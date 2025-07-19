Які тренди більше не в моді — перестаньте це одягати

Дівчина у сукні та джинсовій куртці. Фото: Freepik

Деякі речі залишаються в трендах роками та не виходять з моди. Інші ж, навпаки, певний час перебувають на піку популярності, а потім втрачають актуальність. Цього літа є кілька таких трендів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яскравий неон

Такий тренд був популярним раніше, але зараз це вже вважається справжнім несмаком. Футболки, топи чи штани яскравих кислотних кольорів краще залишити в минулому. Зараз в моду повертаються нюдові кольори та натуральність.

Неоновий костюм. Фото з Instagram

Штани карго

Кілька сезонів поспіль штани карго були на піку популярності. Однак зараз краще їх не одягати. Краще віддати перевагу широким джинсам, які й досі залишаються на піку популярності.

Штани карго. Фото з Instagram

Скінні

Раніше джинси-скінні були незамінною річчю в гардеробі, проте цього сезону вони втратили актуальність. Зараз модниці обирають вільні широкі штани, які будуть поєднувати комфорт та стиль.

Джинси-скінні. Фото з Instagram

Хоча такий одяг зараз не актуальний, не спішіть викидати його із шафи. Як ми знаємо, мода циклічна та швидко змінюється і, можливо, вже наступного сезону ми знову повернемось до цих речей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси кожен рік будуть в моді.

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