будь-який випадок. Чорна сукня має бути в гардеробі кожної жінки. Її хоч на побачення в дорогий ресторан одягай, хоч на прогулянку з друзями.

Коротка чорна сукня. Фото з Instagram

Біла сорочка

Ще одна річ, яка тримається в моді роками й підійде абсолютно до усього, — біла сорочка. Її можна одягнути під джинси для повсякденного образу або ж під спідницю чи штани зі стрілками для класичного лука.

Біла сорочка. Фото з Instagram

Джинси

Гардероб неможливо уявити без джинсів. Вони можуть бути абсолютно різних моделей, в будь-якому випадку образи з ними будуть мати стильний вигляд. Влітку чи взимку, на роботу чи в ресторан — джинси знадобляться завжди.

Образ з джинсами. Фото з Instagram

Балетки

Якщо ж ви хочете знайти універсальне взуття на довгі роки, обирайте балетки. Вони пасуватимуть під усе — сукні, спідниці, шорти чи штани. Балетки стануть незамінним взуттям для стильних образів.

Замшеві балетки. Фото з Instagram

Ці речі — не просто універсальні. Вони стали базою, без якої важко уявити повноцінний гардероб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які сукні варто обрати на осінь — поради від Андре Тана.

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